ECO + Vamos Corrientes mostró su fortaleza y compromiso para seguir cambiando la ciudad

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS A CONCEJALES DE LA CAPITAL

Al igual que Gustavo Valdés y Eduardo Tassano, Emilio Lanari, Pedro Braillard Poccard, Héctor Torres, Gabriela Gauna y Mercedes Mestres transmitieron un mensaje de optimismo con vistas al 29 de agosto, ocasión en la que miles de personas, a través de la transmisión del evento, pudieron ver a los equipos de Provincia y Municipio unidos y trabajando juntos en pos de una mejor calidad de vida para los vecinos.

En el exitoso acto de presentación de candidatos a concejales de ECO + Vamos Corrientes de cara a los comicios del 29 de agosto, encabezado por el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano, Pedro Braillard Poccard, Emilio Lanari, Héctor Palito Torres, Gabriela Gauna y Mercedes Mestres dieron una muestra de fortaleza y convicción de “lo que se puede hacer trabajando juntos para mejorar nuestra ciudad y darles una mejor calidad de vida a nuestros vecinos”, coincidieron.

Héctor Palito Torres (UCR), Gabriela Gauna (Coalición Cívica ARI), Mercedes Mestres (PRO), Esteban Toto Ibáñez (PANU), Melisa Mecca (Partido Popular), Yamandú Barrios (Unión Popular), Cecilia Ojeda Duarte (ELI), Eduardo Paco Achitte (Ciudadanos a Gobernar), Natalí Aguirre (Partido Liberal) y Marcos Gaviña Naon (Demócrata Progresista) como titulares, y Álvaro Delfino (Movimiento de Integración y Desarrollo), Guadalupe Gómez (Cideco), Néstor Coco Frette (Conservador Popular), Aymará Vallejos (CICO) y Rosa Martínez (Cambio Solidario) como suplentes; es la propuesta de ECO + Vamos Corrientes para el Concejo Deliberante capitalino.

Así, los dirigentes de la alianza gobernante desarrollaron un evento en el que dieron una nueva demostración de fortaleza y empuje con vistas a esta contienda electoral que se avecina.

LANARI: “QUÉ ORGULLO PERTENECER A ESTE GRAN EQUIPO”

“Pensaba recién en el orgullo que siento de pertenecer a esta alianza de ECO + Vamos Corrientes. Qué espectacular escuchar a nuestras mujeres, a nuestros candidatos a concejales; un orgullo, la verdad, porque han mostrado juventud, potencia, inclusión y las obras ejecutadas”, dijo inicialmente el viceintendente Lanari, quien fue uno de los oradores durante el acto. “Ellos se merecen el reconocimiento por que han estado trabajando todo el tiempo y van a seguir trabajando para que Corrientes sea cada vez más linda”, agregó.

“Creo que siempre hay que agradecer por todos, y primer quiero agradecerle a Dios por estos cuatro años y por los cuatro años que van a venir. Agradecerle a Gustavo Valdés, por la pujanza, la juventud, por el cambio y por lo que imprimió a su gestión”, afirmó. “Comparto cada una de sus ideas de progreso, de inclusión, y sobre todo, de desarrollo”, agregó inmediatamente.

“Del mismo modo quiero agradecer a Pedro”, dijo el viceintendente, en referencia a Braillard Poccard, candidato a vicegobernador y actual senador nacional y presidente del Partido Popular. “Un hito fundamental en la medicina de Corrientes lo logramos juntos y lo voy a mencionar siempre: un día me llamó a su despacho, cuando era ministro, y me dijo ‘Emilio, tenemos que hacer algo por todos los pacientes oncológicos’; y eso derivó en el Comité de Tumores por el cual todos los correntinos, sin obra social, tienen acceso a todos los medicamentos oncológicos gratis. Así que gracias, Pedro”, reseñó Lanari, médico hematólogo aún en ejercicio de la profesión.

Luego, tuvo palabras elogiosas para con su amigo y, una vez más, compañero de fórmula: “Con Eduardo somos compañeros de muchísimos desafíos: médicos en el Instituto de Cardiología; desafíos sociales y deportivos en el Club de Regatas Corrientes; y ahora, políticos. Para mí es un orgullo compartir tu amistad y el lugar que ocupamos ahora para seguir trabajando juntos”, dijo, mirando al intendente.

“Me voy a permitir recordarle a nuestros concejales. Hace cuatro años Corrientes estuvo en el eje de todo el país, al dar una muestra de lo que es el correntino. Libertad, coraje, democracia. Y hoy el desafío es el mismo. Corrientes pone en juego todo eso hoy. Por eso les pido a todos, los que están acá y los que están escuchando: repitamos el éxito, demostremos lo que somos los correntinos; el coraje, la valentía, la democracia y la república que defendemos en este suelo”, instó Lanari.

“No fue fácil arrancar. Muchos nos decían que nos contaba comenzar, pero nosotros con Eduardo de igual forma pusimos en marcha la reconstrucción, con un equipo de trabajo joven, un equipo de dirigentes importantísimos que se está gestando en la Municipalidad y que van a ser una parte fundamental de la política correntina en los próximos años”, interpretó.

“Cumplimos con nuestros empleados municipales, el corazón, el músculo, la fuerza que lleva nuestra ciudad adelante. Cumplimos con cada una de las promesas que les hicimos a ellos, y vamos por mucho más, para darles la dignidad, la capacitación, el lugar que merecen dentro del espacio de la sociedad”, recalcó el viceintendente.

“También puedo decirles que hoy podemos caminar por las calles, ir a los barrios, visitar a los vecinos, escuchar sus pedidos, pero tengan la certeza de que siempre, terminan con una frase que es la que quiero contarles. ‘Gracias. Falta, pero sabemos lo que hicieron, sabemos que estuvieron en todos lados y sabemos que los vamos a acompañar ahora el 29 de agosto’, ese es nuestro desafío”, relató Lanari.

“Cuando comenzamos la gestión nos decían dos cosas. Primero, que las ferias municipales iban a desaparecer, que no nos íbamos a encargar de los emprendedores, que no teníamos la capacidad de ayudar a cada uno de ellos. Y la realidad muestra que hoy las ferias municipales son un éxito; y no están solamente en uno o dos lugares del centro de la ciudad como estaban antes, sino que hoy están en todos los barrios y cientos de emprendedores tienen su espacio en cada una de estas ferias”, contrastó.

“Nos decían también que Santa Catalina era un proyecto que lo íbamos a olvidar, quera era un proyecto que iba a caer en el olvido. Hoy, Santa Catalina es una realidad absoluta, no solamente por los plantes que vinieron en su momento con la entrega de viviendas por medio del Procrear. En ese lugar están más de 300 viviendas del Invico, sumadas a las que se van a construir. Hay escuelas primarias, hay un jardín de infantes, y sobre todo, estamos cumpliendo con un grupo de personas que parecía olvidado, aquellos que confiaron en algún momento en la Municipalidad de Corrientes y compraron honestamente su terreno en Santa Catalina, algunos de ellos hace más de ocho años. Y esos que compraban su terreno pero no podían construir porque en el lugar no había cordón cuneta, ni cloacas, ni el pluvial, el agua o luz. Hoy les hemos entregado ya los terrenos con todos los servicios a una parte y a fin de año se va a completar a todos para que aquellos que confiaron en la Municipalidad de Corrientes, cualquiera sea su signo político, hoy tenga una respuesta de esta gestión”.

“Y Santa Catalina no fue el único. Lo cierto es que llegamos a cada uno de los barrios de la ciudad, barrios que estaban abandonados. Quizás recuerden lo que era la zona del Virgen de los Dolores, un barrio que fue reconstruido totalmente, donde hoy los vecinos tienen veredas, ripio, cordón cuneta, luz, agua, pluviales, viviendas. Tiene un centro de salud absolutamente nuevo, un jardín de infantes con una capacidad ampliada para que los chicos no tengan que ir lejos para seguir estudiando”, ejemplificó el viceintendente. En ese sentido, recordó lo realizado junto con la Provincia en “el Bañado Norte, con un proyecto del Promeba municipal, el único que tenía el municipio en ese momento. Hoy, junto al Invico, es una realidad, con 25 casas entregadas, 50 listas para ser entregadas y 20 más que están en construcción. Sin dudas que todas estas obras se van a traducir en la transformación de este sector en un polo de desarrollo urbano hermoso”, aseguró.

Así, tras reseñar obras ejecutadas en otros barrios como La Chola, el Doctor Montaña, el viceintendente se refirió a todo lo conseguido en materia de Salud. “Comenzamos una transformación con las SAPS. Primero fue en el barrio Santa Rita, luego en el Galván, hoy ambos son una realidad. Ya llevamos 36 SAPS mejorados, como la fantástica obra que se hizo en el Bañado Norte, que estuvo acompañada de una obra histórica como la de la COM”, ejemplificó.

“Cómo no reconocer a cada uno de nuestros agentes de salud municipales. Ante todo, pudimos lograr lo que nos propusimos, cada una de las SAPS se mantuvo abierta, hicimos un Comité de Crisis municipal, trabajando codo a codo con la Provincia. Cuando hubo necesidad de testear mucho y aislar mucho, nos capacitamos con Provincia, con la Universidad y ahí estuvieron los agentes municipales testeando, y quienes no podían ser parte de la presencialidad, se dedicaron a hacer el seguimiento telefónico de pacientes”, recordó. “Llegamos a tener 700 seguimientos de nuestros empleados municipales. Eso es un ejemplo de solidaridad y de trabajo”, valoró en ese sentido.

“Sólo me queda decir que somos parte de un proyecto hermoso, que ha demostrado lo que puede hacer en cuatro años, y que puede seguir creciendo y va a seguir creciendo a través del liderazgo de Gustavo y de Eduardo. Pero además, con el apoyo de todos los que están acá y de toda la comunidad, que sentimos día a día cuando caminamos por los barrios”, aseguró Lanari para finalizar.

BRAILLARD POCCARD: “SIGAMOS TRABAJANDO POR UN

GOBERNADOR COMO GUSTAVO Y UN INTENDENTE COMO EDUARDO”

“Esta es una etapa fundacional en la ciudad y en la provincia. Estamos intentando salir de la mayor tragedia de la historia argentina, y acá se ha demostrado que se ha afrontado ese drama con trabajo, esfuerzo, ideas y realizaciones”, dijo por su parte el senador nacional Braillard Poccard, refiriéndose a la pandemia y a cómo fue afrontada esta situación por las gestiones de Valdés en la Provincia y Tassano en la Municipalidad, de forma conjunta y coordinada.

“La manera en que el gobernador ha manejado la pandemia en Corrientes es vista con respeto y admiración en todo el país. Lo dije y lo voy a repetir hasta el cansancio; primero, porque lo siento y lo valoro; pero además, porque lamentablemente, todavía hay gente que quiere hacer política en base a la crítica”, señaló.

En ese sentido, lamentó el hecho de que “cuando en un camino cuesta arriba hay un equipo que invita a sumarse para trabajar, hay otros a una vera del camino que ponen piedras para que la cosa vaya para atrás”.

No obstante ello, ratificó que “el trabajo entre Provincia y Municipio, el esfuerzo enorme de todos los correntinos y el apoyo que recibe la Municipalidad de parte del Gobierno de la Provincia es la síntesis de lo que recibe la ciudadanía como opción. Y no tengo la menor duda de que los ciudadanos y ciudadanas de Corrientes van a apoyar este equipo de manera contundente”.

“Me precio de conocer mi provincia de palmo a palmo. Pero si hay algo que conozco en profundidad es mi ciudad capital. Porque nací acá, me crié acá e hice la mayor parte de mi carrera acá”, dijo el legislador nacional, recientemente ungido por Valdés como su compañero de fórmula. “Y ahora se ve como nunca el accionar conjunto del Gobierno provincial y la Municipalidad en todos los rincones de la ciudad. Y no sólo con obras, que tienden a solucionar los problemas de los vecinos, sino en temas sensibles como la salud, en momentos en que la gente padece el temor y la incertidumbre”, indicó.

Así, el exgobernador y exvicegobernador, experimentado dirigente, destacó “la actitud que se demuestra todos los días en quienes conducen esta alianza, que como bien se dijo, es la mayor de la historia de la provincia de Corrientes”, sobre lo cual recalcó que “eso es lo que la ciudadanía va a reconocer el 29 de agosto”.

En ese sentido, Braillard Poccard se mostró confiado en que “los hombres y las mujeres de esta capital van a apostar por seguir teniendo un gobernador como Gustavo y un intendente como Eduardo, que todos los días hacen lo mejor por los habitantes de esta ciudad”.

“Les deseo a todos los candidatos y candidatas municipales lo mejor en este enorme desafío de llevar nuestro mensaje a todos los rincones de la ciudad y la provincia, estableciendo que no podemos dejar de cuidar a nuestros conciudadanos, y eso nos implica muchas veces perder lo que más nos gusta, que es el contacto directo con la gente. Nos sentimos bien cuando estamos en contacto directo con la ciudadanía, pero sabemos que tenemos que cuidar a nuestra gente”, recordó. “Lo dije el primer día y lo reitero. Ese desafío nos obliga a agudizar nuestro ingenio para que más allá de la virtualidad y de los cuidados que debemos tener con nuestros ciudadanos, no perdamos la esencia, que es nuestro diálogo directo con la gente”, reiteró.

MERCEDES MESTRES: “SOMOS MUJERES Y

JÓVENES QUE LLEGAMOS PARA DARLO TODO”

La primera oradora de la noche fue Mercedes Mestres, candidata en tercer orden de la lista que presentó ECO + Vamos Corrientes en Capital. “Al gobernador, el intendente y todos los que conforman este equipo, antes que nada, muchas gracias. Represento al PRO, pero también represento a las mujeres y jóvenes que decidimos derribar barreras y estar en política para trabajar por nuestra sociedad”, dijo inicialmente.

“En ECO + Vamos Corrientes encontramos un lugar de acción para jóvenes que venimos a sumar energía, pasión y frescura a esta alianza, la más grande en la historia de Corrientes”, exclamó.

Así, la concejala por el PRO protagonizó un breve pero tajante discurso, en el que destacó reiteradamente la amplitud con la que cuenta la alianza, dada la multiplicidad representativa con la que se presenta a la ciudadanía. “Somos mujeres y jóvenes que llegamos para quedarnos, para ser más y para darlo todo. Es un honor ser parte de este equipo diverso, plural, liderado por Gustavo Valdés y Eduardo Tassano, que están transformando esta ciudad para siempre”, ratificó.

“Queremos estar cerca de los vecinos de la ciudad brindando soluciones y servicios. Las mejoras en las condiciones laborales de nuestros empleados municipales, porque se lo merecen, ya que hace años están trabajando, y si ellos están mejor, brindan un mejor servicio a la ciudadanía”, interpretó.

“Los Puntos Verdes nos permitieron dar los primeros pasos en este largo camino de la gestión de los residuos urbanos y que nos posibilitaron poner en la agenda un tema del que hace un tiempo no se hablaba, como lo es la importancia del cuidado del ambiente”, adujo, en cuanto al eje de sustentabilidad que aplica la gestión liderada por Tassano en la ciudad.

“Las capacitaciones, herramientas y predios que otorgamos a emprendedores de nuestra ciudad con el propósito de darles más posibilidades de trabajo, más conocimiento y la chance de salir adelante con su propio esfuerzo” también fue otro de los temas mencionados por Mestres, junto con “el parque industrial de Santa Catalina, que es el gran símbolo del futuro”, entre otros conceptos.

“Estas sólo algunas cosas, es una pequeña parte, ya que sería interminable nombrar todos los logros de este equipo. Y no fue solamente un gran cantidad de obras o acciones de gobierno; lo que realmente hicimos en estos cuatro años fue mejorar la vida de los vecinos de la ciudad. Hoy viven mejor que hace cuatro años, y ese debe ser siempre nuestro objetivo”, dijo la concejala que va por un período más en el cuerpo deliberativo comunal. “Entendemos que las gestiones y las personas pasamos, pero las obras y las transformaciones profundas quedan para siempre”, indicó.

“Esto no termina acá; todo lo contrario: recién arranca, ya que tenemos mucho trabajo por delante, y para lograrlo, necesitamos seguir trabajando con Eduardo en la Ciudad y con Gustavo en la Provincia. Queremos seguir cambiándole la vida a la gente, pero sobre todo, seguir construyendo un futuro de oportunidades, de trabajo, de desarrollo y de inclusión”, manifestó Mestres.

“Hace cuatro años empezamos a soñar con una ciudad distinta era posible, y empezamos a construirla. En el medio de ese camino llegó una pandemia que nos obligó a adaptarnos, como a todo el mundo, pero que nunca nos detuvo. Esa situación sanitaria fue y sigue siendo un gran desafío que lo seguimos abordando de la mejor manera gracias a la visión de nuestro gobernador y nuestro intendente”, valoró la concejala del PRO.

“Sin dudas que vendrán muchos más desafíos, y estoy convencida de que en ECO +Vamos Corrientes estamos más que preparados para enfrentarlos. Tenemos proyectos, tenemos ideas y objetivos, pero además, tenemos las capacidades y las herramientas, pero también tenemos el mejor equipo y un gran líder. Este 29 de agosto les pedimos que nos acompañen para poder seguir transformando la ciudad de la mano de Eduardo Tassano y Gustavo Valdés. Vamos con Tassano, vamos con Valdés, vamos Corrientes”, finalizó.

GAUNA: “CUANDO UN EQUIPO SE JUNTA LOGRA COSAS INCREÍBLES”

“Hablamos de un equipo en el que la pluralidad y el equilibrio en esa pluralidad es la regla. Hablo de pluralidad entre los diferentes partidos que conforman la alianza, entre los distintos candidatos y entre la juventud y la experiencia; todo eso hace a este equipo que es ECO + Vamos Corrientes. Un equipo que con trabajo y con obras, pero sobre todo con valores, está llevando a cabo la transformación de nuestra ciudad, aún en un contexto hostil como la pandemia que nos atraviesa completamente”. Esos fueron los primeros conceptos de Gabriela Gauna, actual subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología de la Municipalidad, que conforma la lista de candidatos a concejales de la ciudad por la alianza liderada por Valdés en la provincia y Tassano en la capital y que sucedió a Mestres en el uso de la palabra.

“Desde ese lugar siendo este orgullo de orgullo de formar parte de este equipo. Yo, particularmente, me considero de una nueva generación política, una hija del 2001, de esa crisis que como país nos atravesó, pero que con los años no obligó a no mirar de afuera, sino a involucrarnos desde los valores y desde los principios. Y desde ese lugar me involucré, desde ese lugar comencé a militar en la Coalición Cívica ARI, que es el espacio que represento. Desde ese lugar, en estos diez años aprendí que la política es una herramienta maravillosa que nos permite transformar la vida de las personas y que la política, siendo nosotros los representantes de los espacios, permite que nosotros seamos posibilidad para otros, mejorando sus vidas y ayudándolos a cumplir sus propósitos, sus sueños”, dijo.

“Desde ese lugar, lo digo como militante, como funcionaria de la gestión del doctor Eduardo Tassano y como vecina de esta ciudad, pero más que nada como mujer, porque entiendo también que nosotros como mujeres estamos en un momento histórico, ocupando estos espacios nos toca ser la llave para que otras mujeres también puedan llegar y tengan la oportunidad”, analizó. “Durante muchos años se conquistaron muchos derechos, pero también nos acostumbramos a vivir sin muchos otros. Entonces, este es el momento de ser oportunidad y de ser esa llave para las otras mujeres que tienen la ambición de ser parte estos espacios”, añadió al respecto.

“Por eso me siento muy orgullosa de ser parte de este equipo también, de una agenda tan innovadora, tan equitativa y tan inclusiva, que tiene a las cuestiones de género como un visión transversal, una agenda que impulsan nuestro gobernador y nuestro intendente: la agenda de la modernización y la inclusión en donde se busca siempre de manera permanente generar oportunidades reales para las mujeres; y díganme si no serán reales que hay todo un capítulo de género en el proyecto del Plan Estratégico Participativo 2030”, recalcó. “Es decir que la visión de nuestros gobiernos provincial y municipal, de acá a diez años, piensa en la inclusión de género y eso es lo más real que podemos valorar hoy”, afirmó al respecto.

“Hablamos de la agenda de la igualdad, en la que queremos desterrar para siempre cualquier forma de violencia, cualquier forma de violación de los derechos hacia las mujeres; hablamos de la agenda de la inclusión en la que entendemos que la columna vertebral del empoderamiento femenino es la generación de oportunidades”, subrayó Gauna. Si no generamos herramientas y espacios para que las mujeres puedan aprovecharlas, la columna vertebral y el empoderamiento caen en vano, y eso hoy en día está contemplado en agenda: poder generarlo”, afirmó.

En ese contexto, la candidata se refirió al grupo etario joven que integra y con el que se identifica: “También los jóvenes, que todo el tiempo están viendo en qué situación se encuentran, y que, en algunos casos, ven la necesidad de tener que irse por falta de oportunidades, cuando los jóvenes son nuestro capital humano. Entonces a ellos les digo que la resignación no es una opción, que la política es una herramienta maravillosa si ponemos a las personas necesarias en los lugares adecuados; y que esos jóvenes tienen que ser lo que hoy reclaman en la sociedad, ya que está probado que si generamos los espacios, ellos vienen y los usan y crecen”, aseguró.

Así, Gauna se dirigió a las miles de personas que vieron la transmisión del acto por internet, y les pidió expresamente que “de cara a este 29 de agosto, nos acompañen a llevar este mensaje de transformación a cada espacio que nos toque conocer, y entender que de nosotros depende que sigamos construyendo este camino al futuro en nuestra provincia y en nuestra ciudad”.

“También tengo que decirles a nuestros candidatos a gobernador e intendente que los vamos a acompañar. Las mujeres ya somos parte activa y estamos trabajando codo a codo, ponemos nuestro corazón y ponemos nuestro empeño en cada cosa que hacemos y en cada idea que tenemos, y eso es lo que ponemos a disposición: seguir trabajando juntos, seguir trayendo propuestas y seguir creyendo en este proyecto que sin dudas es el que nos viene demostrando que es el que funciona”, aseguró. “Esta transformación para nuestra ciudad no tiene límites”, cerró Gauna.

PALITO TORRES: “SIGAMOS CAMBIANDO NUESTRA CIUDAD”

Héctor Palito Torres es un dirigente de la Unión Cívica Radical, con fuerte presencia territorial, que encabeza la lista a concejales que propone a los ciudadanos la alianza liderada por Tassano en la ciudad y Valdés en la provincia. “Venimos de la militancia profunda a representar este espacio plural que significa ECO + Vamos Corrientes. Queremos decirles que cumplimos el contrato social con los vecinos de Corrientes, hoy están aquí Gustavo Valdés y Eduardo Tassano, quienes trabajaron juntos para cambiar esta hermosa ciudad. Trabajaron juntos para que cada uno para que vecinos y vecinas puedan vivir en una ciudad mucho mejor”, inició su alocución el dirigente radical.

“Hoy tenemos una realidad política y social que estuvo y está atravesada por la pandemia, que puso en crisis sistemas políticos, económicos, sociales y de salud. Sin embargo, aún en la crisis, en esta provincia se pudo administrar las complejidades y consecuencias, bajo la perspectiva de un diseño de salud para que los correntinos podamos atravesar mejor este proceso, y eso fue liderado por Gustavo Valdés”, valoró Torres, quien encabeza la lista de candidatos a concejales de ECO + Vamos Corrientes.

“Venimos también a plantearles a los vecinos de Corrientes que nuestra oferta electoral tiene, en primer lugar, pluralidad. Somos una lianza compuesta por 32 partidos políticos, y esta alianza se ve reflejada en la composición de la lista, ya que del primer concejal titular al último suplente, somos todos de distintos partidos. No hay un candidato que esté repetido y eso refleja en la composición de las listas de esta alianza”, indicó.

“También tenemos en nuestra oferta electoral la paridad, una paridad que hemos hecho transformando la representación política. Nosotros hoy estamos ofreciendo una lista con mujeres y varones, intercalados del primer lugar hasta el último, y también estamos ofreciendo a los vecinos de Corrientes experiencia y juventud. La juventud avasallante, la del futuro, la que tiene el empuje; y la experiencia necesaria para una mirada proyectiva. Eso es Vamos Corrientes, y venimos a decirles a los vecinos que hemos cumplido con un contrato social y vamos a seguir en ese camino”, aseguró Palito Torres.

“Pretendemos trabajar fuertemente en la cuestión ambiental también. Debemos trabajar ese concepto, porque es una cuestión de vida, todos formamos parte de ese tema”, acotó en su alocución.

“Queremos decirle a la gente que aquí están nuevamente Gustavo Valdés y Eduardo Tassano para comprometerse por cuatro años más a seguir cambiando nuestra ciudad. Porque nosotros somos el cambio. Nosotros tenemos las herramientas y la voluntad política para lograr el cambio. Vamos a ganar y vamos a construir para vivir en una ciudad y una provincia mejor”, culminó.

