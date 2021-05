ATENCIÓN PRIMARIA

Visitan a los vecinos promocionando la salud, recordando los cuidados para evitar enfermedades y realizando controles para la detección temprana de patologías. En la semana estarán además en Santa Ana y Pueblo Libertador.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia mantiene presencia en Paso de los Libres, ahora también a través de los Promotores de Salud y Líneas de Cuidados, quienes recorren los barrios de esa ciudad con eje en la prevención de enfermedades y entregando Tests de Sangre Oculta en Heces (TSOH), para la detección precoz de Cáncer de Colon. Durante la semana, además estarán realizando el mismo trabajo en Santa Ana y Pueblo Libertador.

Se trata de un Programa de acción que se presentó a fines de noviembre de 2020, coordinado por Natalia Cardozo, mediante el cual la cartera sanitaria busca favorecer el acceso de la población a los servicios de salud y promoción social, mediante políticas educativas y la detección temprana de patologías, tales como el Cáncer Colon, de Cuello Uterino y de Mama, Diabetes e Hipertensión, al igual que el control de embarazo y una correcta nutrición. Además, se hace una labor coordinada entre Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), para que la comunidad conozca el menú de prestaciones de cada unidad funcional.

Los Promotores de Salud realizan actividades de prevención y promoción de la salud, a través de acciones educativas que contribuyen a la detección de la demanda oculta, la cual se vincula con aquella población que no realiza consultas médicas. Pero también a la especificación de la demanda espontánea, que remite a la población que ante dolencia o inquietud, acude al centro de salud.

Como en otras oportunidades, en los lugares que se visitaron en Paso de los Libres se entregaron TSOH, para la detección temprana de Cáncer de Colon. Los agentes, que fueron capacitados anteriormente en la materia, llevaron adelante este trabajo en terreno a través del contacto con la población, para así detectar los casos que den positivo y se pueda avanzar con la colonoscopía, que es el estudio siguiente que permitirá ayudar y tratar a los pacientes.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, había explicado en la presentación del Programa, que la función de los promotores es “la de ir a buscar a las personas que no saben que están enfermas, o que lo saben, y no se han adherido a un sistema de salud. El 20% de los correntinos nos morimos por tumores, el 18% por problemas cardiovasculares, y el 17% por patologías respiratorias; que son enfermedades crónicas no transmisibles que se pueden prevenir o tratarlas precozmente”.