PREVENCIÓN

En este contexto, se llevan a cabo diversas tareas en la ciudad como control focal, descacharrado, educación comunitaria y toma de muestras de febriles, entre otras acciones.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, trabaja de forma articulada con la Municipalidad de Corrientes manteniendo la vigilancia activa por Dengue. Así, se llevan a cabo diversas tareas en la ciudad como control focal, descacharrado, educación comunitaria y toma de muestras de febriles, entre otras acciones.

“Nos reunimos con Municipio para aunar criterios y ver logística de trabajo mancomunado. La razón principal del encuentro fue coordinar acciones de prevención de Dengue: control focal, descacharrado y educación comunitaria en cuanto se refiera a la enfermedad”, dijo la directora de Enfermedades Vectoriales y Zoonosis de la Provincia, Lilian Percíncula.

“Abordamos detalles del trabajo en que se va a desarrollar entre la Nación, la Provincia y el Municipio. Además de continuar con la toma de muestra (serología centinela) para Dengue en todos los CAPS y las SAPS de la Capital”, agregó.

La funcionaria remarcó que es “importante mantener la vigilancia activa, tomando muestra de febriles, para poder detectar en forma temprana posibles casos positivo”.

Del encuentro, además de Percíncula y el jefe de Control del Departamento de Vectores de la Provincia, Marcos Almada, participó el viceintendente Emilio Lanari; el subsecretario de Salud de la Comuna, Rafael Corona; y la directora General de Operativos Sanitarios, Nancy Bracamonte.

Fumigación

Percíncula dijo que se está realizando fumigación con máquina pesada, llamada espacial en toda la provincia. “Se está llevando a cabo no solo en la ciudad capital sino también en el interior en horas bien tempranas, al amanecer y al anochecer, horarios de máxima actividad del mosquito. La misma, si bien no se recomienda como medida de prevención en cuanto a Dengue, es utilizada como último recurso en situaciones de brotes y en esta oportunidad se la está utilizando para bajar la densidad o la cantidad de mosquitos adultos en vuelo de otras especies como culex, entre otras (no Aedes Aegypti)”, explicó.