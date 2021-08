Tassano y Valdés. “Vamos a mejorar todas las calles de la ciudad”

COMPROMISOS 2021-2025

“Vamos a enripiar todas las calles de tierra; en aquellas calles donde ya pusimos ripio, haremos cordón cuneta; y las que hoy ya cuentan con ripio y cordón cuneta, las vamos a asfaltar”, anunció el intendente capitalino en un acto del que también participó Gustavo Valdés, quien por su parte aseguró que “juntos, Provincia y Municipio, vamos a intervenir en absolutamente todas las calles de la capital”. La presentación significó un contundente espaldarazo de parte del gobernador, en una muestra más de la mancomunión y el compromiso del trabajo planificado de ambas gestiones al frente de la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial, respectivamente.

Este jueves, Eduardo Tassano y Gustavo Valdés anunciaron el primero de los Compromisos 2021-2025, de cara a las elecciones del domingo 29: “Vamos a mejorar absolutamente todas las calles de la ciudad”. Así de contundente fue el mensaje dirigido por el intendente y el gobernador a los vecinos, durante un acto que una vez más reflejó el contundente apoyo del gobernador a la gestión liderada por el intendente capitalino.

“Vamos a enripiar todas las calles de tierra en la ciudad; en aquellas calles donde ya pusimos ripio, haremos cordón cuneta; y las que hoy ya cuentan con ripio y cordón cuneta, las vamos a asfaltar”, dijo el intendente, en un breve discurso en el que se manifestó de forma coincidente con el gobernador, dado que ambos destacaron el trabajo realizado de manera conjunta durante los últimos cuatro años, pero a la vez, apuntaron al futuro, con un mensaje lleno de confianza y optimismo.

Por su parte, Valdés se manifestó en el mismo sentido que Tassano, e hizo especial hincapié en el trabajo desarrollado durante estos cuatro años, incluso fortaleciéndose más aún durante la pandemia. “Lo que dice Tassano de que vamos a enripiar todas la cuadras en estos cuatro años, ya que estoy seguro de que vamos a tener la confianza del pueblo de la ciudad de Corrientes, agrego que vamos a estar interviniendo en absolutamente todas las cuadras la ciudad”, aseguró.

“UN TRABAJO EN EQUIPO PENSANDO EN LOS VECINOS”

“Sobre todo, quiero destacar que hemos tenido en la figura del gobernador y el Gobierno provincial, la gestión que es la que más ha invertido en la ciudad de Corrientes en toda la historia”, celebró Tassano, ante el aplauso general. “Con el principio de equidad e igualdad, y como mencionamos, de llegar a todos los barrios, si se analiza la cantidad de obras que se hicieron, es un gobierno que ha priorizado los barrios de Corrientes, ya que más del 80 por ciento de lo que se hizo fue justamente en los barrios”, atestiguó.

“Han desaparecido muchas zanjas, han dejado de inundarse muchos lugares”, señaló el intendente, sobre lo cual destacó que estas labores se realizaron de manera estudiosa y pormenorizada y conjunta “ya que todo esto de la obra vial conlleva a estudios hídricos, de desagües y demás trabajos de este tipo”, adujo.

CAMBIANDO JUNTOS LA CIUDAD

Durante un sencillo acto que se desarrolló en la sede de la Sociedad Española, sin presencia de público y con estricto cumplimiento de los protocolos por el covid, el titular del Ejecutivo municipal, quien junto al viceintendente Emilio Lanari comparte fórmula postulándose por la alianza ECO + Vamos Corrientes para un nuevo período al frente de la Municipalidad, dio a conocer la primera de una serie de propuestas de gobierno con vistas a los próximos cuatro años “para seguir cambiando juntos la ciudad”, según aseguró de forma coincidente con el mandatario provincial.

El acto tuvo uno de los puntos cumbres al escuchar el firme, rotundo y terminante anuncio dado a conocer por Tassano, quien en su discurso inicialmente expuso un diagnóstico de situación de cuando inició su gestión en el Municipio, con datos concretos en materia de infraestructura vial. Posteriormente, hizo hincapié en el significado que tiene este tipo de obras para cada familia, cada vecino de la ciudad en cuanto a su desenvolvimiento cotidiano; en definitiva, a su vida diaria. Y ulteriormente a ello, dio a conocer los compromisos para el período 2021-2025, sobre lo cual afirmó que serán realizados en el marco de una planificación integral junto a la Provincia, como ya lo han demostrado junto a Valdés durante los últimos cuatro años.

“Todo lo que se ha hecho, y me llena de satisfacción decirlo, se ha logrado con un trabajo en equipo pensando en los vecinos, en la inclusión de la ciudad Capital en ese proyecto desarrollista e inclusivo que lleva adelante Gustavo Valdés, por lo que, en su figura, a todo tu equipo, muchísimas gracias porque la ciudad de Corrientes se puso de pie de cara al futuro y queremos seguir trabajando juntos”, finalizó Tassano.

“SABEMOS QUÉ ES LO QUE VAMOS A HACER”

“Nosotros debíamos cambiar con esa impronta de los gobiernos en la ciudad donde se sucedían distintas peleas que fueron dejando de lado a la ciudad de Corrientes. Y nosotros llegamos para trabajar juntos, el intendente de la ciudad y el gobernador, para transformarla, y eso es lo que hicimos en este tiempo”, resaltó el gobernador.

“Nosotros no les venimos a prometer lo que vamos a hacer; venimos a pedirles a los vecinos de la ciudad de Corrientes que nos den la oportunidad de seguir trabajando con Eduardo Tassano con el compromiso a futuro, y quédense tranquilos, que nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer”, aseguró.

“CODO A CODO CON EL GOBERNADOR”

“Desde el primer día de gestión apostamos a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y, juntos, iniciamos un camino de transformación, empezando por su infraestructura y desarrollo urbano”, manifestó Tassano, en un mitin que contó con la presencia de secretarios municipales y candidatos a concejales de ECO + Vamos Corrientes.

“En 2017 recibimos una ciudad con más de 5.700 calles de tierra; pero gracias al trabajo constante con el gobernador, logramos reducir ese número a la mitad y hoy sólo hay aproximadamente 2.000 calles de tierra sin intervenir”, expuso el intendente.

“Transformamos cuadras en muchos barrios de nuestra ciudad que habían estado abandonados durante muchos años. Asfaltamos, enripiamos y construimos cordón cuneta, todo en el marco de un proyecto prolijo y responsable, en lo cual también se tuvo en cuenta nuestro Plan Hídrico, que habíamos anunciado cuatro años atrás y en el que trabajamos sin parar junto a la Provincia”, afirmó.

En ese marco, el intendente especificó que, al iniciar la gestión, “recibimos una ciudad con sólo 263 cuadras enripiadas y sin obras de cordón cuneta en los barrios”, dato que contrasta totalmente con la situación actual: “Hoy, contamos con más de 2.200 cuadras con ripio y otras 1.000 más con cordón cuneta”, aseveró.

“Codo a codo con Gustavo Valdés, reactivamos la planta de hormigón y el gobernador inauguró la planta de concreto asfáltico en la ciudad, gracias a lo que produce pavimento, optimizando costos, recursos y agilizando el ritmo de elaboración”, recordó Tassano, quien señaló que de esa manera, “intervenimos casi 500 calles con pavimento y recapado asfáltico, para mejorar la conectividad y la circulación en los barrios, y brindar más seguridad vial a los vecinos”, en el marco de los planes de Seguridad Vial, Mejora mi Barrio y Viví más Segura.

“PUSIMOS MANOS A LA OBRA”

“Pusimos manos a la obra. Encontramos una planta de hormigón destruida, abandonada, que había incluso, por desidia o malicia, en su interior concreto endurecido que tuvimos que desarmar, limpiar y restaurar para dejarla nuevamente operativa, y eso no costó tiempo”, reseñó Valdés al respecto. “Tuvimos la primera experiencia entre la Provincia y la Municipalidad: un enripiado; y a partir de ahí comenzamos a intervenir, y al día de hoy, llevamos 3.400 cuadras de enripiado en la Capital”, recalcó el gobernador.

En ese sentido, y con apoyatura audiovisual reproducida en una pantalla gigante, el mandatario explicó el alcance de las obras viales realizadas exclusivamente por el Gobierno provincial en el territorio capitalino. “En este gráfico que estuvimos analizando con Eduardo podemos ver todas las cuadras de la ciudad de Corrientes en las que intervenimos con ripio. También se puede ver que tuvimos intervención en cuadras en la que se realizó cordón cuneta y enripiado, la cuales dejamos prácticamente listas para asfaltar, que son cerca de 800. Realmente es muy importante esa inversión, pero cuando analizamos y le incorporamos aquellas cuadras que pavimentamos y repavimentamos, vemos que llevamos cerca de 600 cuadras intervenidas”, expuso Valdés.

“Si vemos todo lo que hemos hecho juntos, queda a la vista el trabajo cuadra por cuadra”, dijo el gobernador, mientras señalaba la gráfica alusiva donde se indicaba un mapa digital con la demarcación de las labores ejecutadas en cada cuadra. “Esta es la intervención que tuvo el Gobierno de la Provincia de Corrientes acompañando al intendente Eduardo Tassano”, ratificó en ese sentido.

POR Y PARA LA GENTE

En ese contexto, el intendente expuso el porqué de cada decisión, de cada obra y de cada acción realizadas: “Este es el reflejo de un trabajo planificado y en equipo: Provincia y Municipio. Cada calle intervenida es una familia que ahora puede movilizarse mejor. En una calle con barro, durante los días de fuertes lluvias la gente no podía salir a la calle, los remises a veces no podían ingresar a tal o cual zona, y así, tantos otros ejemplos más que eran parte de la vida cotidiana de muchos de nuestros vecinos”, sostuvo. “Queremos una ciudad de calles transitables donde, ante una urgencia, los vecinos no tengan complicaciones para recibir una ambulancia, donde los chicos puedan tomar el colectivo para ir a la escuela cerca de sus casas; donde, en definitiva, cada familia pueda vivir mejor”, expresó.

“Ahora la ciudad cambió, mejoró; y estamos seguros de que la podemos mejorar mucho más aún. Todo esto nos llena de orgullo, pero también nos impulsa a seguir avanzando”, dijo Tassano. “Por eso, asumimos este compromiso: vamos a enripiar todas las calles de tierra; en aquellas calles donde ya pusimos ripio, haremos cordón cuneta; y las que hoy ya cuentan con ripio y cordón cuneta, las vamos a asfaltar”, ratificó el intendente.

Así, ante el reconocimiento de las personas presentes, Tassano cerró su discurso de una forma clara, optimista y contundente: “Ya dimos grandes pasos en este camino de progreso y daremos muchos más en los próximos cuatro años. Más desarrollo, más modernización y futuro nos esperan”, auguró. “¡Sigamos cambiando la ciudad! ¡Vamos Corrientes! ¡Vamos juntos!”, vociferó, ante el aplauso general.

Por su parte, Valdés también cerró su alocución de manera efusiva y contundente: “Recuperamos la fuerza del Estado para la ciudad de Corrientes y queremos seguir haciéndolo juntos. Confíen en nosotros. Eduardo Tassano y Gustavo Valdés es el camino para seguir construyendo y trasformando, en este caso, a todo lo que es la circulación de la ciudad de Corrientes”, afirmó. “Por cuatro años más de trabajo, Eduardo, vamos a seguir juntos compartiendo este, que es el triunfo de los correntinos”, finalizó, ante un efusivo aplauso de cada uno de los presentes.

Comparte esto: Twitter

Facebook