REDOBLAR ACCIONES PARA EVITAR LOS FEMICIDIOS

Otro de los aspectos que el Gobernador expuso en su discursante la Asamblea Legislativa, fue la cuestión de género, el esfuerzo del Gobierno por alcanzar la paridad en los distintos estamentos de la vida pública. Al respecto sostuvo que hay iniciativas sobre esta problemática que el Ejecutivo envío a la Legislatura y está n pendientes de tratamiento, y que sería importante que se pueda avanzar en ello. También puso de relieve que a pesar del trabajo, se suceden los casos de femicidios, por lo que es necesario redoblar acciones entre todos los sectores.

Por otra parte lamentó que no se pudiera desarrollar la fiesta del Chamamé, justo en el año en que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, aunque ponderó el éxito alcanzado en las propuestas virtuales, que llegó a miles de correntinos y que puso los eventos culturales al alcance de todos.

«Ahora quisiera referirme a otro de los ejes de gobierno como es el tema de la inclusión social, y específicamente a la cuestión de género. Las mujeres representan más del 50% de la población y sin embargo no acceden en esa proporción a los lugares de conducción, ni en la estructura del Estado, ni en la órbita privada.

Quiero recordarles que está pendiente de tratamiento una iniciativa que enviáramos a esta Legislatura referida a garantizar el acceso a los cargos legislativos de un 50% de mujeres. Sería una pena que en las elecciones de este año no pudiésemos elegir en paridad por primera vez. Soy muy respetuoso de la independencia de poderes, pero les digo la verdad, me encantaría que lo trataran con suma urgencia para poder implementarlo.

Cuando hablamos de cuestiones de género, no podemos dejar de mencionar el femicidio. En 2020 hubo 329 muertes violentas de mujeres y travestis en la Argentina. Casi una por día. Y en los primeros 45 días de este año la cifra fue similar, una cada 29 horas.

Es absolutamente inaceptable. Como sociedad tenemos que extremar las medidas para que esto no siga sucediendo.

Ya contamos con una legislación moderna. Ahora es el turno de la Justicia, porque muchas veces las víctimas denuncian y no se toman los recaudos; y del Poder Ejecutivo, me hago cargo, que a través de las fuerzas policiales otras tantas veces no llega a proteger a las víctimas en tiempo y forma.

Les quiero contar lo que estamos haciendo desde el Ejecutivo.

En primer lugar, estamos dando cumplimiento a la Ley Micaela capacitando funcionarios y a las fuerzas policiales, para que actúen según marca la ley.

Esas mujeres que recurren en búsqueda de protección, podrían ser nuestras hijas, hermanas, madres, amigas o vecinas.

¡No nos quedemos de brazos cruzados!

A través del Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género, brindamos contención, asesoramiento jurídico y resguardo. Para eso tenemos una Guardia Telefónica de 24 horas, los 365 días del año.

Durante el año que pasó, registramos 278 casos abordados y judicializados, que forman parte de los 1.705 casos atendidos.

Durante la pandemia repatriamos a cargo del Estado provincial a mujeres correntinas víctimas de violencia de género que se encontraban en distintos puntos del país.

Y por supuesto, como es una línea transversal de esta gestión, hemos incorporado tecnología. Creamos un moderno Centro de Monitoreo de Dispositivos Duales, con tecnología satelital GPS, destinado a supervisar, monitorear y rastrear a agresores y víctimas, para que se respete el distanciamiento. Y en caso de que se viole el cerco perimetral, se disparen las alertas y las ayudas.

Permítanme ahora referirme brevemente a la Ciencia y la Cultura.

El año pasado creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología convirtiéndonos en una de las apenas 4 provincias que cuentan con un ministerio así y que refleja la importancia que le damos al tema en Corrientes.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, podríamos decir que debutó cumpliendo un rol trascendente en la lucha contra el COVID19.

Articuló con otros ministerios y con las universidades públicas del Nordeste y Rosario la construcción de los respiradores “Hechos en Corrientes”, con la correspondiente autorización del Ministerio de Salud de la Provincia y luego por parte del ANMAT.

Participó también en la conformación del cuerpo de 600 voluntarios de la UNNE que colaboran en la lucha contra la pandemia.

También en el Sistema de Monitoreo y Predicción de la enfermedad; en la producción de alcohol en gel; y en un Laboratorio Espejo en la Facultad de Medicina para realizar análisis de PCR y agilizar los resultados.

Agradecimiento especial a nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste por estar siempre presente para aportar sus conocimientos y cumplir su rol social.

En otro orden de cosas estamos trabajando en los sistemas de riego agrícola alimentados con energías renovables, en el desarrollo de aplicaciones web para el turismo, y en proyectos tendientes a incorporar tecnología en la vida de los correntinos.

Es decir que su primer año fue muy activo y útil.

En materia cultural, lamentamos no haber podido realizar la edición presencial 2021 de la Fiesta Nacional del Chamamé, justamente el año en que logramos el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Un gran logro en el que vinimos trabajando desde hace unos años y que significa un enorme reconocimiento a nuestra cultura: solo el tango y el chamamé lo lograron en nuestro país.

La fiesta hubiese sido un gran corolario, pero ya la haremos en cuanto sea posible. Recordemos que la edición anterior de la Fiesta Nacional del Chamamé recibió 120 mil personas y otras 50 mil participaron de actividades complementarias.

Este año la pandemia nos obligó a hacer este y otros eventos culturales muy importantes, como el Taragüí Rock, la Feria del Libro, Corrientes Cumbia, los Juegos Culturales Correntinos, Arte Co, en forma virtual o diferente.

Como no quisimos dejar de realizarlos recurrimos a plataformas de streaming y a la televisión, y logramos el acompañamiento de decenas de miles de personas en cada uno de ellos.

La pandemia no solamente afectó al público, sino también a los artistas que perdieron fuentes de ingresos que intentamos cubrir, mediante un sistema de asistencias económicas que llegó a 500 artistas de distintas disciplinas y vamos a seguir ayudándolos.

Al comenzar el discurso dije que a pesar de los pesares Corrientes siguió funcionando y que nuestra economía nunca dejó de producir. El año 2020 no solo será recordado por la aparición de la pandemia. Como si fuera poco, en nuestra provincia, además, tuvimos que sufrir la peor sequía en más de 60 años, que afectó la mayor parte del territorio, generando daños de importancia en la producción agropecuaria y forestal.

Con el objetivo de mitigar su impacto, declaramos el Estado de Emergencia, disponiendo una serie de beneficios fiscales, crediticios y subsidios para pequeños productores ganaderos.

Y para completar el cuadro del 2020, tuvimos también los incendios ocurridos durante la sequía, también declaramos la emergencia para el sector forestal .”