Valdés presentó a sus candidatos a los saladeños y los convoco a ser protagonistas de la transformación

El mandatario provincial y candidato a su reelección por la colación de 31 partidos políticos que conforman la alianza ECo+VamosCorrientes, encabezó la presentación de candidatos de la misma, que competirá en la elección del próximo 29 de agosto. Acompañaron al Gobernador, su compañero de fórmula Pedro Braillard, los candidatos a diputados provinciales encabezados por Any Pereyra y a senadores que tienen como cabeza de al intendente de Goya, Ignacio Osella en la oportunidad Valdés convocó a los habitantes de la localidad a unirse en pos de ser protagonistas de la construcción de un futuro de oportunidades para los correntinos. A la vez demandó a la dirigencia local unidad y un gran esfuerzo para el 14 de noviembre próximo cuando se elijan autoridades locales.

El club Antorcha de Saladas fue escenario en la fecha de la presentación de candidatos de la alianza ECo+VamosCorrientes, que postula para la Gobernación y vice, a Gustavo Valdés y Pedro Braillard respectivamente y que lleva como candidata a Diputada Provincial en primer término a Any Pereyra y a Ignacio Osella para la cámara baja, el acto se desarrolló con estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad vigentes por la pandemia.

Al inicio del acto el locutor dio lectura a la nómina completa de 31 partidos que conforman la alianza que competirá en las elecciones del próximo 29 de agosto, para luego dar paso a los discursos, el primero en hacer uso de la palabra fue el presidente de Encuentro Liberal, uno de los fundadores de la alianza, quien entre otros conceptos expresó: “Estamos en una campaña diferente, donde la pandemia marca los pasos, extrañamos el calor de la gente, pero también en este aspecto, formamos parte de un gobierno que con gran capacidad tuvo la sapiencia de enfrentar la Pandemia, generar una estrategia con el hospital de Campaña, como pilar para darle a cada correntino la oportunidad de enfrentar esta situación, grave muy grave, que le toca a la humanidad atravesar. Pero eso no detuvo al gobernador Valdés que articuló acciones para que Corrientes no se detenga, para generar oportunidades y para se encamine hacia la modernización, el desarrollo y la inclusión”.

Agregando” y todo lo que afirmado la comunidad sabe, tiene la certeza hacia donde queremos marchar, para lo cual hemos articulado una alianza histórica, que ante todo reconoce el pluralismo de ideas, de pensamiento y de proyectos, y en medio de la paz social, la tolerancia y las mejores ideas, estamos generando una provincia con oportunidades para todos”

Para concluir afirmando de manera categórica: “Por todo lo expresado, estoy seguro que el 29 vamos a lograr un triunfo contundente, porque la comunidad no es ingenua, no entrega su destino a la improvisación, y como entregarle el destino de Corrientes a nuestros adversarios, sino logran ponerse de acuerdo ni entre ellos”.

Seguidamente tras la presentación de cada uno de los candidatos a diputados provinciales hicieron uso de la palabra Edgar Benítez, José Antonio Romero Brisco y Mario Branz quienes aspiran a cubrir bancas en ese espacio legislativo, que provienen de tres fuerzas políticas diferentes, el Peronismo, Autonomismo y el Partido Nuevo respectivamente, y que coincidieron sin medias tintas en que el proyecto que encabeza Gustavo Valdés sintetiza las aspiraciones que tienen respecto del futuro de Corrientes. Los tres coincidieron en el muy buen manejo de la pandemia por parte del Gobierno, e pesar de constituir un hecho terrible para la humanidad, poniendo a disposición las mejores alternativas de la salud pública y fundamentalmente en igualdad de condiciones para todos.

Posteriormente fueron presentados los candidatos a Senadores, cuya lista encabeza el intendente de Goya, Ignacio Osella, en representación de estos hizo uso de la palabra Verónica Espíndola.

Quien puso de relieve la necesidad de defender el proyecto que encabeza el Gobernador Valdés sosteniendo que ha demostrado el éxito de una gestión que está transformando Corrientes, y que a su vez en medio de una catástrofe como la pandemia del Covid-19, ha generado las mejores alternativas para los correntinos, en una muestra real y concreta de igual de oportunidades, que a la vez ha logrado mantener las actividades productivas y económicas con las menores perdidas posibles, y ahora en este nuevo tiempo se encamina hacia la construcción de un modelo de desarrollo, crecimiento, innovación que va a generar la inclusión de todos los sectores en el marco de oportunidades que se van a produicir.

Pedro Braillard Poccard

Tras las palabras de la candidata a senadora, fue el turno del postulante a vice gobernador Pedro Braillard Poccard quién al inicio de su intervención relató: “ Cuando esperaba para el inicio del acto, un periodista me preguntó que pensaba de las elecciones, y yo le contesté, me preguntas o estas afirmando, y si, estaba afirmando, porque es indudable que el 29 de agosto nos encaminamos al triunfo sin dudas, porque la ciudadanía percibe y palpa de manera concreta todo lo positivo que hemos realizado con la conducción de Gustavo Valdés en la Provincia”.

Agregando: “es cierto que esta no es una campaña como las que se daban en contiendas anteriores, porque ahora evitamos la presencia masiva de militantes, de adherentes y de la comunidad en general por cuestiones sanitarias. Pero también tiene su lado positivo, porque no pasa un día que no vengan diferentes personas a traerme un proyecto, eso demuestra el interés, la capacidad, la calidad innovadora de los correntinos. Y yo les digo que se sumen que vengan con sus proyectos, este es un espacio en el que todo se va a analizar, se va discutir, cómo decía Pedro Cassani, en este espacio existe la pluralidad y eso quiere decir que queremos trabajar entre todos, y eso es lo que nos distingue”.

Para al final de su intervención reiterar: “esta no es una elección mas, el 29 se decide el futuro de los correntinos, se decide qué tipo de provincia vamos construir, si la que proponemos nosotros de la tolerancia la inclusión, modernización y crecimiento, con equidad y oportunidades u otra alejada estas premisas”.

Gustavo Valdés

El cierre como de costumbre le correspondió a Gustavo Valdés líder de la alianza ECo+Vamos Corrientes, quien expresó, “pensando en cambiar un poco cómo nos venimos comunicando quiero destacar, que llevamos en el país el tiempo más largo en democracia, desde 1983, y también en la provincia, en la que tuvimos 17 intervenciones federales. Yo que ya tengo 52 años, he visto gobiernos que se fueron alternando en la provincia Autonomista, Liberales, Radicales, Peronistas, y no fueron pocas las transformaciones y cambios, pero realmente una transformación profunda se inicia con el gobierno de Ricardo Colombi, con el nacimiento de nuestra alianza, en la que entendimos que teníamos que unirnos, que teníamos que tomar lo mejor de cada sector aceptando las diferencias la pluralidad, y esto es lo que estamos plasmando con gran fortaleza, la unión de todos en un proyecto ´político-social, que tiene como eje la transformación de la Corrientes, sustentada en la modernización, el desarrollo, crecimiento, innovación e inclusión”

Y agregó: “Pero quién iba imaginar la irrupción de la pandemia, en cuyo inicio no se conseguía alcohol, ni barbijos, y tuvimos que observar primero, y construimos el hospital de campaña, con mil camas, trescientas de terapia intensiva, construimos en un proyecto con la universidad los respiradores. Pero sobre todo lo hicimos con un parámetro de justicia, donde desde los ministros, empresarios y cualquier correntino se atiende en las mismas condiciones, y a pesar de la dureza de la situación el estado está para ayudar y apoyar a cada correntino”.

Clases con presencialidad

Destacando a su vez: “hoy ya estamos vacunando a jóvenes de 18 años, desde la semana que viene recuperaremos la presencialidad en el sistema educativo y esperamos llegar así a fin de años. La educación pública es prioridad, tenemos obras en todo el territorio, algunas no las pude inaugurar, pero están allí, lo mismo en el sistema de Salud Pública, estamos equipando y modernizando los centros de salud de toda la provincia, para disminuir los traslados a la capital”

Para luego ampliar al sostener: “no solo hemos intervenido con fuerza en Salud y Educación, lo hemos hecho en todas las áreas, en la productivas, generando alternativas, con el ministerio de la producción, creamos alternativas energéticas, desarrollamos infraestructura, vial, portuaria, red de parques industriales. Introducimos nuevos productos a las actividades generadoras de riqueza, como la nuez pecan, el limón, cultivo de la palta etc. Que se suman a la ganadería, la forestal, la arrocera, citricultura etc., estamos generando todo el circuito, ya que sin materia prima no hay industrias, sin riqueza no hay trabajo ni inversión”.

Asegurando que el futuro tiene un destino claro al afirmar: “Ese es el horizonte, multiplicar la producción, no solo la tradicional, sino las innovadoras, como la de la transmisión de datos, de contenidos, la conectividad”.

Para luego dar el toque político a su exposición al destacar: “ la propuesta es la unidad en el proyecto, logramos entendernos 31 partidos políticos diferentes, bajo la premisa del dialogo, la tolerancia, la paz social, la inclusión, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento que es el tiempo de la mujer y de los jóvenes, valorizando la experiencia, trabajando en la coyuntura y proyectando a largo plazo, con el objetivo de que Corrientes sea una tierra de oportunidades, que na haya correntinos en otras provincias en busca de fuentes de trabajo, como hemos visto con crudeza en la pandemia, cuando tuvimos que salir al rescate a cienes de ellos, varados lejos de su tierra, eso es lo que no queremos, mientras si queremos, construir juntos un futuro de grandeza al que Saladas se tiene que sumar, con el esfuerzo las inteligencia y la decisión de sus dirigentes y población”

