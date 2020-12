COMPLEMENTADAS CON 3.500 METROS DE CORDÓN CUNETA

Con el tradicional corte de cintas, el gobernador Gustavo Valdés, acompañado por el intendente, Eduardo Tassano, demás funcionarios y vecinos, inauguró este mediodía 25 nuevas cuadras de pavimento con concretó asfáltico, complementadas con 3.500 metros lineales de cordón cuneta, en el barrio Progreso.

Una obra de alto impacto que mejora la calidad de vida de los vecinos de la zona, concretada gracias una inversión de más de 45 millones de pesos de la Provincia.

“Como consecuencia de esta obra se ordenará la circulación vehicular entre las calles del barrio, interconectándolas. Además, garantiza la seguridad y mejora la transitabilidad. Trabajando en equipo con la Municipalidad de Corrientes”, reflejó el gobernador Valdés en su cuenta de twitter, señalando además que “estamos transformando la Ciudad para siempre”.

Esta obra garantiza la seguridad y transitabilidad en las arterias intervenidas, genera una vinculación e interconexión entre las arterias principales del barrio, ordenando la circulación vehicular mediante la definición de sentidos de circulación y retornos y complementa la red vial pavimentada troncal en el barrio.

Los trabajos consistieron en apertura de caja y nivelación para la ejecución del cordón cuneta, hormigonado de cordón cuneta integral, saneamiento y readecuación de infraestructuras de desagües pluviales y de conexiones domiciliarias de agua y cloaca, reparación de la subrasante: extracción del suelo excedente, escarificado y rastreo para estabilizado y reciclado del suelo con cal para pavimentación, base concreto asfáltico en 0,05 m. de espesor y tareas de limpieza en zona de camino al finalizar los trabajos.

“La política debe estar al servicio de la gente para mejorarles la calidad de vida. Cuantas veces la política caminó este barrio sin resolverle los problemas”, dijo el gobernador Valdés al tomar la palabra en el acto de inauguración, señalando que con el intendente Eduardo Tassano “tomamos la decisión de sacar del olvido postergación a este barrio. Un barrio populoso, que estaba postergado. Pero perseveramos y el progreso finalmente llegó. Esta es la visión que tenemos como estado, acompañarlos y hacer las cosas juntos”.

Seguidamente, el mandatario puso de relieve la importancia de haber reactivado la Planta de Hormigón de la Provincia. “Fue un primer paso y para nada fácil. Nos decían que no se podía, que íbamos a fracasar, que no contábamos con la capacidad técnica para hacerlo, que el estado era incapaz de generar algo así”, aseveró, acotando: “Hoy decimos con orgullo que estas obras que derramamos en los distintos barrios son una realidad. Invertimos, trabajamos, buscamos el personal idóneo, nos combinamos con el intendente Tassano, ubicando también a trabajadores municipales en esta tarea”.

“Y comenzamos a hacer calles con cordón cuneta, avanzamos en ripio para darles transitabilidad. Acá no hicimos solamente una obra para transitar, también avanzamos con desagües pluviales para que los días de lluvias haya un escurrimiento adecuado. Todo esto le cambia la calidad de vida de los vecinos”, manifestó al continuar con sus conceptos Valdés.

Tras pedir a los vecinos un fuerte aplauso a manera de reconocimiento a los trabajadores provinciales y municipales que hicieron posible esta obra, Valdés anunció que el paso siguiente para seguir mejorando el barrio Progreso será dotarlo de iluminación adecuada, con luces led. “Este es un sector de la ciudad en el que viven alrededor de 50 mil personas y nos comprometemos a avanzar también en obras de infraestructura, siempre trabajando juntos”, sostuvo.

Para cerrar, el gobernador expresó que “no tenemos dudas que con estas obras van a poder disfrutar mejor la navidad y las fiestas de fin de año, con un barrio Progreso mejorado” e instó a los presentes a “seguir trabajando juntos por el futuro de todos los correntinos”.

Ministro Polich

“Hoy podemos decir que el Progreso llegó al barrio”, afirmó a manera de introducción el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, ante el cerrado aplauso de los presentes.

El funcionario explicó que se trata de una obra realizada por Vialidad Provincial, a través de la Dirección de Vialidad Urbana que va a mejorar no solo la transitabilidad, sino la calidad de vida de la gente.

“Seguramente en poco tiempo veremos que las veredas se empiezan a arreglar, las casas a pintar y los jardines de las casas a embellecer”, acotó para posteriormente enfatizar que “todos tienen derecho a vivir mejor y estas obras las ejecutamos no solo en la Capital sino también en distintos lugares de la provincia”.

“Se hizo mucho, pero falta y somos conscientes de eso y vamos a seguir trabajando junto a todos ustedes”, concluyó Polich.

Intendente Tassano

El jefe comunal capitalino mostró su satisfacción estar acompañando al gobernador Valdés en esta decisión histórica que tomó de trabajar en conjunto y revalorizar los barrios de la ciudad de Corrientes. “Prometimos trabajar juntos por la ciudad y lo estamos cumpliendo, en este año tan difícil por la pandemia. Este es un barrio histórico, siempre postergado, que se merecía estas obras”, declaró.

Tassano se dio tiempo para enumerar los distintos frentes de obras que se despliegan en la Capital y en ese sentido comentó que “estamos próximos a inaugurar el ensanchamiento de la Avenida Iberá”.

Por su parte, el intendente ratificó el rumbo de trabajo conjunto Provincia – Municipio, avanzando en los barrios con cordón cuneta, pavimento y enripiado, complementado con obras hídricas y de iluminación.

Agradecimiento vecinal a través de un Ex Combatiente

En representación de los vecinos, dirigió sus palabras el Ex Combatiente en Malvinas, Alejandro González, quién hizo llegar un profundo agradecimiento hacia el gobernador Gustavo Valdés y su comitiva, que se hizo eco de las demandas del barrio, fundamental para que “se haga realidad este sueño largamente anhelado por nosotros”.

“Ya no va a haber más polvareda en el barrio, esta obra es el mejor regalo de navidad que nos pudo dar el gobernador”, resaltó y no quiso pasar por alto González el permanente apoyo y respaldo que reciben de para de la Provincia los Ex Combatientes, reflejados en permanentes acciones y en el hecho de que cada localidad vaya contando con la Casa Propia, tal cual se han venido inaugurando en esta gestión.

Como muestra de agradecimiento, un grupo de vecinos del barrio Progreso aprovecharon la oportunidad para entregar presentes al gobernador Gustavo Valdés, al intendente Eduardo Tassano, al ministro Claudio Polich y al titular de Vialidad, Justo Espíndola, en lo que fue el corolario del acto.

Presencias

Además de los mencionados funcionarios, participaron del acto, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Justo Espíndola, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, autoridades municipales, concejales y vecinos.