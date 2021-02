PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD SEGURA

Esta mañana se realizó en la sala de situaciones del ministerio de Educación una Jornada de formación docente en el marco de la resolución del Consejo Federal N°387, donde establece una jornada informativa del inicio de las clases presencial a efecto de dar continuidad el proceso formativo que se dio en la virtualidad durante el 2020. La actividad contó con las presencias de la ministra de Educación Susana Benítez, directora del nivel Superior Susana Nugara y asesora Técnica Mónica Alegre y a través de zoom las doctoras integrantes del Comité de Crisis Angelina Bobadilla y Claudia Campias.

La titular de la cartera educativa provincial fue la encargada de dar inicio a la jornada de capacitación para docentes y directivos de todos los niveles educativos. “Bienvenidos a esta jornada ante este nuevo desafío que implica volver a la escuela desde la presencialidad cuidada, ya estamos a pocas horas de poder recibir en nuestras escuelas a los alumnos que van a ingresar el primero de marzo. El trabajo del 2020 en la pandemia ha sido un trabajo inesperado, en el cual día a día tuvimos que reinventarnos y reinventar nuestras estrategias, modos de comunicación y hábitos de vida, lamentablemente en este año 2021 cuando ya pensábamos que tendríamos superada la pandemia el escenario de salud sigue siendo igual, la pandemia sigue entre nosotros, pero debemos seguir avanzando en volver a clases desde la presencialidad cuidada” sostuvo.

A su vez, señalo que durante el mes de enero los diferentes ministros de Educación del país han trabajado para llevar adelante documentos que permitan acordar federalmente la vuelta a la presencialidad cuidada.” Cuando llegó a nuestra provincia el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta ya el gobernador Gustavo Valdés, había comunicado la decisión de la provincia de Corrientes de volver a la presencialidad cuidada. Es así que los ministros seguimos trabajando en los documentos y así llegamos al acuerdo federal que se firmó en la quinta presidencial de Olivos con el presidente Alberto Fernández, pero Corrientes a la par seguía trabajando fuertemente desde esos documentos en consonancia con el ministerio de Salud a quien hago públicamente el agradecimiento de las doctoras y sus equipos en los protocolos jurisdiccionales, llegamos así a las resoluciones ministeriales N°136 que aborda el protocolo sanitario y N° 137 los modos de organización institucional en la pandemia desde la presencialidad”.

También la ministra Benítez transmitió el saludo del gobernador Valdés y dijo: “Nuestro gobernador reconoce día a día el gran trabajo que hemos realizado los docentes en cada escuela de la provincia. Vamos por otro desafío el lunes, nuestras escuelas abrirán sus puertas para el ciclo lectivo 2021, ya estuvimos días previos trabajando con nuestros alumnos ayudándonos y ayudándolos para que puedan aprobar los contenidos pendientes. Les quiero agradecer todo este trabajo y su presencia en la capacitación , quiero pedirles fundamentalmente nuestro trabajo aunado, orgánico el respeto de los protocolos, la tarea no será fácil no podemos imaginar más la misma escuela que teníamos en el mes de marzo del 2020 .Una escuela en donde llegaba toda la comunidad educativa y ese reencuentro era de extrema felicidad para todos, hoy el reencuentro será en menores cantidades, solo irán los alumnos que ustedes hayan determinado que lleguen en la primera quincena del mes de marzo, los padres ya no podrán ingresar a las escuelas deberán dejar a los niños en la entrada y a partir del ingreso de nuestros alumnos tenemos que empezar con la aplicación y el cuidado de los protocolos”.

Finalizando las palabras de bienvenida señalo:” El derecho que tienen nuestros alumnos a la educación y salud está en nuestras manos, cumplamos con esto que ya no es desconocido para nadie, el lavado permanente de las manos , uso permanente de alcohol en gel, distanciamiento social, aireación de los espacios, acciones que son claves para que podamos trabajar desde la presencialidad cuidada”, dijo en tanto agregó :” Tenemos la resolución ministerial que aborda los contenidos que son los necesarios para la continuidad didáctica y pedagógica 2020 -2021, vamos a tomar esa resolución ministerial de los contenidos que son necesarios para poder abordar las clases y el ciclo lectivo, es muy importante que estemos presentes juntos pero sobre todos que estemos cuidados y cuidando a los que nos necesitan que son nuestros alumnos”.