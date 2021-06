YA ESTÁN LOS FINALISTAS

Hasta el 12 de junio, la gente puede votar a los finalistas. Con un me gusta o me encanta, ya están ayudando a los elegidos. Los premios son la grabación de un CD más la realización de un video clip. Además, este fin de semana comienza el Teko talento TV por TELENORD y por las redes sociales oficiales.

Los once participantes de esta nueva edición del Teko Talento 2021 están cerca de conocer a los ganadores de esta nueva propuesta del Tekové Potî. Hasta el 12 de junio, la gente puede votar a los finalistas. Con un me gusta o me encanta, ya están ayudando a los elegidos.

En esta oportunidad el interior se hizo presente ya que hay más participantes de distintas localidades como: Sole Villalva de Bella Vista, Bauti Saracho de San Cosme, la Academia Mil Ritmos de Capital, Simon Morales de Esquina, Tamara Ojeda de Goya, Ritmos Latinos Kids de Mantilla, los hermanos Braidot de Goya, Ignacio Pazos de Capital, Jaquelina Alegre de Santa Lucia, Leno Valentín Aguirre de Concepción y Nelzon Humerez de Bella Vista.

Hace más de seis años el Teko Talento viene descubriendo grandes valores en materia de música, baile y canto. Por ello, una vez más, varios correntinos, sin límite de edad se animaron a participar de esta propuesta que como premio brinda la posibilidad de grabar un CD y un video clip a los ganadores.

Es por ello que en Facebook: @tekotalento , Instagram: @tekotalento o tik tok estan toas las propuestas de los participantes, los interesados en darle su apoyo solo con poner me gusta o me encanta están ayudando a los finalistas a pasar a la instancia final.

Además, desde este domingo a partir de las 21 por Telenord (sintonía 21 de gigared) se estrenará “ Teko talento TV” con la participación de los chicos que se sumaron en esta edición y en las anteriores para mostrar todos los valores nuevos en materia de música y baile que tenemos en Corrientes.

“Vemos con mucha alegría que son jóvenes y niños de todo nuestro territorio los que se sumaron a la propuesta y queremos mostrar los noveles valores con los que contamos en la provincia, por eso a través de distintos medios les estamos dando apoyo para que muestren lo que les gusta hacer”, indicó el Coordinador del Programa, Eduardo Pardo quien invito al público a dejar su voto a través de las redes sociales y hacer realidad el sueño de los participantes.