Salud informa cuáles son las condiciones priorizadas de vacunación a menores

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia informa las condiciones priorizadas de la vacunación Covid-19 de menores de 12 a 17 años, pronto a iniciarse. Estas condiciones fueron definidas por las autoridades sanitarias de todo el país en la última reunión del Consejo Federal de salud (Cofesa), en el marco del plan estratégico de vacunación contra SARS-CoV-2.

De esta manera, la vacunación en este grupo etario incluirá en una primera etapa personas entre 12 a 17 años con:

Diabetes tipo 1 o 2.

Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

Personas con tuberculosis activa.

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Síndrome de Down.

Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Comparte esto: Twitter

Facebook