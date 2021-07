Tassano, en el Bañado Norte. “Nosotros somos servidores públicos y estamos para brindarnos a los vecinos”

LA MUNI EN TU BARRIO

“El trabajo con la Provincia potencia enormemente los operativos porque ampliamos la gama de servicios. De forma continua, dos veces por semana, estamos llegando a toda la ciudad”, dijo el intendente durante una jornada en la que la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial ofrecieron acceso a atención sanitaria para personas de todas las edades, facilitación de diversos trámites, prestaciones como el programa de garrafa social y el ya clásico Mascotas Saludables, con servicios veterinarios gratuitos a animales domésticos.

Este miércoles, el intendente Eduardo Tassano estuvo junto a vecinos del Bañado Norte y de los barrios Aldana, Cichero, Pompeya y Libertad, entre otros, durante un amplio operativo enmarcado en el programa La Muni en Tu Barrio, desplegado por la calle Colombia al 100.

De esta manera, la Municipalidad de Corrientes continúa acercando servicios a los vecinos, en una tarea que cuenta con la colaboración del Gobierno provincial, lo cual se produce a partir de un constante accionar mancomunado entre el intendente Tassano y el gobernador Gustavo Valdés, con el objetivo de seguir trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de los correntinos.

“Como siempre, estamos recorriendo los lugares más alejados, en donde los vecinos más nos necesitan, llevando servicios que son esenciales como el de vacunación, de atención médica, controles de peso, de hipertensión arterial, de mascotas y de documentación, entre otros, así que seguimos barrio por barrio”, dijo inicialmente Tassano. “Son cosas a las que normalmente cuesta acceder por lo que implica trasladarse; muchas personas tienen chicos, y eso hace que podamos brindarles más servicios accesibles a ellos”, añadió.

“Nosotros somos servidores públicos y estamos para brindarnos a los vecinos y estas atenciones son básicas para ellos, como los planes de vacunación para los niños, ya que a veces son familias de varios hermanitos y les cuesta ir a los centros. Así que venimos acá y les brindamos el servicio”, reiteró el intendente, quien en la oportunidad compartió con los vecinos del barrio y se interiorizó sobre diversas requisitorias y sugerencias.

En ese marco, Tassano resaltó la importancia que tiene el hecho de continuar trabajando junto al Gobierno provincial de forma coordinada, para beneficio de la población: “El trabajo con la Provincia potencia enormemente los operativos porque ampliamos la gama de servicios, como por ejemplo, el de garrafa social o DNI”, ejemplificó. “Lo importante es el diagrama en el cual elegimos los lugares en los que asumimos que hay personas con mucha necesidad, como asentamientos, o con dificultades para trasladarse; y a partir de allí, diagramamos el mapa y dos veces por semana, de forma continua, estamos llegando a toda la ciudad”, manifestó.

VECINOS, SATISFECHOS

“Vine a hacer uso del servicio de Mascotas Saludables, para desparasitar a mis perros”, dijo Rodrigo Godoy, un vecino del barrio Bañado Norte que se acercó con dos cachorritos muy pequeños. “Mis perritos van a cumplir dos meses, son los dos últimos de la camada que tenía, se llaman Diamante y Beethoven”, comentó luego.

“Aproveché que el operativo se hizo en el barrio, porque la verdad es que es de gran ayuda para quienes no pueden hacer frente a un gasto veterinario u otro servicio. La verdad que está muy bueno”, valoró el vecino, quien a su vez consideró que “está muy bien que el Municipio se acerque a los barrios con este tipo de trabajos; de otra forma muchos no podemos costear un servicio veterinario, y esto nos da la posibilidad de poder controlar a nuestras mascotas”.

“Es la primera vez que traigo a mis mascotas, ya soy padre”, bromeó Rodrigo, quien finalmente insistió: “Todos los servicios que hay están buenos para toda la gente, que en su mayoría son de bajos recursos, y pueden venir acá”.

Antonella Pizzorno es una vecina del barrio Libertad que, tras enterarse a través de las redes sociales de la llegada de La Muni en tu Barrio al Bañado Norte, se acercó con su mascota al operativo de Mascotas Saludables: “Traje a mi perra, que tiene nueve años, y ya la quería castrar por recomendación veterinaria”, dijo.

“Me enteré de este operativo por las redes sociales, por ese medio me inscribí y hoy vine a hacer uso de ese servicio”, manifestó. “Por Instagram vi la agenda que tenía el programa durante toda la semana, los barrios en los que iba a estar; vi que el Bañado Norte era el sector que me quedaba más cerca por que yo vivo en el barrio Libertad, así que llamé y me dieron el turno”, expuso.

En ese marco, Antonella vio con buenos ojos la llegada de este tipo de servicios a los barrios, a través de los operativos de La Muni en tu Barrio, que se efectúan de forma constante e itinerante en distintos sectores de la ciudad: “Este tipo de operativos está muy bueno, sobre todo por el hecho de poder acceder a un servicio como el que ofrece Mascotas Saludables. En mi caso, yo no puedo costear una castración para mi perra, lo mismo que el control general que se le puede hacer al animal”, subrayó. “Los costos que tiene un servicio veterinario privado son elevados, y por eso me pareció interesante lo que se ofrece en este operativo”, aseguró la joven.

Finalmente, Antonella también se mostró interesada en otros servicios, por ejemplo, en el programa Ñande Huerta, que ya es habitual en este tipo de operativos: “Tengo interés en otros servicios que hay también acá; por ejemplo, yo hago compost y me asesoré para saber dónde puedo conseguir el material. La verdad es que pensé que sólo había castraciones de animales, pero después vi que son muchos los servicios que hay para los vecinos”, expresó. “Me parece muy interesante el hecho de que se hagan este tipo de operativos”, recalcó finalmente.

MÚLTIPLES PRESTACIONES

Con los protocolos sanitarios adecuados a la situación de pandemia y la disposición de distintos puestos de atención, los vecinos del Bañado Norte y de barrios cercanos pudieron acceder a atención médica general, pediatría, vacunación de calendario y farmacia, además de los controles de peso y talla, odontología, hipertensión arterial y glucemia. A su vez, hubo atención de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales, las direcciones generales de Adultos Mayores; de Derechos Humanos; de Niñez, Adolescencia y Familia; y de Género y Diversidad; y la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad de la Provincia, con el programa de garrafa social.

En el operativo también se contó con servicios de tramitación de tarjeta SUBE; hubo servicio gratuito de peluquería y, como es habitual, estuvo el equipo de la Dirección General de Zoonosis municipal, con el programa Mascotas Saludables, que recorre los barrios con servicios de atención gratuita a animales domésticos, marco en el cual también se realizó entrega de alimento balanceado.

