Ratificando su apoyo a los emprendedores correntinos, Valdés entregó herramientas en el norte provincial

BIENES DE CAPITAL, PARA VECINOS DE ITA IBATÉ E ITATÍ

Luego de haber participado de diversas actividades e inauguraciones en Berón de Astrada, el gobernador Gustavo Valdés se trasladó a la localidad de Itá Ibaté para realizar la entrega de bienes de capital con el programa Emprendedores Somos Todos a beneficiarios del lugar. Posteriormente, el Mandatario provincial se trasladó hasta Itatí en la delegación de Desarrollo Social de la ciudad para proveer a 18 emprendedores las herramientas necesarias para desarrollar sus trabajos.

Emprendedores Itá Ibaté

Valdés se hizo presente cerca de las 15,30 en la Plaza San Martín de Itá Ibaté donde encabezó la entrega de bienes de Capital junto al intendente municipal, Walter Almirón, en el marco del Programa “Emprendedores Somos Todos”, que tiene por objetivo impulsar el desarrollo económico y la generación de puestos de trabajo, además de representar un reconocimiento al esfuerzo y a la labor que realizan diariamente.

Valdés

Al hacer uso de la palabra, el gobernador, Gustavo Valdés manifestó su alegría por estar nuevamente entregando bienes a los emprendedores “no es la primera vez que lo hacemos acá, así que es un programa que lo conocen”.

Luego, Valdés dirigió su discurso a los emprendedores y les dijo que “Todo lo que está pasando con la pandemia no nos tiene que impedir ver todo su esfuerzo y que nosotros estamos abiertos a que todos los emprendedores comiencen a trabajar en sus emprendimientos con más elementos” y les expresó que “debemos prepararnos hacia adelante porque esto es la entrega de una herramienta pero lo que verdaderamente mueve esta herramienta es la voluntad de ustedes, la fuerza, la perseverancia para mejorar su economía personal, familiar y que le sigan peleando a la difícil situación”.

Seguidamente, el primer Mandatario Provincial, se refirió al tiempo difícil que vive la provincia, el país y el mundo con la pandemia, cuando felicitó a los itaibateños “porque cuentan con muy pocos casos” y por eso les pidió que “se sigan cuidando, nosotros seguimos con un plan de vacunación y creo que en poco tiempo vamos a estar saliendo adelante”. Para finalizar, Valdés se comprometió públicamente a trabajar: “Así como hicimos en Berón de Astrada que hemos invertido y mucho en infraestructura urbana” y remarcó que “vamos a hacer en este tiempo mucha infraestructura urbana hacia adelante, pensando en el futuro de esta localidad” concluyó.

Walter Almirón (intendente Itá Ibaté)

El intendente de la localidad de Itá Ibaté, Walter Almirón expresó su alegría por la ayuda a los emprendedores locales al decir que “es un momento que nos pone felices a muchos” y agregó “especialmente a todos los que en algún momento hemos sido emprendedores y me incluyo”.

Por último, agradeció a la Provincia por el gran esfuerzo que viene realizando “año tras año para que cada emprendedor de Corrientes pueda lograr su objetivo, lograr su meta y muchos sueños” y a los emprendedores les dijo que “esto es una gran herramienta, los insto a seguir y a inculcar a los que vienen detrás nuestro y a nuestros hijos ya que la mejor forma de lograr un bienestar es trabajando” concluyó.

Se encontraban presentes junto a Valdés en el acto, el intendente, Walter Almirón; los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; Obras Públicas, Claudio Polich; Seguridad, Juan José López Desimoni; los legisladores provinciales Any Pereyra, Manuel Aguirre, David Dos Santos; el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham; funcionarios municipales; intendentes de localidades vecinas y emprendedores.

Emprendedores de Itatí

Cerca de las 18,30 el gobernador Gustavo Valdés llegó a la localidad de Itatí para realizar la entrega de herramientas y electrodomésticos para emprendedores de esa ciudad. El acto tuvo lugar en la Delegación de Desarrollo Social perteneciente al Gobierno de Corrientes en esa localidad.

Al comenzar el acto de entrega, el sacerdote Derlis Sosa impartió la bendición sobre los bienes de capital que luego serían entregados a los emprendedores.

El gobernador Gustavo Valdés abrió su discurso expresando que “con este programa de alguna manera estamos acompañando la esperanza y la fuerza de los emprendedores” a lo que añadió: “La verdad que le deseamos de corazón que con el Gobierno Provincial nosotros estamos tomando las inquietudes que ustedes tienen y con estos bienes les damos un envión a sus proyectos”.

“Con esto tenemos la esperanza de ir mejorando las economías personales, porque nunca antes vivimos una situación como ésta” a lo que agregó Valdés que “con esta pandemia no pudimos venir a estar con la Virgen María, el turismo se cayó, no pudimos seguir recibiendo turistas en esta situación, pero fundamentalmente, el turismo religioso que acá es muy importante no se pudo realizar” finalizó.

Visita a la Basílica

Al finalizar el acto, el gobernador Valdés, ingresó a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí para rezar y pedir para que la Virgen “nos de la fuerza, empuje y el coraje para sortear esta difícil situación” reveló.

Bienes entregados

Entre los bienes de capital que fueron entregados a los 15 emprendedores de Itá Ibaté y los 18 de Itatí se encuentran: una cocina industrial, una sublimadora, una heladera exhibidora, una motoguadaña, una hormigonera, un sillón de peluquería, una hidrolavadora, una máquina de coser, y una desmalezadora, entre otras.

Programa Emprendedores Somos Todos

El programa “Emprendedores Somos Todos” tiene una vigencia de varios años apoyado por el gobernador Gustavo Valdés que realiza la entrega de bienes de capital a lo largo y ancho de toda la provincia. Este programa nació como una herramienta de ayuda para los emprendedores y les servirá tanto para su desarrollo económico como social.

Entre sus objetivos específicos se encuentran, la promoción social, acompañando al emprendedor desde el inicio de su idea o proyecto, como salida de una situación de riesgo de exclusión social y el fortalecimiento de las asociaciones y cámaras de emprendedores, de comercio, de producción y servicios, en diversas localidades de la Provincia de Corrientes, lo que permitirá el acompañamiento del Estado a una diversidad de personas en situación de vulnerabilidad y poder insertarlos en la actividad económica local.

