Valdés puso como ejemplo a Virasoro del desarrollo que impulsa para toda la provincia

ACTO DE ECO+VAMOS CORRIENTES

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles un acto de ECO+Vamos Corrientes en Virasoro, asegurando que esta ciudad es “la capital provincial de la industria”. Y sostuvo que “la única manera de combatir la pobreza es generando riqueza y distribuyéndola adecuadamente”, por lo que planteó la necesidad de un crecimiento “armónico” para construir un “polo de desarrollo” en toda la región, con clave en la articulación de los sectores público y privado que fomente el empleo de calidad. En este contexto, reclamó destrabar gestiones en Buenos Aires para que lleguen fondos internacionales para el desarrollo de toda la provincia.

El mandatario provincial que va por su reelección este 29 de agosto, encabezó en el Club Aguapey un acto “virtual” de campaña donde también fueron presentados los candidatos a legisladores que lo acompañan. Tuvo lugar al mediodía, tras actividades oficiales en la localidad, en medio de una agenda que sigue en Santo Tomé y Paso de los Libres. Cabe señalar que Virasoro recién elige autoridades locales el 14 de noviembre, por lo que en la ocasión sólo se expresaron postulantes a las Cámaras de Diputados y Senadores, dejando el cierre a Valdés.

Así fue que primeramente, el Mandatario expresó su orgullo por cómo se lucha contra la pandemia en la provincia y en ese contexto brindó un reconocimiento a todo el personal que está en la línea de fuego. “Me honra ser gobernador de hombres y mujeres como los que tenemos en Corrientes, con entereza, profesionales médicos capacitados, intendentes municipales que realmente le ponen el pecho, esta es la valerosa provincia de Corrientes que nosotros estamos conduciendo”, sostuvo.

Luego habló del acierto del Hospital de Campaña, entendiendo que “tener un hospital centralizado para el Covid nos permitió que todos los hospitales de la provincia puedan seguir funcionando normalmente atendiendo al resto de las patologías”.

Luego consideró también la mala situación económica del país para destacar que “todo esto no nos impidió hacer cosas”. Al respecto, aseguró que “no nos quedamos, no pusimos de excusa la pandemia para no hacer lo que nos habíamos trazado cuando asumimos el gobierno”.

Así fue que al repasar los ejes de desarrollo, modernización e inclusión, planteó que “tenemos que seguir dándole igualad a la mujer para que todas tengan posibilidades por igual”. También mencionó en este contexto al colectivo LGBTIQ+, a las personas con autismo y discapacidad para “hacer en definitiva, una sociedad más justa”.

Luego continuó la lista de inclusiones con quienes no terminaron la educación secundaria y los emprendedores fuera del sistema formal de la economía, asegurando que “en eso estamos trabajando y mucho”.

“La única manera de combatir la pobreza es generando riqueza y distribuyéndola adecuadamente”, sostuvo luego, entendiendo que ello necesita que “el sector privado vaya de la mano con el sector público”. Bajo esta premisa, el Mandatario planteó que el Estado potencie al sector privado con “políticas adecuadas”.

Fue así que Valdés reconoció a Virasoro como “la capital provincial de la industria en Corrientes” y valoró el “empuje” local del sector privado, por lo que consideró necesario que “sigamos apostando a la industria virasoreña”. Luego planteó “extender en toda la región este desarrollo”, entendiendo que el mismo debe ser “armónico para generar ese polo de desarrollo que queremos”.

En este sentido argumentó la decisión provincial de construir un puerto de aguas profundas en Ituzaingó, sosteniendo que el mismo hoy está construido en un 50 por ciento con recursos propios. También resaltó en este contexto el parque industrial de esa localidad para el cual la Provincia obtuvo financiamiento no reembolsable del BID. “Son 10 millones de dólares y espero que pasen las elecciones para que nos aflojen las trabas administrativas y que podamos tener desde Buenos Aires ese crédito”, reclamó al respecto.

“Y es un puerto para Ituzaingó, pero también para Villa Olivari, Virasoro, Colonia Liebig, Santo Tomé ytoda la zona”, sostuvo, considerándolo “fundamental” para la exportación. Así fue que también al parque industrial de la localidad de San Carlos, cuya intendenta Graciela Larraburu estuvo presente en este acto y el Gobernador la felicitó “por las 14 empresas que ya se están radicando allí”.

Valdés también se refirió a la importancia de la Ruta 94 que une Garruchos con Santo Tomé en la margen del río Uruguay, la cual fue recientemente asfaltada. Y consideró que se debe avanzar en este sentido con la ruta que une Garruchos con Virasoro. Luego, el Gobernador planeó la posibilidad de una represa en Garabí, pero advirtió que debe ser condición para su construcción que “Corrientes tenga un porcentaje de la propiedad”, considerando que “en los cálculos de regalías siempre salimos perdiendo los correntinos”, poniendo como ejemplo los casos de Yacyretá y Salto Grande.

“Tenemos que reclamar los correntinos lo que nos corresponde, porque eso hace al desarrollo y que podamos salir adelante con recursos para invertir y generar riquezas, para que la pobreza no nos lacere, porque este es un pueblo muy rico y nosotros somos sus representantes”, arengó Valdés.

Seguidamente, el Mandatario resaltó la reciente refacción integral en el Hospital Regional de Virasoro y la construcción de jardines y viviendas, pero consideró que “la inversión más importante” en la localidad es en energía eléctrica, vital para el funcionamiento de las empresas que dan empleo en el lugar. En este sentido, resaltó la Planta de Biomasa “Fresa” que podrá “generar la energía que consume todo el departamento de Santo Tomé, pero con energía limpia y aprovechar el cien por ciento de la madera”.

“En definitiva, tenemos que generar trabajo, modernizando el Estado y para eso nosotros traemos una propuesta clara y concreta de muchos partidos políticos”, dijo Valdés hacia el final de su discurso, asegurando el mismo es “un espacio de confianza donde podemos trabajar juntos y apostar a las posibilidades que tenemos de crecer todos” y que “nosotros estamos comprometidos con Corrientes en tiempos difíciles”.

Candidatos a legisladores provinciales

La concejala local y candidata a senadora María Carlota Carvallo expresó su orgullo por participar en esta lista de ECO+Vamos Corrientes y agradeció al PRO, por darle “la confianza de representar los valores de mi partido”. Luego mencionó a “los parques industriales y el puerto de Ituzaingó que le va a dar muchas oportunidades a la producción e industria de mi ciudad y la región”. Consideró que de esta forma, la provincia “tendrá el despegue que está buscando” y que “con esfuerzo y perseverancia” se lograrán estos objetivos. “Todos en esta alianza pensamos lo mismo: desarrollar nuestra industria, producción y turismo para seguir creciendo”, sostuvo y depositó en Valdés “la confianza de liderar este proceso de cambio”.

Luego el diputado provincial y candidato a senador, Diego Pellegrini recordó parte de su militancia juvenil junto a Valdés, relatando un viaje a Monte Caseros hace 24 años, y expresó su “orgullo de estar hoy en el pueblo más industrializado de la provincia”, entendiendo que los virasoreños “son un pueblo de emprendedores”. Pidió luego el acompañamiento a los ciudadanos de Virasoro, porque “necesitamos la mayoría de las bancas en la Legislatura para acompañar el proyecto de desarrollo del gobernador Gustavo Valdés”. Culminó su discurso deseando que el espíritu local emprendedor se replique en toda la provincia.

Por su parte, el intendente de La Cruz y candidato a diputado, Luis Calomarde sostuvo que “ECO+Vamos Corrientes es la confluencia de 32 ideas (por la cantidad de partidos de la alianza), con base en desarrollo, modernización e inclusión, impulsadas con el liderazgo de Gustavo Valdés”.

Seguidamente, el concejal capitalino y candidato a diputado, José Romero Brisco destacó “el empuje de los virasoreños”, considerando que por ello merecen “ser cabeza de departamento”. Luego, dijo que “nosotros venimos a sumar como cada uno de los partidos que integran esta alianza, la más grande de la historia de Corrientes”. En ese sentido, abogó por “una provincia pujante, donde cada correntino pueda crecer y desarrollarse”.

