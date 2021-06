SE CONCRETÓ EL PASE A PLANTA DE 201 TRABAJADORES, UN LOGRO CONJUNTO

“Nos propusimos un municipio moderno, con beneficios reales para los trabajadores y armamos nuestro equipo con ese perfil, con gente joven que quiera llevar adelante estos cambios, y nos pusimos a trabajar”, dijo el intendente, que junto al vice Lanari entregó resoluciones de pases a planta de forma simbólica a 10 sobre un total de 201 agentes, en un proceso que se realizó por concurso, de forma transparente, y que involucra a más de 800 personas que, a lo largo del año, ya contarán con la estabilidad laboral que les brinda la Municipalidad.

A partir de este lunes, 201 agentes municipales pasan formalmente a formar parte de la planta permanente en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, lo cual se logró a través de concursos de antecedentes y oposición, de forma transparente y justa. Esto forma parte de un proceso que abarca a un total de 801 trabajadores que pasarán a planta durante el transcurso del año, de acuerdo con lo anunciado un mes atrás por el intendente Eduardo Tassano, quien encabezó la entrega de diplomas junto al viceintendente Emilio Lanari y el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

El evento se llevó adelante en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, por Mendoza al 500, marco en el que, cumpliendo los protocolos por la pandemia, se decidió dividir las entregas de documentación en grupos de a diez agentes por vez.

Fue así que, en la primera entrega, que contó con la participación del Rodolfo Medina, secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) y Ramona Sandoval, secretaria adjunta del gremio, Tassano, Lanari y Calvano reconocieron y felicitaron a los trabajadores municipales que, por orden de mérito, fueron los primeros en ser designados en planta permanente en la Municipalidad de Corrientes.

Esto forma parte de un proceso que, como anunciara el intendente un mes atrás, incluye a un total de 801 agentes municipales que pasarán a planta permanente durante el transcurso del año. En esa oportunidad, reunido con los representantes sindicales, Tassano atendió sus requerimientos y, además de estos primeros 201, resolvió otorgar 200 pases más a planta, también en esta primera etapa. Asimismo, garantizó que, apenas culmine esta fase, iniciará otra nueva, que constará de otros 400 puestos más, totalizando así 800 pases a planta, cuatro veces más que la cifra inicial.

“ES LA CULMINACIÓN DE UNA ETAPA Y EL COMIENZO DE OTRA”

“Estamos hoy pasando a planta permanente a 201 agentes municipales. Nosotros nos habíamos comprometido junto con el gremio a realizar 400 pases a planta, y el 9 de junio se va a completar el examen psicotécnico de 200 agentes, así que ahí completamos esos primeros 400 pases”, explicó Tassano. “A su vez, hemos redoblado la apuesta y en los próximos tres meses vamos a nombrar a 400 agentes más, con lo que estaremos teniendo en este año 800 pases a planta permanente”, reiteró.

“Estos son nombramientos por concurso, los cuales fueron hechos con total profesionalización, con todos los estudios. Los procedimientos son muy transparentes y los agentes que entran cumplen con todos los requisitos, lo que le da mucha solidez al nombramiento”, aseguró al respecto.

“Desde el primer día trabajamos para los agentes municipales. Hemos creado el Instituto de Formación y Capacitación de la Administración Municipal (Ifcam), donde muchos pudieron terminar sus estudios, y desde ahí pudimos llevar adelante las capacitaciones que nuestro esquema de modernización iba llevando, como la simplificación de trámites; y además, la bancarización, que fue muy importante en ese momento. Antes los agentes cobraban su sueldo en la Caja Municipal de Préstamos, llevaban la plata en su bolsillo y hoy eso se terminó con la bancarización, que alcanzó también a los Neikes”, recalcó el intendente, entre otros logros en los que se fue avanzando.

“Además del cumplimiento permanente de las paritarias que hemos tenido desde nuestra gestión, tenemos ahora esto que es el pase a planta permanente por concurso, de manera transparente”, ponderó Tassano. “Siempre hemos trabajado con el gremio, desde el primer momento. Sabemos que esa es la forma de llevar las soluciones para nuestros trabajadores, sumado a la capacitación permanente y a la modernización”, afirmó.

“Juntos, lo hemos hecho y creo que hoy es un día de especial regocijo, porque significa la culminación de una etapa y el comienzo de otra, pero ésta fue una etapa que ha estado llena de compromisos que se han cumplido”, interpretó al respecto.

LANARI: “SEGUIREMOS LUCHANDO PARA LOGRAR NUESTRAS METAS”

“Es un trabajo que se viene realizando desde el inicio de la gestión y tiene que ver con la dignificación del agente municipal, que comenzó cuando hicimos el primer censo, en donde tuvimos datos concretos. Se creó el Ifcam, con todos los cursos que ofrece; se hizo la bancarización de los agentes, incluso de los Neike; y ahora, después de este análisis exhaustivo, en conjunto con el gremio, garantizando que todo esté correcto y de acuerdo con el marco legal, estamos entregando estos 201 pases a planta, por ahora, a los que se sumarán otros 200 dentro de muy poquito, y antes de fin de año tendremos 400 más”, resaltó por su parte Lanari.

“Así que este es un momento de alegría, de cumplimiento de las promesas que hicimos, y si bien seguramente nos falta mucho más, con los agentes municipales, siempre junto al gremio y con un equipo de formación y capacitación realmente extraordinario, seguiremos luchando y trabajando para lograr nuestras metas, que consisten en elevar cada vez más el nivel de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes”, acentuó el viceintendente.

“ES UNA EMOCIÓN ENORME LLEGAR HASTA ACÁ”

Teresita Ramírez es una agente que trabaja hace 23 años en la Municipalidad, de los cuales hace cuatro que obtuvo su contrato y, ahora, en esta gestión, consiguió finalmente el anhelado pase a planta. “Es una emoción enorme llegar hasta acá”, dijo, emocionada. “Estoy en un buen equipo de Salud, en la SAPS ‘Dr. Blugermann’ (del barrio Virgen de los Dolores), con su directora, Vallejos Jara, que nos enseñó un montón”, destacó.

“Esta gestión nos dio muchas oportunidades en capacitación”, resaltó Teresita, quien es técnica radióloga y se desempeña en atención al ciudadano y en administración. “Pude aprovechar todos los cursos y capacitarme siempre, gracias a Dios”, agregó.

“ES UN PRIVILEGIO Y TAMBIÉN UNA TRANQUILIDAD”

Elena Gómez es odontóloga y trabaja hace seis años en la SAPS “Doctor Semper” del barrio Víctor Colas, que recibió su pase a planta. “Esto es algo muy importante, era algo muy esperado por nosotros”, dijo. “Desde enero venimos tramitando todos los papeles y pasando las diferentes instancias. Llegar hasta acá y poder ser llamada en esta primera tanda la verdad que es un privilegio y también una tranquilidad, obviamente, por la seguridad laboral que esto significa”, celebró.

En cuanto al modo a través del que se llevaron adelante los procedimientos, mediante concursos, consideró que “está muy bien, fue un proceso muy bueno, muy productivo; tuvimos varias instancias: una de documentación, otra de evaluación y posteriormente, un examen psicotécnico” y agregó que “cada etapa fue una experiencia muy linda para mí”.

“ESTOY MUY FELIZ CON TODO ESTO”

Rita González es una agente que trabaja hace ocho años en la Dirección de Mediación, dependiente de la Dirección General de Usuarios y Consumidores, de la Secretaría de Coordinación de Gobierno. “La verdad que hace mucho que estoy en la Municipalidad y esto ha sido un logro importante para mí, que estoy esperándolo hace mucho”, dijo.

Rita -abogada, de 39 años- valoró la realización del proceso. “Estuvo todo muy bien organizado, tanto en las etapas previas como durante todo el procedimiento. La verdad es que estoy muy satisfecha y muy contenta de cómo me llegó la información, así que feliz con todo esto”, reiteró.

A su vez, subrayó la importancia de contar con numerosas capacitaciones que brinda la Municipalidad a través del Instituto de Formación y Capacitación de la Administración Municipal (Ifcam). “Hice el curso de coaching, el de mediación, el de liderazgo y comunicación. Todos excelentes en cuanto a las clases, los profesores, el compañerismo, así que todo de 10”, dijo. “Debo agradecer, porque siempre me han tratado muy bien”, recalcó.

“EN ESTA GESTIÓN NOS BRINDARON MUCHAS HERRAMIENTAS”

Antonio de la Cruz Prieto, agente municipal que trabaja en la Dirección de Administración de la Secretaría de Coordinación de Gobierno, consideró que el pase a planta de los más de 200 agentes en esta primera etapa, que incluye un total de 800 en el año, “es una gran oportunidad que nos dieron; la posibilidad de concursar para pasar a planta, y gracias a Dios pude aprobar y salir bien”, sobre lo cual valoró “la estabilidad en el trabajo” que esto representa. “Ingresé a la Municipalidad en el año 2006. Primero como Neike, luego me fui desempeñando en distintas áreas, capacitándome, y hoy me toca esto, gracias a Dios”, reiteró.

En cuanto a la modalidad de concurso implementada por la gestión y su vivencia personal en ese lapso, Antonio manifestó: “Primero, tuve nervios, ante la posibilidad que me dieron de poder concursar. Después me interioricé más sobre todo lo administrativo y sobre lo que me faltaba desarrollar más, pero terminé bien”, celebró.

“En esta gestión nos brindaron muchas herramientas a los empleados, y yo soy una de las tantas personas que lo pudo aprovechar. Los cursos y capacitaciones que fueron dando los fui aprovechando y capacitándome en las distintas áreas, así que fui viendo y perfeccionándome”, atestiguó.

“ESTE ERA EL DÍA MÁS ESPERADO”

“A mí me contratan para realizar la asistencia técnica a los productores que comercializan en las Ferias de la Ciudad. A mí me toca el detrás de escena, porque arrancamos acompañándolos desde la chacra”, ilustró Sonia Analía Couchonal, quien es una de las 201 personas que obtuvieron este lunes su pase a planta. “Pasé por todo el proceso de evaluación y acá estoy, en el día más esperado, para recibir mi resolución”, afirmó.

En ese marco, Sonia ponderó una serie de acciones ejecutadas desde esta gestión en beneficio de los agentes. “Tuvimos la bancarización, lo cual fue algo muy importante, y también nos dieron la posibilidad de realizar distintos cursos a través del Ifcam”, resaltó. “Pude hacer varios, como así también algunos posgrados dentro de la Facultad (en referencia a convenios con la Universidad Nacional del Nordeste), para así perfeccionarme y aplicar los conocimientos en mi campo laboral”, expuso.

“Ahora, a continuar, a seguir en el trabajo que me designen”, dijo Sonia, quien pertenece a la Dirección de Agricultura Periurbana, dependiente de la Subsecretaría de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal. “Lo bueno de esto es la seguridad laboral”, enfatizó.

“ESTO ES ALGO QUE SE ESPERA Y ANHELA MUCHO”

Darío Vanderland es un agente municipal que trabaja hace ocho años en la Dirección General de Ceremonial y Protocolo municipal que hoy recibió su pase a planta. “Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder medir nuestro valor dentro de la Municipalidad con este concurso”, valoró.

Seguidamente, puso de relieve la posibilidad de capacitarse constantemente en diferentes temáticas, a partir de la amplia oferta brindada desde la gestión a través del Ifcam. “Gracias a cursos como el de RCP y tantos otros que se dieron, pudimos participar y llegar bien a esta instancia. Se nos hizo todo más fácil”, subrayó, tras lo cual evidenció su satisfacción por este logro. “La verdad que estamos felices. Esto es algo que se espera y anhela mucho, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo hoy en día”, finalizó.

LA AOEM AGRADECIÓ A TASSANO “POR CUMPLIR CON SU PALABRA”

En este contexto, el secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales también transmitió su alegría por el proceso en marcha y los logros obtenidos en este aspecto, siempre en beneficio de los trabajadores a los que representa. “La verdad es que como dirigente de AOEM, es una satisfacción; estamos muy contentos. Esto es una satisfacción para los agentes, obtener su estabilidad laboral, algo que todo trabajador anhela, así que muy feliz por estos compañeros que lo han obtenido obviamente por mérito propio, y le agradezco al señor intendente, que ha cumplido con su palabra”, manifestó. “Este es el inicio de 600 compañeros más que van a salir beneficiados en esto, así que muy contentos”, añadió al respecto.

En ese marco, Medina valoró la permanente relación de diálogo y respeto de parte de los representantes sindicales con los funcionarios municipales desde el inicio de la gestión de Tassano y Lanari, tanto en el marco de paritarias como en cualquier otro tipo de debate. “El diálogo es un ejercicio constante que tenemos con el Ejecutivo. Como siempre decimos, nosotros podemos gestionar, pero esto es fundamental cuando se logra en lo práctico y concreto”, resaltó.

Finalmente, invitó públicamente a sus pares a participar de estos concursos: “Nosotros les decimos a nuestros agremiados que participen, que formen parte de este proceso, que hace bien, que es algo que los satisface el lograr algo así por sus propios méritos, así que los impulsamos a que los hagan, porque es lo más satisfactorio que se puede lograr”, ratificó.

CALVANO: “ESTE AÑO AL MENOS 800 AGENTES PASARÁN A PLANTA”

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gobierno municipal transmitió la alegría que representa para la gestión el poder realizar estas entregas, por lo que significa y por lo que se ha trabajado para conseguirlo. “Estos son los primeros 201 agentes municipales que participaron del proceso de concursos para lograr su estabilidad laboral. Es importante destacar que esto se dio en el marco que lo que establece la Carta Orgánica municipal en su ordenanza 3.641, que es el Estatuto del Agente Municipal, y todas las normativas vigentes, para que este pase a planta sea estable, definitivo, que no tenga ningún tipo de impugnación ni cuestionamiento, y que estos agentes a partir de ahora, con esa estabilidad, ya puedan proyectar sus carreras como agentes municipales”, especificó. “Me refiero a poder concursar ya por cargos directivos, poder seguir avanzando y perfeccionándose, y obviamente, brindando un mejor servicio a la comunidad”, complementó.

“Estos son los primeros 201; el intendente ya anunció otros 200 más que estarán antes de fin de mes, Dios mediante, pasando a planta; y luego tenemos otros 400 más que inician en una segunda etapa, para lograr terminar este año con al menos 800 agentes municipales pasando a planta permanente, lo cual es más del 80 por ciento de la plantilla actual”, detalló.

TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

El proceso se desarrolló mediante concursos, lo cual se produjo con el objetivo principal de garantizar el acceso democrático y equitativo al desempeño de la función pública, utilizando para ello mecanismos más transparentes y participativos y a través de los cuales los agentes municipales pueden obtener mejores oportunidades de desarrollo profesional, posibilidades de acceso a una carrera administrativa y a su estabilidad laboral.

Con este tipo de acciones impulsadas desde la gestión liderada por Tassano y Lanari, se busca transformar y modernizar a la administración pública, dotando de personal idóneo para poder brindar un mejor servicio a los correntinos.

NUMEROSOS LOGROS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES

En este contexto, Calvano recordó algunas de las numerosas gestiones ejecutadas en la actual gestión municipal, que se fueron dando de forma constante y progresiva: “Cuando asumimos, los agentes estaban precarizados, no estaban bancarizados, no sabíamos cuántos agentes había ni qué perfiles tenían. Entonces, empezamos un proceso de hormiga, desde cero, los bancarizamos, tanto a los agentes de contrato, de planta como a los Neike; creamos el Instituto de Formación -en referencia al Ifcam- para que puedan tener toda la oferta académica, en el cual más de 3.500 agentes pasaron por cursos hasta carreras con la Universidad Nacional del Nordeste; hemos podido lograr concursos por cargos directivos; también paritarias sectoriales, con discusiones área por área, sector por sector, para ver las necesidades de cada grupo de agentes, ya que no es lo mismo un área que otra; hemos podido digitalizar el recibo de sueldos y los legajos, que los agentes ahora los tienen en un portal propio al que pueden entrar desde cualquier computadora o desde su celular y descargar sus recibos, ver sus legajos y ver que esté cargado todo lo que fue sucediendo durante su vida laboral, con la garantía de que no se va a perder su legajo; y todo esto lo hemos podido lograr con la AOEM, que ha sido un pilar que trabajó en conjunto, para que los agentes ganaran confianza y, cuando vieron que esto era para su bien, la verdad que fue algo masivo a lo que se sumaron todos”, detalló finalmente el funcionario municipal.