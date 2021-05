ESTADÍSTICA Y CENSOS

Entre el 16 y el 25 de este mes, la Dirección de Estadística y Censos de Corrientes da continuidad a las encuestas Permanente de Hogares y de Calidad de Vida. En conjunto con este segundo relevamiento también se encuesta sobre el Uso del Tiempo. Los integrantes de los equipos de encuestadores están identificados

Entre este martes 18 y el martes 25 se realizan en conjunto las encuestas de Calidad de Vida y del Uso del tiempo en los siguientes barrios de la ciudad de Corrientes: Popular, Primera Junta, Bañado Norte, Juan de Vera y Doctor Montaña.

Los relevamientos lo realizan equipos de encuestadores de la Dirección de Estadística y Censos de la Subsecretaría de Sistemas, Tecnología de Información (SUSTI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes.

Uso del tiempo: objetivo

La encuesta de Uso del tiempo tiene por objetivo cuantificar el tiempo dedicado al trabajo para el mercado, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado en la esfera de los hogares, y a otras actividades relacionadas con el estudio, el tiempo libre, el descanso, etc., por la población del aglomerado comprendida en la franja de individuos mayores a 18 años.

Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida tiene por objetivo relevar datos que indaga sobre la situación social de las familias correntinas, prestando particular atención al alcance e impacto de los programas no monetarios gubernamentales, como la TARJETA MBARETE, TARJETA SAPUCAY, subsidios al transporte público, tarifa social de agua y energía, plan alimentario escolar, entre otros.

El trabajo para el mercado es sólo una parte del trabajo productivo. La otra parte, menos visible, es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que abarca el trabajo doméstico no pagado para el propio hogar, el cuidado de niños y/o adultos miembros del hogar, y los servicios a la comunidad y ayudas no pagas a otros hogares.

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se realiza en la esfera de los hogares, con el objetivo de proveer servicios para los miembros de la familia y de la comunidad. Es “trabajo” porque su realización tiene un costo desde el punto de vista del tiempo y la energía; es “doméstico” porque se realiza fuera de la esfera mercantil y emerge de obligaciones sociales o contractuales, como el matrimonio u otras relaciones sociales; es de “cuidados” porque contribuye al bienestar de las personas; y es “no remunerado” porque no se recibe un pago a cambio.

Su medición en términos de tiempo permite valorizar monetariamente los “costos” asociados a su provisión, en la forma de costos “de oportunidad” –usos alternativos del tiempo de aquellos que realizan estos trabajos, y que podrían eventualmente generar ingresos– y como costos “de reemplazo” –costos de alternativas provistas por el mercado o por el Estado–.

Permanente de hogares

Por su parte, entre el 16 y el 22, en el marco de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los encuestadores visitan a los vecinos de los barrios: Celia, Quinta Ferré, Pujol, Antártida Argentina, La Rosada y Libertad.

La EPH se desarrolla en el marco del programa nacional de investigación de la realidad social del país. Se nutre de información a través de encuestas a hogares que indagan sobre las características demográficas y socioeconómicas de la población vinculadas a su inserción laboral.

Identificación de encuestadores

Los equipos de encuestadores y supervisores de cada operático (EPH – ECV), están debidamente acreditados, con su credencia, más un código QR, que permite la rápida verificación en la página web de la Dirección de Estadística y Censos estadística.corrientes.gob.ar. Además, cuentan con el debido protocolo de protección para Covid19.

Estos equipos visitan durante todo el año, fines de semana y feriados inclusive un conjunto de viviendas seleccionadas, entregando al hogar una nota de presentación y folleto informativo.

Los datos respecto de lo que se indaga están protegidos por la ley 17.622, artículo 17 de secreto estadístico. La encuesta es anónima y la información que brindan los encuestados es utilizada exclusivamente para obtener indicadores socioeconómicos.

Se apela a la colaboración y cordialidad de los integrantes de las viviendas visitadas con los encuestadores, quienes como se menciona anteriormente, están debidamente acreditados.