Visita y entrega de materiales a diferentes establecimientos educativos

ITATÍ

La ministra de Educación Susana Benítez participó esta mañana del acto de entrega de útiles escolares, materiales sanitizantes para establecimientos educativos de Itati. La ceremonia tuvo lugar en el patio de la Escuela N° 676 “directora Balbina Niella”, en donde además se hizo entrega de elementos a los siguientes establecimientos escolares: JIN N°34; Escuelas Jardín Jardilandia; N°177; N° 182; N° 691; N° 778; N° 180; N° 70; N° 818; N° 949; N° 497; Escuela Especial N°3 “Don Orione”; Normal “Dr. Pedro Bonastre”; Parroquial “Monseñor Niella”.

En la oportunidad, el Gobierno de la Provincia a través del ministerio de Educación, hizo entrega a los mencionados establecimientos educativos: Termómetro digital, expendedor de alcohol líquido, dispenser de alcohol en gel, barbijos para docentes, alfombras sanitizantes, bidones de alcohol en gel y líquidos, kit sanitizante individual para cada alumno, útiles escolares, zapatillas, shorts, remeras, implementos deportivos, botiquín de primeros auxilios. Como así también, material bibliográfico a través de las direcciones de Políticas Socioeducativas y de Educación Intercultural Bilingüe, materiales producidos y editados por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, en este sentido también se entregó los libros de texto “Corrientes y yo” y “El joven príncipe”.

Acompañaron a la ministra Benítez, los subsecretarios de Gestión Educativa Julio Navias y Administración Mauro Rinaldi, directora del Nivel Secundario Práxedes López, directora de Educación Privada Alejandra Moncada, miembros del gabinete educativo, directoras de los establecimientos educativos, locales y provinciales.

La titular de la cartera educativa fue recibida por el director de la Escuela Niella José Anonis, quien agradeció la presencia de las autoridades educativas: “Nos enorgullece contar con las autoridades del ministerio para que nos alienten y apoyen, ayuden en tantas necesidades que tenemos en las escuelas, esta jornada será fructífera para todas nuestras escuelas del departamento de Itati”.

Por su parte la ministra de Educación en primer lugar transmitió el saludo y agradecimiento del gobernador Gustavo Valdés quien por cuestiones de agenda no pudo estar presente: “A los docentes que nos acompañan hoy les queremos agradecer el esfuerzo, sacrificio, dedicación y vocación que ponen para hacer de la educación el motor del desarrollo de la provincia, sin ustedes y alumnos la sociedad no tendría sentido”.

“Es una mañana de encuentro a pesar del frío, nos permite estar reunidos juntos por un objetivo en común, este encuentro se vino posponiendo lamentablemente por la situación de pandemia y hoy estamos aquí, tuvimos que enfrentar un año muy duro 2020 con la pandemia y seguimos este año en un momento que nos desconcierta a todos, tenemos que trabajar en el desconcierto, incertidumbre en el hoy sin saber que ocurrirá mañana, tenemos que abrir las escuelas para poder recibir a nuestros alumnos porque la presencialidad es fundamental porque nos lleva a tomar contacto directo docente alumno”, dijo en tanto agregó que la pandemia hizo que la sociedad valorará aún más la función de la escuela en donde los alumnos tienen contacto directo con sus docentes y directivos.

“La pandemia nos ha puesto en un lugar entre lo certero y desconocido, lo que se puede hacer y no, sabemos que nuestro comportamiento individual y social nos tiene que llevar a salir de esta situación, tenemos que saber que estar al servicio del otro es nuestra primera batalla y para eso en tiempo de pandemia esa primera batalla es cuidarme y cuidar al otro, por eso sostenemos que la escuela es un lugar cuidado. Todos los directivos, alumnos, docentes de la provincia han hecho un gran esfuerzo para aprender, aplicar y respetar protocolos que a veces en otro lugar de la sociedad no están instalados por eso decimos que los contagios no se producen en la escuela, vamos a seguir dando batalla en la escuela como un lugar esencial y fundamental para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes”, remarcó Benítez.

Sobre la entrega de materiales señalo: “Este encuentro nos permite tener un montón de elementos materiales que van a salir en beneficio de la comunidad educativa pero, queridos colegas, alumnos nada es más importante que el trabajo que ustedes hacen cada día en la escuela lo que construyen, podemos tener todas las mejores cosas materiales que nos ayudan y nos brindan mayor seguridad pero si no tenemos el espíritu las ganas de salir adelante, crecer , encontrarnos y aprender nada tiene sentido, por eso les pedimos a los alumnos que sigan apostando a su escuela y que incentiven a sus compañeros que a lo mejor están con un poco de temor a volver a la escuela , ningún lugar es mejor y les pertenece más a ustedes que la escuela porque es un lugar que por derecho le corresponde y ahí están construyendo su presente y futuro”, finalizó la titular de la cartera educativa.