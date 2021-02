CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia se encuentra en la segunda semana de investigación epidemiológica en Bella Vista, desde que se inició el brote actual de contagios en ese lugar. En ese marco, el gobernador Gustavo Valdés recibió este martes al intendente de la mencionada ciudad, Walter Chávez, con quien analizaron el impacto de las últimas medidas y a la vez aseguró que la situación está “evolucionando positivamente”.

“Por indicación el Ministro Ricardo Cardozo, estamos con el equipo técnico de epidemiología trabajando en diferentes lugares de la Provincia, pero específicamente en Bella Vista que es la ciudad que está con un brote activo”, señaló la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, aunque agregó que la localidad ya “se encuentra en una etapa de control, buscando a todas las personas que estuvieron en contacto con los últimos positivos en lo que va de aquí a 10 días para atrás”. De esta manera remarcó que “el secreto para el control del brote es encontrar a los contactos, a los positivos, y que realmente se cumplan los aislamientos”.

Cabe recordar que Bella Vista es la única ciudad correntina que se encuentra en Fase 3, hasta el 14 de febrero. Al respecto, la funcionaria de Salud Pública, contó que “trabajamos en conjunto con el equipo local, el comité de crisis municipal y el equipo del Hospital `El Salvador`, bajo la coordinación de la directora Araceli Miño. Nosotros estamos apoyando esa tarea para que muy pronto ellos también estén en igual situación sanitaria que el resto de la Provincia y así poder iniciar las clases con estricto protocolo”.

Bobadilla también explicó que, al hacerse búsqueda activa de casos, es decir que “se testea y se aísla constantemente, se siguen encontrando positivos en Bella Vista; pero por otra parte los primeros casos comienzan a recuperarse y arranca así el proceso de alta epidemiológica, lo que significa que por ahora la curva está amesetada pero en cualquier momento debería empezar a descender”.

Además, en la jornada de este martes, el gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho de Casa de Gobierno al intendente de Bella Vista, Walter Chávez, para analizar la situación sanitaria de esa ciudad. El Jefe comunal valoró el apoyo constante del Gobierno provincial, “con quienes estamos permanentemente en comunicación, siguiendo de cerca la situación, y con todos los organismos de Salud y Seguridad que nos pusieron a disposición para trabajar en terreno”.

Evaluación de protocolos en lugares de trabajo

En referencia a la ciudad de Corrientes, la Directora General de Epidemiología contó que en una de las cuestiones que se está trabajando es en “verificar los protocolos dentro de donde trabajan las personas positivas. Entonces, todos los días se hace esa evaluación de protocolos junto a la institución o empresa, para ayudarlos a mejorar y que no vuelvan a tener casos positivos, o si lo tienen que no cause un mayor impacto dentro de su producción”.

Dijo que, si bien Capital está en proceso de descenso de los casos, todavía “estamos en la temporada de verano, es decir que hay movimiento turístico o correntinos que van a volver de hacer turismo; así que la pandemia sigue y debemos continuar con las medidas preventivas. No olvidarnos del distanciamiento social, uso del barbijo y lavado constante de manos”.