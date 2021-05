VECINOS DEL CICHERO Y EL BAÑADO NORTE TIENEN UNA SAPS A NUEVO

Durante la reinauguración de la Sala de Atención Primaria de la Salud, el intendente destacó la importancia de avanzar codo a codo con el gobernador Gustavo Valdés “no sólo en cuanto al mejoramiento de SAPS y CAPS, que son importantísimos, sino en tantos otros aspectos, como obras públicas, arreglos de calles, infraestructura, educación y muchas otras acciones que apuntan a nuestro objetivo principal: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. Del acto también participaron el viceintendente Emilio Lanari y funcionarios provinciales y municipales.

Este martes por la tarde, el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano reinauguraron la Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) “Prof. Dr. Romilio Pablo Monzón”, ubicada entre los barrios Cichero y Bañado Norte, que fue puesta a nuevo gracias a una importante inversión realizada por el Gobierno provincial, enmarcada en el Plan de Mejoramiento de Salas de Atención Primarias de Salud en el que trabajan la Provincia y la Municipalidad de forma conjunta.

En la emotiva jornada, de la que también participaron el viceintendente Emilio Lanari y el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, se rehabilitaron las remodelaciones de la plaza contigua a la SAPS, donde se instalaron nuevos juegos, bancos, senderos, se reemplazaron luminarias y se colocaron nuevas lámparas de tipo LED, lo cual no sólo representará mayor seguridad para las familias de la zona, sino que también aporta a la sustentabilidad, dado que consume menos energía que los focos convencionales. Además, se reinauguró la histórica chimenea COM, que fuera refaccionada por el Gobierno provincial.

SAPS Y CAPS, A NUEVO

La renovación de la Sala de Atención Primaria de la Salud está circunscripta en un convenio suscrito entre la Provincia y la Municipalidad que comprende importantes obras que, además de ésta, ya se implementaron en las Salas de los barrios Paraná, Nuevo, Quilmes y Santa Marta, actualmente se efectúan en otras seis SAPS y, a su vez, tendrán continuidad a futuro. Intensas labores de esta índole son ejecutadas de forma paralela por el Gobierno provincial en cinco Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En la oportunidad, tanto el gobernador como el intendente pusieron de relieve el trabajo desarrollado de forma conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes “no sólo en cuanto al mejoramiento de SAPS y CAPS, que son importantísimos, sino en tantos otros aspectos, como obras públicas, arreglos de calles, infraestructura, educación y muchas otras acciones que apuntan a nuestro objetivo principal: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, entre otros conceptos.

VALDÉS: “AVANZAMOS CON EDUARDO TASSANO Y CON EMILIO LANARI”

“Estamos dando batalla. Sabemos que no es fácil, hay muchas dificultades, pero tenemos que estar juntos y no disputarnos la pandemia”, expuso inicialmente el gobernador.

En ese sentido, como lo hizo en numerosas ocasiones anteriores, felicitó a los trabajadores sanitarios por su compromiso y desempeño: “Algunos ponían en duda si teníamos o no un sistema de salud fuerte. Y hoy podemos decir que estamos orgullosos de los médicos, enfermeros y de toda la Salud Pública de la provincia de Corrientes. Estamos muy satisfechos con lo que están haciendo”, exclamó, ante el aplauso general.

“Desde el Gobierno provincial hemos hecho una inversión realmente increíble en materia de Salud Pública. Hicimos un Hospital de Campaña centralizado con más de 1.000 camas, generamos 300 unidades de terapia intensiva que estamos ampliando con 100 camas más”, subrayó Valdés. “La inversión es muy importante y lo vamos a seguir haciendo: en clínica, en terapia intensiva, en medicamentos, testeos, como tal vez nunca antes, y si Dios quiere, dentro de poco vamos a atravesar lo que otros países del primer mundo y vamos a estar saliendo”, se esperanzó. “Pero mientras tanto, tenemos que cuidarnos y seguir invirtiendo”, insistió luego.

“Tomamos una decisión con Eduardo Tassano y con Emilio Lanari, como intendente y vice de la ciudad, para que también tengamos inversiones en cada uno de los barrios, para sumar e invertir en cada uno de los Centros de Atención Primaria de la Salud. Es importantísimo que tengamos nuestras Salas en condiciones. Y hoy podemos decir que también a la salud preventiva en los barrios le estamos dando la dignidad que se merece”, aseguró el gobernador.

TASSANO DESTACÓ “LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR JUNTOS”

“Estamos muy felices y emocionados compartiendo esto, que es un ejemplo de lo que se puede hacer trabajando todos juntos: la restauración de la chimenea, la puesta en marcha de la plaza y el SAPS del barrio Cichero”, enumeró inicialmente Tassano durante su alocución en el acto.

En este contexto, enfatizó en “el trabajo mancomunado entre áreas del Gobierno provincial, como Invico y Obras Públicas; y otras del Municipio, como el proyecto original de la ingeniera Wichmann (secretaria de Desarrollo Urbano) y el trabajo del doctor Lanari, compartiendo con Claudio (Polich, ministro de Obras Públicas), que se encargó de las obras”.

Seguidamente, puso especial énfasis en la reinauguración de la SAPS y lo que eso representa: “El Gobierno provincial valoriza la atención primaria, que es una estrategia líder en el mundo, ya que el 80 por ciento de los problemas que puede tener una persona se solucionan en centros de este tipo”, aseguró el intendente, médico cardiólogo de profesión.

Tras volver a poner el acento en “todo este proceso de revalorización de la salud municipal, junto al Gobierno provincial, para todos nuestros vecinos”, Tassano transmitió sus felicitaciones por el trabajo desarrollado por todos los agentes sanitarios provinciales y municipales en torno a la pandemia: “Quiero destacar una vez más el esfuerzo en el cual la Provincia de Corrientes es realmente líder a nivel nacional, por el manejo, por los testeos y por la creación del Hospital de Campaña, que es de alta complejidad”, sostuvo, sobre lo cual consideró que “los correntinos sienten que los estamos cuidando y defendiendo”.

Así, transmitió su “reconocimiento a ese equipo de Salud que hace más de un año está trabajando incansablemente por la salud y el cuidado de todos nosotros; y en ese camino hemos acompañado con nuestros equipos municipales, por lo que quiero agradecerles esa consideración, porque nos sentimos partícipes, dignificados y demostramos que estamos a la altura de poder trabajar juntos”.

RECONOCIMIENTO AL DOCTOR ROMILIO PABLO MONZÓN

En ese marco, tanto Tassano como Lanari pusieron de relieve el renombramiento de la Sala de Atención Primaria de la Salud como “Prof. Dr. Romilio Pablo Monzón”, destacado médico obstetra, lo cual se viabilizó a través de una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante, a partir de un proyecto impulsado por el edil Fabián Nieves.

“Quiero hacer un destaque muy especial a un profesor extraordinario como lo fue el doctor Monzón. Este es un reconocimiento a un profesional destacadísimo de Corrientes, que tuvo en su formación a muchas camadas de médicos”, valoró Tassano. “Fue un obstetra de primera línea. Yo fui hijo de él en ese sentido”, recordó, tras lo cual reiteró que “a muchos nos une un gran afecto para con él, así que es una gran satisfacción que este centro de salud lleve su nombre”.

“El doctor Monzón fue una figura emblemática. Fue el primer director del Hospital Escuela, profesor de la Facultad de Medicina (de la UNNE), director durante muchos años del viejo Hospital Cabral, donde hoy está el Instituto de Cardiología”, rememoró en la misma sintonía Lanari, quien también es médico de profesión y continúa ejerciendo como tal. “Nos acompañaron familiares, así que estamos muy contentos”, reiteró.

LANARI: “ES UN DÍA DE MUCHA ALEGRÍA”

“Estamos realmente muy contentos en esta inauguración. Esta es una obra que había quedado totalmente inconclusa en la gestión anterior y la hemos ampliado, dotándola de servicios de odontología, y acá se va a trabajar en el cuidado y prevención del pie diabético, por eso hemos elegido a una directora especialista en el área”, sostuvo Lanari, en referencia a Nancy Suárez, directora de la SAPS, quien por su parte mencionó que se realizaron capacitaciones especiales con el objeto de “ser un centro de referencia” en la especialidad.

Asimismo, el viceintendente puso de manifiesto la importancia de “este trabajo mancomunado con Invico, a través de la refacción del SAPS; y también con el Ministerio de Obras Públicas en la refacción de la plaza de la COM, ya que la plaza fue refaccionada por la Municipalidad, pero el arreglo y la puesta en valor de la columna, de la famosa torre de la COM, lo hizo la Provincia a través de Obras Públicas”, especificó.

UNA REFACCIÓN INTEGRAL

En materia de infraestructura, la Sala de Atención Primaria de la Salud ubicada en el límite de los barrios Cichero y Bañado Norte, fue sometida a una refacción integral que incluyó la construcción de cinco consultorios: dos destinados a atención clínica y los otros tres, a los servicios de odontología, kinesiología y enfermería, que se suman a la atención en pediatría, ginecología y diabetes.

Las mejoras comprendieron además la construcción de la entrada, la sala de espera, baños para pacientes -adaptado para personas con capacidades motrices reducidas-, como así también un baño y una oficina para el personal de la Sala.

El mismo proceso de mejoramiento demandó además tareas de contrapisos, pisos, cemento alisado, mampostería, aislación térmica, revestimiento, cielorrasos, aberturas, instalaciones sanitarias, luces LED y pintura general.

En lo que refiere a equipamiento, la SAPS fue dotada con material de última generación para atención odontológica y mobiliario, tanto para cada uno de los consultorios como para el área de farmacia y la sala de espera.

La obra demandó una inversión de 8.821.369,12 pesos, mejoras que impactarán en la prestación de servicios médicos para unas 7 mil personas.

MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR SERVICIO

Enmarcada dentro de la primera etapa del Plan Integral de Refacción de las Salas de Atención Primaria de la Salud, la SAPS demandó un trabajo completo de mejoramiento, a fin de satisfacer la demanda por atención sanitaria en una zona estratégica de la ciudad.

En ese sentido, la enfermera Carolina Gaúna destacó la importancia de las obras ejecutadas en el lugar, algo que, según consideró, impactará directamente en una mejor atención para los vecinos. “Gracias a Dios hoy tenemos un espacio completamente nuevo para trabajar, una sala que fue dotada con cinco consultorios que nos permite anexar nuevos servicios como odontología y un especialista en diabetes, prestación que pone a esta SAPS como la primera en la ciudad en contar con ese servicio especializado”, señaló Gaúna. “Esto se suma a las prestaciones que ya teníamos, como las de médico clínico, pediatría, enfermería, ginecología, y más adelante seguramente se irán agregando otras especialidades”, agregó al respecto.

La enfermera, quien lleva más de una década trabajando en la Sala, recordó los años en la SAPS prestaba servicios en un espacio que no contaba con las condiciones necesarias para ello: “Hoy quedaron inauguradas las obras de nuestra Sala, después de muchos años de trabajar en una vivienda particular que fue adaptada como sala, un lugar que no tenía las comodidades para una buena prestación de servicios. Teníamos pocos consultorios para un población muy grande que demandaba atención”, reseñó Gaúna.

Sobre las considerables mejoras llevadas adelante en la SAPS, indicó que “además de la infraestructura, la Sala recibió equipamiento y mobiliario nuevo; por ejemplo, un moderno equipo de odontología, materiales para control pediátrico, heladera, entre otras cosas”.

El reacondicionamiento de la Sala de Atención Primaria ubicada sobre calle Guido Spano entre Vélez Sarsfield y Santiago del Estero, cuenta con un abanico de prestaciones que eleva la demanda de atención a los barrios linderos. “Los distintos servicios que se brindan hacen que la atención no esté limitada a los vecinos del Cichero, sino que recibimos pacientes de toda la zona lindera como el Bañado Norte, La Rosada, Seminario o Plácido Martínez. Aproximadamente son 50 personas las que a diario reciben atención en esta Sala, esto incluye servicios de vacunación y atención médica general”, señaló Gaúna.

Finalmente, la profesional en enfermería reconoció que las prestaciones están adaptadas a la actual situación sanitaria por el coronavirus: “El sistema de atención varió mucho desde el inicio de la pandemia. Hoy trabajamos extremando los cuidados, más aún si tenemos en cuenta que el número de consultas diarias no disminuyó. Además de los protocolos, implementamos un sistema de atención por turnos programados a fin de no generar aglomeraciones en la Sala”, finalizó.

PRESENCIAS

Del acto también participaron los ministros de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega y el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; los secretarios municipales de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino y de Desarrollo Urbano, Alejandra Wichmann; funcionarios provinciales y municipales, legisladores nacionales y provinciales, concejales capitalinos y vecinos de la zona.