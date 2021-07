Tassano: “Completamos 400 pases a planta y superaremos los 800 en muy poco tiempo”

HOY, 205 AGENTES MÁS OBTUVIERON SU PLANTA PERMANENTE

“Hoy estamos concretando lo que habíamos propuesto al principio de la gestión, que fue trabajar junto a los agentes municipales, dignificarlos y brindarles todas las medidas para que vayan en ese camino, y ese proceso culmina ahora con el pase a planta”, dijo el intendente, quien junto al viceintendente Lanari entregó los correspondientes certificados a los agentes que a partir de ahora ya forman parte de la plana estable municipal. Esto se logró a través de un proceso que se realizó por concurso, de forma transparente, y que involucra a 806 personas que, a lo largo del año, ya contarán con la estabilidad laboral que les brinda la Municipalidad.

A partir de este martes, otros 205 agentes municipales se suman a la planta permanente en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, lo cual se logró a través de concursos de antecedentes y oposición, de manera transparente y justa. Esto forma parte de un proceso que abarca a un total de 806 trabajadores que pasarán a planta, gracias al cumplimiento del compromiso asumido por el intendente Eduardo Tassano, quien encabezó la entrega de diplomas junto al viceintendente Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y el secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), Rodolfo Medina.

El evento se llevó adelante en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, por Mendoza al 500, marco en el que, cumpliendo los protocolos por la pandemia, se decidió dividir las entregas de documentación en grupos de a diez personas por vez.

De esta manera, estos 205 pases se suman a los 201 agentes que obtuvieron los suyos hace menos de un mes. Gracias a la resolución firmada por el intendente el viernes pasado, se habilitó la incorporación de otros 400 pases más en la Municipalidad, lo que da una sumatoria total de 806 trabajadores que, durante esta gestión, pudieron conseguir sus respectivos pases a planta, con todo lo que ello significa. En ese sentido, Tassano recordó que el sábado 17 iniciará el período de inscripción, con el consecuente concurso correspondiente, conforme a lo establecido en la carta orgánica municipal y la legislación vigente.

DIGNIFICACIÓN DE LOS AGENTES MUNICIPALES

“Hoy estamos concretando lo que habíamos propuesto al principio de la gestión, que fue trabajar junto a los agentes municipales, dignificarlos y brindarles todas la medidas que vayan en ese camino, y ese proceso culmina ahora con el pase a planta”, aseguró inicialmente Tassano. “Primero, habíamos pactado 200 agentes, terminamos pasando a 400, y a mediados del mes de junio empezamos el nuevo llamado, por lo que vamos a llamar a 400 más para completar los 800 agentes en el año, cumpliendo con un antiguo reclamo de los trabajadores municipales”, complementó luego.

“Fue un proceso técnicamente complejo, en el que hubo que evaluar y poner las condiciones. Se tomaron diferentes ítems para la evaluación de los agentes: obviamente, la antigüedad, pero también otros factores también importantes”, recordó el intendente. “Después de ese trabajo técnico muy importante, se comenzó con el llamado y luego vinieron los exámenes y selección, completando un proceso largo y técnicamente complejo, pero que sin dudas ha llegado a buen puerto”, expuso al respecto.

“Nos propusimos desde el primer día dignificar a los trabajadores municipales, mejorarles sus condiciones. Los bancarizamos y creamos el Instituto de Formación y Capacitación del Agente Municipal (Ifcam), un espacio donde hemos capacitado y preparado al personal para la modernización”, reseñó Tassano en cuanto a algunas de las acciones implementadas a través de esta gestión, junto a la digitalización de trámites, entre otras tantas implementadas en beneficio de los agentes.

“Esto se ve reflejado en que, por ejemplo, hoy ya hay más de 200 trámites municipales que son vía online, y para eso hubo que prepararse, capacitarse. Luego vino esta etapa que es la del pase a planta, que nos incentiva a trabajar mucho más en esta modernización, teniendo en cuenta que todas las entidades se modernizan y se actualizan, y el municipio, que tiene que estar al servicio de la gente, también debe hacerlo”, recalcó.

“NO SÉ CÓMO AGRADECER AL INTENDENTE POR ESTO”

Margarita Gómez, quien se despeña como ordenanza en la Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) Dr. Manuel González, del barrio Lomas del Mirador, es una de los 205 agentes que hoy pasaron a obtener su pase a planta. “Estoy muy contenta por este logro, venía luchando hace años por este objetivo. Primero trabajé como Jefa de Hogar, luego pasé a Neike, después a contrato y ahora, el pase a planta”, reseñó.

“Es algo que no sé cómo agradecer al intendente por esto, por habernos dado la planta permanente. Esto significa algo muy importante para todos nosotros”, manifestó la mujer. “Es un logro importante, pero que de igual forma nos obliga a seguir trabajando por la Municipalidad”, aseguró en ese sentido.

“ESTO LO BUSQUÉ POR AÑOS Y FINALMENTE LLEGÓ”

Juan Manuel Zeniquel es un agente que trabaja en la Subsecretaría de Transporte que, tras mucho tiempo, también obtuvo su pase a planta. “Llevo 15 años trabajando en la Municipalidad, siempre en el área de Transporte; primero, en el sector de ordenanza y luego, como inspector”, describió. “Siempre anhelé poder alcanzar el pase a planta permanente”, afirmó inmediatamente.

“El proceso que inició la gestión para cumplir con este proceso dejó en evidencia la transparencia que hubo, sin diferencias para nadie. Sin dudas es algo que siempre se anheló. Uno veía en otro momento que no se llegaba a esto o llegaba otra persona con menos antigüedad, pero ahora, con la convocatoria que hubo para los exámenes, dejó a la vista la transparencia que hubo”, valoró el trabajador en referencia al proceso llevado adelante por la gestión liderada por Tassano.

“Alcanzar la planta permanente para mí significa una estabilidad muy importante, algo que busqué por años y finalmente llegó”, dijo Zeniquel. “El mismo proceso nos permite ir por más, buscando la recategorización. El primer paso ya está dado”, recalcó finalmente.

“ES UN ORGULLO DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS DE SACRIFICIO”

“Trabajé en Recolección y luego en Delegaciones Municipales. Tengo 18 años de trabajo en la Municipalidad y ahora tengo la oportunidad de alcanzar el pase a planta, después de mucho tiempo”, ponderó por su parte Ramón Leiva, otro agente que ahora ya cuenta con su planta permanente municipal.

“Este proceso me pareció muy bueno, porque fue por mérito propio, fue todo estudio”, dijo. “Para mí, esto se traduce en estabilidad laboral, y de igual forma, es un orgullo por haber logrado el pase a planta después de muchos años de sacrificio, pero además, también logrando muchos beneficios, algo que nos pone muy contentos”, resaltó.

“AHORA PODREMOS RENDIR PARA ASPIRAR A OTRO TIPO DE CARGOS”

“Trabajo en la Municipalidad hace más de 13 años, y la verdad que con esta gestión pudimos rendir para poder pasar a contrato, primero; y ahora, gracias a esta nueva oportunidad, pudimos obtener el tan anhelado pase a planta”, resaltó Sandra Ojeda, odontóloga de profesión, que se desempeña laboralmente en la SAPS Dr. Casusso, del barrio San Antonio Oeste. “Trabajé en varias SAPS: ahora, en el Casusso, pero antes en la SAPS Dr. Blugermann, y pasé por varios estadios en cuando a mi relación laboral. Fui Neike, luego temporario, más adelante itinerante, y ahora, gracias Dios, pude pasar a planta permanente”, rememoró.

“La verdad tener la oportunidad de rendir para acceder a la planta permanente es algo que todo agente municipal desea, porque se traduce en una estabilidad laboral. Pero además, al rendir nos permite poder acceder después a la recategorización, y la oportunidad de volver a rendir para poder aspirar a otro tipo de cargos”, valoró Ojeda en ese sentido, pensando en su proyección laboral a futuro.

“EL INTENDENTE HA CUMPLIDO CON SU PALABRA”

“Estamos compartiendo hoy el acto de entrega de certificados a los agentes que han pasado a planta permanente. Para nosotros es una gran satisfacción porque el intendente ha cumplido con su palabra, y esto es un logro conjunto”, dijo por su parte el secretario general de la AOEM, presente durante la entrega. “El mérito, más que nada, es del agente que se ha superado por propia capacidad logrando su pase a planta permanente”, agregó.

“Este es un logro muy significativo para el trabajador, ya que se logra la estabilidad y tranquilidad laboral, sin estar supeditado a condiciones de renovación de contrato u otras cuestiones. Hoy, con esto, obtiene su planta permanente, su estabilidad laboral y, por ende, cambia en un ciento por ciento la vida del trabajador”, resaltó Medina, visiblemente satisfecho por lo logrado a través del diálogo y el trabajo mancomunado.

“Nosotros desde el gremio gestionamos todo lo que tiene que ver con el derecho a los trabajadores, y en este tipo de acciones estamos viendo los resultados y hechos concretos, es algo que debemos a agradecer”, finalizó.

“ESTOS AGENTES PODRÁN CONCURSAR PARA CARGOS DIRECTIVOS”

“Esto sin dudas que simboliza un trabajo muy fuerte junto al gremio municipal. Desde el Ejecutivo, desde el primer día el intendente les dijo que quería trabajar con ellos y a través de ellos como representantes de los trabajadores, para poder proyectar todas las mejoras que hagan a la dignidad del agente municipal”, coincidió el secretario de Coordinación de Gobierno. “Este es un paso más en ese sentido, son los primeros 406 trabajadores que pasan a planta por concurso, un proceso que fue hecho de manera abierta y transparente, incluyendo a todos los agentes que estaban en condiciones”, complementó.

En ese marco, Calvano especificó que, para llevar adelante el proceso, “exigimos que cada agente aspirante tenía que tener una antigüedad mínima de tres años, cumplida al mes de octubre de 2017, esto significa que nosotros no trabajamos sobre los agentes que entraron con nuestra gestión, sino con aquellos que tenían años de prestación anteriores” sobre lo cual consideró que “eso, sin dudas, aportó más a la claridad de todo este proceso”.

“De esa forma, estos agentes pudieron cumplir con todos los pasos, rindieron los exámenes, quedaron en un orden, en una primera etapa siendo 201, luego otros 205, para completar estos 406 agentes que pasan a planta permanente cumpliendo con todos los requisitos que el Estatuto del Empleado Municipal establece, de tal manera que ya nadie pueda objetar estos pases y los agentes tengan la tranquilidad de que estas medidas no son una resolución firmada a último minuto, cuando uno está saliendo de una gestión”, ratificó expresamente. “Esto se hizo cumpliendo todos los pasos, para que ellos tengan las respuestas que se merecen”, recalcó.

En ese contexto, Calvano recalcó el hecho de que “ahora viene lo mejor, ya que con la estabilidad laboral pueden proyectar, por ejemplo, concursar para cargos directivos, que es otra etapa que en la que vamos a trabajar a partir de ahora con un concurso de todas las áreas, como hicimos en áreas como Tránsito u otras”.

“En una primera etapa eran 400 los pases a planta que debíamos lograr, pero luego, en un compromiso con el intendente, el gremio obtuvo otros 400 que son los que van a iniciar ahora el 17 de julio”, subrayó el funcionario municipal. “Para nosotros este es un paso más, porque cuando asumimos, los agentes no estaban bancarizados, sino precarizados, no tenían ningún tipo de proyección o plan a futuro para poder concretar esto que hoy es una realidad”, culminó.

