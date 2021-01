YA SE RELEVARON CASI 2900 PERSONAS EN CAPITAL

El equipo recorre los barrios visitando a los vecinos, promocionando la salud, recordando los cuidados para evitar enfermedades y realizando controles para la detección temprana de patologías. Hoy continúan en los barrios San José, 17 de Agosto, San Gerónimo y Jardín.

Los Promotores de Salud y Líneas de Cuidado continúan recorriendo los diferentes barrios de la ciudad de Corrientes, a través de los cuales el Ministerio de Salud Pública de la Provincia busca favorecer el acceso de la población a los servicios de salud, recordando los cuidados para evitar enfermedades y llevando adelante controles para la detección temprana de patologías. Es así que visitaron a los vecinos del barrio Punta Taitalo, que pertenece a la Unidad Funcional (UFI) Nº4, alcanzando hasta el momento el relevamiento de 2876 personas que corresponden a 2320 hogares.

El martes 24 de noviembre, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, presentó en Casa de Gobierno a los Promotores de Salud, un programa de acción mediante el cual se busca favorecer el acceso de la población a los servicios de salud y promoción social, a través de políticas educativas y la detección temprana de patologías. Este trabajo en terreno permite detectar enfermedades como diabetes e hipertensión, entre otras, y tratar a tiempo a los pacientes.

Este programa, es coordinado por la directora General de Atención Primaria de la Salud, Alicia Pereira.

Los promotores están constituidos por grupos de 12 a 16 personas, dependiendo de la zona poblacional. La UFI 1 y 2 tienen conformados 4 grupos cada una, iniciando el primero con el recorrido en los barrios Quinta Ferré, Pujol, Anahí, Itatí, Seminario, Cichero y San Gerónimo (UFI 1).

En tanto que la UFI 2 comprende los barrios Molina Punta y Semper; y la UFI 3 Primera Junta y San Marcos. Además, la UFI 4 que ya se encuentra operando en su totalidad, abarca Laguna Seca, Villa Chiquita, Güemes y Punta Taitalo.

Vale resaltar que debido al buen trabajo realizado por los promotores se continuo con el relevamiento en nuevos barrios, estos fueron, para la UFI 1 Sol de Mayo, Canal 13 e Industrial, en la UFI 3 B° Colombia de Granaderos y Ayuda Mutua, y la UFI 4 Punta Taitalo. Hoy continúan en los barrios San José, 17 de Agosto, San Gerónimo y Jardín.

Al respecto, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, señaló que “la función de los promotores es la de ir a buscar a las personas que no saben que están enfermas, o que lo saben, y no se han adherido a un sistema de salud”. Aseguró que “el 20% de los correntinos nos morimos por tumores, el 18% por problemas cardiovasculares, y el 17% por patologías respiratorias; que son enfermedades crónicas no transmisibles que se pueden prevenir o tratarlas precozmente”.