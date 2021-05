REVALIDÓ EL TRABAJO ARTICULADO

En la localidad de San Lorenzo, el gobernador inauguró la 36° infraestructura escolar del año y anunció la construcción de un nuevo JIN en el municipio. Por otro lado, realizó el corte de cinta de 17 cuadras de pavimento y 15 de iluminación en el éjido urbano.

Al dejar inauguradas las refacciones en la escuela Nº 101 “Sto. Juan Bautista Cabral” el gobernador Gustavo Valdés se dirigió a los presentes asegurando que “uno de los desafíos que teníamos era la escuela secundaria y todavía nos quedan otras cosas pendientes como el playón deportivo y lo vamos a estar realizando en poco tiempo más; estamos resolviendo los problemas de este establecimiento educativo y tenemos que seguir avanzando, el JIN que está en actividad y vamos a hacer un nuevo jardín de infantes y vamos a poner la empresa que realice la limpieza de las escuelas” aunque dijo el mandatario que “ la limpieza y el orden forma parte de la educación integral”.

“Estamos haciendo una fuerte apuesta por San Lorenzo, porque estamos proyectando futuro, estamos trabajando mucho en materia educativa, deportiva; estamos comenzando la construcción de una cancha de hockey y acá hay un muy buen nivel de hockey y estamos haciendo una importante inversión; también una pileta de natación y la disciplina deportiva también tiene que ver con la educación como una actividad extracurricular que hace a la formación completa del ser humano”.

Dijo que “es bueno ver lo que vamos avanzando, todo junto no se puede, pero debemos seguir dándonos fuerzas, alentándonos porque el año 2020 es tal vez el año màs difícil que tengamos memoria, no solo en lo económico sino también en lo educativo; los docentes tuvieron que aprender otras formas de enseñar, los padres tuvieron que cumplir otra tarea, los alumnos no vinieron al colegio pero sí tuvieron que aprender en sus hogares y por supuesto que no es lo mismo tener presencialidad y educación normal que tener una educación a distancia o 2.0 y en este sentido hemos avanzado mucho, el 85% de los colegios del campo y de la ciudad están conectados a internet pero tenemos que seguir trabajando; estamos trabajando en plataformas digitales, en desarrollo de contenido con visión correntina donde realmente está la batalla”.

Con respecto a este año 2021, Valdés señaló que “tuvimos que recuperar presencialidad pero todavía no recuperamos normalidad, por eso les digo no miremos solamente todo lo malo sino que tengamos fe y confianza de que pronto, si nos cuidamos, vamos a salir adelante, seguimos apostando a esa fuerza que tienen cada uno de los docentes, a esa bravura que tienen los docentes correntinos que con adversidades van a dar clases; por eso vamos a seguir apostando a la educación pública y gratuita para que todos los correntinos tengamos igualdad de oportunidades.”

Rufino Acevedo (intendente)

El intendente de San Lorenzo, Rufino Acevedo en su breve discurso manifestó su alegría por la inauguración cuando dijo que “hoy es un día importante para nuestra ciudad porque estamos inaugurando la refacción de esta obra tan solicitada por los tutores, profesores y alumnos para que se llevara a cabo esta obra” a lo que agregó que “le agradezco al Gobernador por la forma por la que viene trabajando, no solo en San Lorenzo sino en toda la provincia y se merece todo el apoyo de nuestra localidad para que siga cumpliendo con las obras” concluyó.

Ministra de Educación

Por su parte, la ministra de Educación, licenciada Susana Benítez recordó que “hoy se celebra el día de la creación de la escarapela que nos distingue como nación argentina con los colores celeste y blanco y aquí en San Lorenzo los correntinos seguimos apostando a la nación argentina con la inauguración de las refacciones de la Escuela 101 que es una escuela centenaria” y afirmó que esta inauguración es la número 36 en toda la provincia.

Detalles de la obra

La obra fue ejecutada por el Gobierno de Corrientes por medio de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar dependiente del Ministerio de Educación de la provincia.

En la Escuela Primaria

Se realizaron las refacciones de 4 núcleos sanitarios, la reconstrucción del sanitario para discapacitados, la refacción de instalación eléctrica, el reacondicionamiento de carpinterías, la revalorización del acceso principal, la realización de trabajos de pintura en el interior como también en el exterior del edificio, la refacción de cubierta y el reemplazo de cielorraso en galerías y dirección.

En el Jardín de Infantes

Se ejecutaron los trabajos de construcción del núcleo sanitario en el Jardín, la independización de salas, la refacción del núcleo sanitario de maestras, el remplazo de carpinterías, la refacción de cubierta y construcción de galería, la reconstrucción del mástil, el remplazo del cercado exterior, la pintura interior y exterior completa.

Entrega de equipamientos escolares

El Gobierno de la provincia de Corrientes, a través del Ministerio de Educación hace entrega en el acto y a fin de posibilitar la continuidad de la presencialidad segura, conforme al Protocolo Sanitario Jurisdiccional aprobado por Resolución Ministerial N° 136/21.

Con este objetivo, se hizo entrega de una pistola termómetro digital-Totem Dispenser de Alcohol líquido, barbijos para docentes N95, bidones de alcohol en gel y líquido, entre otros.

Además, de la entrega de mobiliario escolar (escritorios docentes, armarios y estantes para libros), útiles escolares, mochilas, guardapolvos, elementos deportivos, botiquín de primeros auxilios, globo terráqueo, y otros. Como así también una computadora de escritorio con impresora láser para tareas administrativas para cada nivel educativo. También el Ministerio de Educación obsequió bibliografía como libros de textos para alumnos de 4° grado “Corrientes y Yo” y “El regreso del joven príncipe” a nivel institucional.

A los chicos del nivel inicial de la Escuela N°101 Sargento Cabral se los incorporó al programa Mitaí Digital y por ello se les proveyó de tablets para sus alumnos.

Pavimento e Iluminación

Continuando con la agenda de actividades previstas, las autoridades encabezadas por el gobernador Gustavo Valdés procedió al corte de cintas para dejar inauguradas las 17 cuadras de Pavimento y 15 de iluminación, dentro del éjido urbano.

Al inaugurar el pavimento, Valdés remarcó en primer lugar que esta obra “habla mucho” del trabajo en conjunto entre Provincia y Municipio en San Lorenzo, resaltando en este contexto el rol del intendente local. “No es la primera obra que inauguramos”, recordó luego para agregar que las anteriores apuntan a otras necesidades, como la escuela que habilitaron minutos antes.

En este sentido, siguió enumerando: “Estamos trabajando también en un proyecto educativo y deportivo integral para toda la localidad (piscina semi olímpica), culminamos las casas que estábamos construyendo y nos comprometimos a hacer más viviendas, trabajamos en la refacción de la sala de salud, hicimos ripio y ahora estamos con iluminación”.

Sostuvo que, de este modo, “estamos concretando cuatro años de trabajar juntos, con esto” y dándole “otro dinamismo a Vialidad Provincial”, con un área específica de este organismo “para ayudar a los municipios”.

El Mandatario también valoró los 42 millones de pesos invertidos por el Estado provincial en el pavimento que estrenaron en la oportunidad, como así también el esfuerzo presupuestario realizado por el Municipio local para la construcción del cordón cuneta que completa esta inauguración. Y pidió un reconocimiento para los obreros de provinciales y municipales que realizaron los respectivos trabajos.

Luego, Valdés reflexionó: “Creo que tenemos que caminar juntos y mirar que nuestro gobierno está avanzando, atravesando los años más difíciles que nos tocó”, con la pandemia y la caída del PBI que mermó recursos. “Pero no nos faltan ganas para seguir haciendo por San Lorenzo y la provincia toda”, arengó para luego pedir continuar los esfuerzos de prevención ante el Covid-19, mientras sigue avanzando el plan provincial de vacunación, apelando “al espíritu de los correntinos”. Y para cerrar su discurso, el Gobernador sostuvo que “solamente si trabajamos juntos, sin divisiones, vamos a salir adelante”.

Claudio Polich

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Claudio Polich se refirió a la obra afirmando que “es una obra particular por su factura, por su forma de confección porque en principio se hizo el cordón cuneta, y la provincia a través de Vialidad Urbana realizó la pavimentación lo que significa una tarea realizada en conjunto con el municipio” a lo que agregó que “la pavimentación está hecha 100 por ciento por la administración a través de los recursos de Vialidad Urbana y con la Planta de Elaboración de Concreto Asfáltico que tenemos en la ciudad Capital”.

Para finalizar, el ministro destacó que “para la provincia esta obra es muy importante no solo por la trascendencia que tiene para la localidad de San Lorenzo” sino que “es una demostración más de que podemos articular políticas que permitan progreso para cada una de las localidades del interior por medio de la articulación entre Provincia y Municipio con una inversión de $42 millones”.

Rufino Acevedo (Intendente)

Al referirse a la flamante obra el Jefe comunal, Rufino Acevedo expresó que “esta es una obra soñada por todos los sanlorenzeños tanto por nuestros abuelos, padres y nosotros y seguramente por nuestros hijos” y además recalcó que “con esta pavimentación, hoy en San Lorenzo puede disfrutar, caminar, transitar tranquilamente”.

“Hoy estamos inaugurando 15 cuadras de 135 metros cada una y el proyecto que se realizó aquí es bastante grande y le agradecemos al Gobernador” finalizó.

Obras de Pavimento

La obra consistió en la pavimentación de 17 cuadras con cordón cuneta existente del éjido urbano de San Lorenzo; la finalidad de la misma radicó en consolidar la red vial troncal y más antigua de dicha localidad fortaleciendo así el tránsito, circulación y la accesibilidad a los edificios de equipamientos urbanos sociales, educativos, de servicios y de seguridad del municipio y las calles intervenidas fueron Mitre, Sarmiento, 25 de Mayo, Lavalle, Juan Cabral, Entre Ríos y Libertad. Las tareas realizadas fueron preparación de subrasantes, nivelación de suelos, base de concreto asfáltico, riego de intrimación, carpeta de concreto asfáltico, trabajo de limpieza en la zona, en la ejecución de la obra se utilizaron 3.850 toneladas de concreto asfáltico.

Presencias

El gobernador Gustavo Valdés estuvo acompañado del intendente municipal de San Lorenzo, Rufino Acevedo; el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich; ministros del Poder Ejecutivo; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y municipales; presidente de Vialidad Provincial, ingeniero Armando Espínola.