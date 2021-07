Valdés llamo a unirse y recuperar Esquina para que se sume al proyecto de innovación, crecimiento e inclusión

ACTO ECO+VAMOS CORRIENTES

En la fecha, pasado el mediodía la alianza Encuentro Por Corrientes más Vamos Corrientes, con su líder a la cabeza, el gobernador Gustavo Valdés que va por su reelección el próximo 29 de agosto, presentó sus candidatos en el predio de la Sociedad Rural de Esquina, como viene sucediendo en eventos similares acompañaron al mandatario el candidato a vice-gobernador Pedro Braillard, los postulantes a la Cámara de Diputados y Senadores encabezados por Any Pereyra e Ignacio Osella respectivamente. El gobernador hizo un fuerte llamado a la unidad a los esquínense y la dirigencia local para que se unan en objetivos comunes y en las próximas elecciones locales del 14 de noviembre logren el triunfo que los inserte en el proyecto de progreso, crecimiento, desarrollo e inclusión.

Con estricto cumplimiento del protocolo de bioseguridad que impera como consecuencia de la pandemia del Covid-19, ECo+Vamos Corrientes, en el predio de la Sociedad Rural de Esquina presentó sus candidato rumbo a las elecciones del próximo 29 de Agosto, encabezados por el gobernador Gustavo Valdés que va por su reelección, en la oportunidad que todavía no hubo presentación de candidatos locales dado que en la localidad las elecciones estos son el próximo 14 de noviembre. No obstante Valdés hizo un claro llamado a la dirigencia local en dirección al trabajo que deben llevar adelante para que Esquina se sume al proyecto político que encabeza.

Tras la lectura por parte del locutor de los 31 partidos políticos que conforman la alianza, inició la lista de oradores la candidata a diputada provincial María Eugenia Mancini Fratti.

Mancini Fratti

La dirigente local y candidata a legisladora provincial, María Eugenia Mancini Fratti, a hacer uso de la palabra expresó: “Quiero agradecer por la deferencia de permitir la renovación de mi banca, desde donde voy a redoblar esfuerzos para apuntalar este exitoso proyecto que encabeza el doctor Gustavo Valdés”.

Agregando: “Cuando hace unos años nos incorporamos a este proyecto político, tenía la certeza de que no lo hacíamos para cumplir cuatro años de mandato, sino que nos incorporábamos a un proyecto de transformación de la Provincia, que no lleva menos de 20 años, y así es que primero hubo que reordenar el gasto, equilibrar las cuentas y recuperar los ser vicios esenciales de la provincia, para luego en el final del gobierno de Ricardo Colombi, ir en pos del desarrollo. Y Eso lo empezó a hacer con gran fuerza y mucho ingenio Gustavo Valdés. Claro, hubo que frenar muchas cosas por la Pandemia, pero hasta en el manejo de esta contingencia el gobierno provincial ha sido exitoso y ejemplo para el país, a pesar de que es necesario reconocer que se trata de una desgracia.”

Manicini finalizó sosteniendo convencida: “Quiero ratificar el compromiso de trabajo, no solo legislativo sino en lo que haga falta, para fortalecer este proyecto de innovación, desarrollo, crecimiento e inclusión, porque el mismo es el que va a llevar a que los correntinos tengan las mejores oportunidades y eso el que lo garantiza son Valdés y cada uno de los candidatos de ECo+Vamos Corrientes”

Diego Pellegrini

Seguidamente el también oriundo de Esquina y candidato a uno de los escaños de la Cámara Alta, Diego Pellegrini, se dirigió a los presentes, expresando su agradecimiento al gobernador por su postulación, a la vez que ratificó su compromiso de fortalecer desde el senado la propuesta de transformación de la provincia que encarna el gobernador Valdés, de quién dijo sentirse orgulloso en como conduce los destinos de Corrientes, aun en tiempos muy duros como lo es el de la Pandemia que soportamos.

Ignacio Osella

A su turno el jefe comunal goyano, Ignacio Osella quien encabeza la lista de candidatos a senadores provinciales, expresó: “Al ingresar a la ciudad recibí una un WhatsApp, en el que me decían que el gobernador Valdés, está nuevamente en el primer lugar en el ranquing de los mandatarios del país. Eso habla por sí solo, no es un puesto en una grilla, es el reconocimiento a un trabajo a un proyecto. Y eso se nota cuando recorremos las calles, los barrios, los pueblos, se ve en cada obra. Se ve en el manejo de la Pandemia, como a pesar de la desgracia, porque es una desgracia, tomó decisiones extraordinarias. Construyendo el Hospital de Campaña”

Agregando respecto: “hospital donde los correntinos encontraron una oportunidad para luchar contra el flagelo del coronavirus, y lo hizo con equidad, porque ahí todos los correntinos reciben la mejor atención con equidad y en igualdad de condiciones, no importa si es ministro, empresario, trabajador etc. Y eso es lo que reconoce a la hora de analizar nuestro Gobierno. Es cierto no fueron momentos fáciles, tras lograr el orden fiscal y la estabilidad económica, íbamos por el desarrollo y crecimiento, pero vino la pandemia, ahora a pesar de ello, estamos otra vez en el camino que queremos”.

Finalmente Osella puso de relieve que nuestra alianza es la mejor alternativa para generar que Corrientes, se encamine hacia la senda de la innovación, el desarrollo, crecimiento e inclusión, por lo que el 29 de agosto tenemos que apoyar fuertemente al proyecto que encabeza Gustavo Valdés que la garantía para que los correntinos tengamos mejores y mayores oportunidades.

Pedro Braillard

El candidato a vice-gobernador Pedro Braillard, tras agradecer su postulación y comprometer su trabajo e función del proyecto de crecimiento desarrollo, innovación e inclusión, fue categórico al afirmar: “Necesitamos un contundente respaldo en las urnas el próximo 29 de agosto, esa es la forma en que generaremos las condiciones para sostener esta propuesta que está transformando Corrientes y la está convirtiendo en un lugar de oportunidades para sus habitantes”

Gustavo Valdés

El gobernador y candidato a su reelección Gustavo Valdés al cerrar el acto de presentación de candidatos de la alianza que encabeza en Esquina, en primera instancia expresó a manera de agradecimiento a las palabras de Osella, “muchas gracias por tus palabras Ignacio, pero no soy yo el que está primero sino, son todos los que conforman el Gobierno y el millón cien mil correntinos, todos estamos luchando para que la Provincia esté en el lugar que merece”.

expresando: “quiero destacar unidad que hemos logrado entre los 31 partidos que conformamos ECo+Vamos Corrientes, porque a diferencia de muchas coaliciones, acá no estamos por un cargo, acá estamos por una idea, por un proyecto, muchos de los que están no están representados en las listas, pero están representados en el proyecto en la decisión de poner a Corrientes arriba”

Seguidamente, hizo un detallado análisis de su accionar frente al gobierno, desde el manejo de la Pandemia, la construcción del hospital de Campaña, de lo complejo que fue la primer etapa de la Pandemia, estacando la jerarquía de los profesionales, enfermeros y todos los que trabajan para contener a la población en esta contingencia.

Para luego repasarla decisión de transformar la provincia en todo sentido, desde apuntalar las actividades productivas, las generación energética, la lucha contra la discriminación hacía las provincias del norte en contraposición a los beneficios que gozan las provincias del centro. El espacio que merecen las mujeres, los jóvenes, mejorar la infraestructura vial, e desarrollo de una estrategia local de modernización y desarrollo tecnológico. Los parques industriales, los puertos, la hidrovía la lucha por las regalías, el turismo la cultura etc.

Para luego poner de relieve, “todo ello es lo que se decide el 29 de agosto próximo, nada menos que si Corrientes, va acelerar con justicia y equidad, el proceso de desarrollo crecimiento en inclusión”.

En el final tuvo un mensaje claro para la dirigencia de Esquina, a la que demandó unidad y deponer diferencias, y trabajar para que 14 de noviembre cuando se eligen autoridades locales, llegar en condiciones de triunfar para que la localidad se sume al proyecto de progreso y oportunidades que merecen todos los correntinos.

