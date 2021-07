Tassano. “Firmé la resolución de 400 pases a planta más y el 17 abriremos la inscripción a concurso”

CONTINÚA EL PROCESO DE DIGNIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

El intendente Eduardo Tassano firmó este viernes la resolución por la cual habilitó la incorporación de 400 pases a planta en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, al tiempo que anunció que la semana que viene se formalizarán 205 pases más, lo cual sumado a los 201 agentes que obtuvieron sus pases hace menos de un mes, da una sumatoria total de 806 trabajadores municipales que, durante esta gestión, pudieron conseguir sus respectivos pases a planta, con todo lo que ello significa.

Al firmar la resolución (Nº 2261) a través de la cual se habilitan los 400 cupos, el intendente cumplió con el compromiso asumido oportunamente con los agentes municipales. En ese sentido, anunció que el sábado 17 iniciará el período de inscripción, con el consecuente concurso correspondiente, conforme a lo establecido en la carta orgánica municipal y la legislación vigente.

De esta manera, durante esta gestión se llegará a un total de 806 pases a planta, todos ellos realizados “a través de un proceso transparente y en donde atravesaron etapas de evaluación de antecedentes, capacitación, evaluación de conocimientos y psicotécnico, como corresponde”, valoró el titular del Ejecutivo municipal.

UN PROCESO VIRTUOSO

A los 201 agentes que ya han accedido a su planta permanente a través de la primera etapa del concurso de antecedentes y oposición, se cumplió con lo prometido por el intendente de que 205 agentes más tengan la oportunidad de acceder a su planta permanente. A este segundo grupo en estos momentos se les está informando oficialmente que la semana que viene se le hará entrega de sus respectivas resoluciones.

De esta forma, con este segundo grupo, ya son 406 agentes que acceden a su planta permanente en la primera etapa. Automáticamente, el intendente firmó este viernes la resolución correspondiente a los otros 400 cupos, lo que hace un total de 806.

“SOMOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJAMOS CON ESA CERTEZA”

“Hace menos de un mes, 201 agentes pasaron a planta. Ahora, haremos lo mismo con otros 205, con lo que ya son 406 pases; y con los 400 más que prometimos, llegaremos a superar los 800 en esta gestión, y vamos a seguir en esa línea, porque este es el camino”, enfatizó el intendente.

“Esta es la concreción del anhelo que creo que tiene cualquier trabajador de pertenecer a la planta de la institución en la que está trabajando, y nosotros tenemos empleados municipales de muchos años que no tenían este reconocimiento y que sin ninguna duda lo merecían; pero además, esto ha sido un camino hecho por concurso, transparente, con diferentes etapas, que no ha tenido objeciones jurídicas, y que no es algo que se hace a último momento para favorecer a tal o cual persona, sino que acá se ha trabajado para el trabajador municipal que tiene los antecedentes, el currículum y que ha logrado su pase a planta por concurso, como debe ser”, manifestó Tassano.

“Cuando asumimos con Emilio (Lanari, viceintendente) hace casi cuatro años atrás, había un marco de destrato al empleado municipal. Y nos pusimos a trabajar en conjunto, con ellos y con el gremio, y tuvimos muchos logros, desde la bancarización, numerosas capacitaciones, la finalización de sus estudios primarios y secundarios, y ahora esto, que es el pase a planta”, reseñó el intendente, visiblemente satisfecho por lo conseguido junto a los trabajadores y los representantes sindicales.

“Nosotros somos servidores públicos. Eso lo tenemos bien en claro y trabajamos con esa certeza”, aseguró Tassano. “El Municipio es la entidad que rige en gran parte la vida de los habitantes de la ciudad. Pero paralelamente, hay derechos y obligaciones, muchas de las cuales tiene que cumplir la Municipalidad. Es por eso que queremos atenderlos bien, dando muchas facilidades y que la gente vea en el Municipio a una entidad que la quiere”, finalizó.

“ES UN RECONOCIMIENTO A SU ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD”

En ese contexto, el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, recordó que “como gestión, nos comprometimos a revalorizar la labor de los trabajadores, con la creación del Instituto de Formación y Capacitación al Agente Municipal, que ya ha entregado más de 4.500 certificados. Esto se suma a la bancarización, el portal del agente, la digitalización de los legajos y muchas otras cosas más, así que estamos más que satisfechos con lo conseguido porque, en definitiva, es un reconocimiento a su esfuerzo y responsabilidad”.

Posteriormente, especificó que en esta oportunidad, al igual que en la primera etapa, respetando exhaustivamente los protocolos higiénicos sanitarios, los agentes podrán inscribirse a través de un link que estará en el portal del agente municipal, en donde también encontrarán los cursos para estudiar, junto a todos los pasos y requisitos necesarios para concursar. Estos requisitos también estarán a disposición de todos en la página web de la Municipalidad (ciudaddecorrientes.gov.ar).

“De esta manera, los agentes que cumplan con los requerimientos estipulados para el concurso podrán participar de un proceso transparente y legal en donde, por orden de mérito y luego de atravesar por todas las etapas estipuladas, accederán a su planta permanente”, reiteró Calvano.

Asimismo, recordó que gracias a un trabajo coordinado con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), los representantes sindicales se comprometieron a poner las instalaciones de la sede sindical totalmente a disposición de todos los agentes municipales que requieran acudir a averiguar sus respectivos turnos, como así también para aclarar cualquier duda que pueda surgir en este contexto.

MÁS DETALLES

La inscripción se hará del 17 al 19 de julio. A partir del 21 de julio estarán disponibles, en la página web de la Municipalidad, los turnos para la presentación de la documentación de quienes estén en condiciones de concursar. Dicha documentación se recibirá entre el 22 y el 24 de julio.

Seguidamente, el 27 se empezarán a rendir los exámenes, cuyos turnos también deberán consultarse en el sitio web una vez que finalice el período de inscripción.

Asimismo, se recalcó que se pedirá certificados médicos a aquellos que sean designados en planta a los fines de adquirir la estabilidad que prevé el Estatuto; que las etapas evolutivas se harán en simultáneo.

