Valdés inauguró las oficinas del IPS, IOSCOR, TelCo, Registro de la Propiedad, Dirección de Catastro e Inspección de Personas Jurídicas

EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MÁS MODERNO DE LA REGIÓN

Dichas dependencias se trasladaron al espacio ubicado en el barrio San Benito. Es la primera construcción de avanzada y cuidada por el medio ambiente, hecha para un edificio público en la Provincia.

Como parte del proceso de modernización y descentralización del estado, el gobernador Gustavo Valdés presidió hoy el acto de inauguración de las nuevas oficinas del Instituto de Previsión Social –IPS-, Instituto de Obra Social Corrientes –IOSCOR-, Dirección Provincial de Catastro, Registro de la Propiedad, Inspección General de Personas Jurídicas, TelCo –Corrientes Telecomunicaciones Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria- y Dirección de Arquitectura, organismos que a partir de hoy funcionan en el moderno Centro Administrativo de Corrientes, sito en el barrio San Benito, edificio moderno, icónico y sustentable en el cual ya trabaja un sector del Banco de Corrientes.

El mandatario destacó en la ocasión el avance tecnológico y la arquitectura moderna en relación a las flamantes dependencias públicas y agradeció a todos los trabajadores que desarrollaron sus tareas en la obra.

El acto se desarrolló en el flanco destinado a las dependencias del IPS, en calle Ex Vía y Rivero y en el marco del mismo, el padre Martín Manevy realizó la invocación religiosa y bendición de las flamantes instalaciones. A la vez que se exhibió un video ilustrativo del Centro Administrativo y la obra llevada a cabo por el Gobierno Provincial.

Por su parte, el gobernador, junto a su esposa, Cristina Garro y autoridades presentes, desplegaron el tradicional corte de cintas para dejar formalmente inauguradas las oficinas públicas y recorrieron el lugar.

Gobernador Valdés

El gobernador Gustavo Valdés se dirigió a los presentes y al pueblo correntino resaltando que “tenemos mucho por decir de estos edificios, que representan sin dudas, un hito en la provincia de Corrientes y tal vez en el Norte argentino”

Aseguró que “nunca la Administración pública ha avanzado en estos niveles de construcción y por ello quiero agradecer a la empresa Panediles a la que hemos encomendado esta obra maravillosa y majestuosa, una muestra de lo que es el avance tecnológico; de lo que es la arquitectura moderna y nos están dejando a los correntinos una verdadera joya que es orgullo de todo el norte de la república Argentina y por eso les digo Muchas Gracias a la empresa Panediles y también quiero agradecer a las empresas locales que estuvieron trabajando en el lugar como subcontratistas, a los trabajadores y que pudimos ver el empeño que han puesto en la construcción de este edificio”.

Relató el gobernador que “el edificio planteó varios desafíos arquitectónicos, ha recibido varias modificaciones como insertar en el primer cuerpo cuando vemos el banco de un auditorio de 200 e inmediatamente convertirlo en uno del doble de capacidad y que hoy lleva el nombre de Julián Zini pero realmente nos dieron el desafío de poder construir estos edificios que en conjunto son 31 mil metros cuadrados a disposición de los trabajadores públicos y del pueblo de la provincia de Corrientes para que podamos atenderlos en condiciones de confort y como se merecen los administrados”.

Recordó que “el proyecto original contemplaba dos pisos menos y lo hemos modificado en el transcurso del tiempo, decidimos que no solamente esté el Banco de Corrientes; el Instituto de Previsión Social y el Ioscor sino decidimos poner más plantas para avanzar y acelerar el proceso de descentralización del centro de la ciudad de Corrientes que verdaderamente en horas pico, prácticamente de todos los días de marzo a diciembre, se convertía en intransitable. Por lo tanto, avanzamos, hemos incorporado a dos organismos que son emblemas, claves de la Administración y que muchas veces para los que no son profesionales y no necesitan de sus servicios pasan inadvertidos pero fundamental para nosotros que podamos tener en condiciones y dar un primer paso hacia la modernización del estado que son Catastro y me alegra mucho que puedan incorporarse a este edificio que es moderno”.

Salto de Calidad en Catastro, Registro de la

Propiedad e Inspección General de Personas Jurídicas

Afirmó luego que “hoy estamos dando un salto de calidad y seguramente vamos a seguir avanzando para digitalizar todo lo que es Catastro y podamos tener junto con la Municipalidad el catastro de toda la ciudad de Corrientes y que podamos estar a la altura de los tiempos que vivimos y de esta manera todos los agrimensores de la provincia van a tener un lugar adecuado”.

Continuó su alocución manifestando que “hemos incorporado otro organismo del estado que es fundamental para abogados, escribanos que es el Registro de la Propiedad e Inmueble que estamos mudando con la construcción de este edificio, dándole un lugar adecuado en un edificio que está frente a lo que es actualmente el Hospital Escuela y había permanentes inconvenientes de salubridad y circulación porque el lugar no era adecuado y hoy estamos ofreciendo este lugar para que vengan a prestar servicios y cumplir sus funciones y tengamos un Registro de la Propiedad e Inmueble en condiciones adecuadas”.

También lo que es “Inspección General de Personas Jurídicas que estamos incorporando a este lugar para que también pueda desenvolver funciones y todo lo inherente a Comercio puedan tener unas oficinas en condiciones y que podamos sumar luego del traslado un nuevo edificio que lo vamos a refaccionar absolutamente a nuevo el edificio que están abandonando para ponerlo a disposición de algún Ministerio que necesite” sostuvo.

Dignidad para los jubilados

Sobre el Instituto de Previsión Social el Mandatario indicó que “es un emblema, un símbolo, es una lucha y que la tenemos que seguir llevando adelante. Nosotros en Corrientes protegemos a nuestros jubilados, pretendemos continuar y llevar adelante la Caja de jubilaciones, de manera que a los jubilados correntinos nosotros le demos no solamente la dignidad de ser bien atendidos sino seguir brindándoles la dignidad del 82 % móvil para proteger a todos nuestros jubilados”.

IOSCOR con edificio propio

Valdés se mostró sumamente satisfecho por la obra social estatal que ahora tendrá edificio propio señalando que “estamos mudándolos de un edificio que es prestado, un edificio que es alquilado del Correo Argentino que ahora van a estar destinadas a Juzgados federales. De esta manera, por primera vez vamos a tener un edificio nuevo para IOSCOR”.

Centro Cívico

“Pero vamos a tener en este lugar un Centro Cívico, un Centro de Atención donde estimamos que va a haber cerca de 5 mil personas que van a utilizar esta infraestructura cuando la pandemia lo permita”.

Visión de modernización de la ciudad de Corrientes

Valdés resaltó el óptimo resultado de “trabajar en conjunto con la Municipalidad de Corrientes nos permite tener una visión hacia el futuro; no son las únicas obras que tenemos pensadas y si Dios nos da la fuerza y la economía lo permita podamos seguir llevando adelante este proceso de descentralización que tenemos del estado de la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes y que nosotros podemos tener oficinas amigables con el medio ambiente pero fundamentalmente una ciudad de Corrientes descentralizada y que todos podamos circular y disfrutarla. Es así que hemos encarado con la Municipalidad la renovación conjunta de lo que es el casco histórico de la ciudad, donde hoy podemos disfrutar de lo que es la Plaza 25 de Mayo, una plaza central que hemos refaccionado casi todos los edificios de la ciudad y hoy podemos ofrecerla al visitante”.

Por último, señaló que “también hemos mudado otro de los edificios que después de 130 años hemos logrado hacer a nuevo, la Unidad Penal N° 1 y que la hemos terminado e inaugurado la semana pasada con 17 mil metros cuadrados que estamos poniendo y trasladando esa Unidad Penal a la zona de San Cayetano”.

Intendente Tassano

El intendente municipal, Eduardo Tassano al iniciar su discurso destacó “la importancia que tiene la inauguración y la puesta en marcha de este edificio, para la ciudad de Corrientes” y remarcó que “es un modelo de la descentralización, del desarrollo urbano, un modelo en el tipo de edificio, el más moderno del nordeste, lo que significa sustentabilidad y un ejemplo para guiarnos”.

En ese mismo sentido, Tassano dijo sobre la realidad municipal que “estamos todos abocados a la descentralización de los edificios públicos del centro, sé que hay otros planes y hay otras ideas” y agregó para finalizar que “nosotros desde el municipio aspiramos a trasladar en algún momento la sede del gobierno municipal a Santa Catalina donde ya tenemos el predio localizado para seguir los pasos de esta gran idea de descentralización”.

Marcos Amarilla

Al tomar la palabra y visiblemente contento por este hecho histórico para los entes estatales, el interventor del IPS Marcos Amarilla expresó que “como correntino primero y como Interventor es realmente un gran orgullo ser parte de esta nueva historia para nuestro organismo” y luego agregó que “ahora estamos convencidos que se podrá brindar una mejor atención, que es un edificio modelo y que nació con una visión de la ciudad y la Provincia que queremos, moderna y amigable con el Ambiente”.

Seguidamente, valoró el empuje y decisión firme del Gobierno de brindar un espacio nuevo para que “el IPS siga siendo de cada correntino, porque somos una de las pocas cajas que no fue transferida a la Nación con la clara política de estado que va a seguir siendo de todos los correntinos”, y eso nos genera “una gran alegría y el compromiso de demostrar todos los días con trabajo, vocación de servicio, transparencia y un sentido de pertenencia único que nos hace estar todos los días cerca de cada afiliado”.

“El Instituto de Previsión Social tiene una gran misión que es la de acompañar a cada jubilado en la nueva etapa de su vida y como no hacerlo si cada uno de los que accede al derecho de descansar luego de toda una vida de trabajo, debe hacerlo con todas las garantías que establece la Ley” , agregó y cerró señalando que “la estamos cumpliendo aplicando el 82% móvil y eso también es una política de Estado”.

Obras en detalle

El proyecto se desarrolló sobre un predio entre las calles: Dr. R. Carrillo (ex vías del Ferrocarril), Piragine Niveyro, Lavalle y Benjamín de la Vega, en un área con un gran potencial para el crecimiento urbano del entorno.

Sobre el terreno de 6.344 m2 se concretó el Centro Administrativo aloja las instalaciones de reparticiones públicas: los edificios del IPS., el IOSCOR, TELCO Registro de Propiedad e Inmueble, Catastro, Inspección de Personas Jurídicas y Dirección de Arquitectura, espacio que ya cuenta con la sede del Banco de la Provincia de Corrientes en una torre aparte, la que fue inaugurada oportunamente,

Siguiendo el programa de necesidades y teniendo en cuenta tanto la población de usuarios, se propuso pórticos con una apertura desde la calle Ex Vía, volcando sobre ésta, los ingresos peatonales del público a las distintas reparticiones, sobre la calle Lavalle el ingreso del personal y los accesos vehiculares.

La idea del proyecto se manifiesta formalmente en tres torres y un gran basamento unificando el conjunto. De esta manera se conforma en Planta Baja la atención al público y accesos a estacionamientos junto con un local comercial tipo Resto Bar, que vincula dos edificios. En el primer y segundo piso se destinaron a estacionamientos tanto vehiculares como para ciclistas, contará con tomas para autos eléctricos y duchas con lockers para los que vengan a trabajar en Bicicleta. Terminado el nivel de basamento, se erigirían las plantas de oficinas con concepto de open office desde el tercer piso al octavo.

Desde el punto de vista urbano se genera un gran espacio protagónico que actúa como plaza con características especiales, dadas por el verde de su arboleda añosa (palos borrachos, lapachos y palmeras), el diseño de los solados y el equipamiento urbano.

Teniendo en cuenta el flujo de usuarios que llegarán a alrededor de los 5000 diarios, se previó este lugar como punto de encuentro, espera y tránsito peatonal cómodo, de las personas que lleguen allí a efectuar sus trámites, siendo además un aporte urbano de gran valor.

En lo que se refiere a la imagen arquitectónica de materiales se propuso la utilización de un lenguaje cosmopolita, de vanguardia, utilizando para ello grandes superficies acristaladas y de formas puras con un tratamiento a manera de “quiebra vista”, que unifica el basamento y marca el desarrollo de las 3 Torres.

El aluminio y el vidrio son los preponderantes en el exterior y las alfombras y maderas en el interior. Las superficies de uso son versátiles y dinámicas pudiendo cambiar cuando así se lo requiera, pues cuenta con pisos técnicos modulares, cielorrasos acústicos y mamparas de vidrio y madera correntina para sus divisorios de oficinas.

Es la primera construcción de avanzada y cuidada por el medio ambiente hecho para un Edificio Público en la Provincia de Corrientes dando el puntapié inicial para las futuras obras.

Este edificio inteligente responde al concepto tecnológico Open Space y el objetivo es obtener una certificación de calidad Leed en materia sustentable.

Se implantaron 44 árboles: palos borrachos, lapachos y palmeras, y otros arbustos, herbáceas y gramíneas. Posee un sistema de riego integral en las veredas perimetrales y en las áreas de parquizado en terrazas verdes absorbentes.

Cuenta con dos colectores solares, cocheras para 110 vehículos, iluminación led para veredas exteriores: 15 columnas con doble artefacto Led.

Presencias

Junto al gobernador Gustavo Valdés estuvieron presentes, el vicepresidente primero del Senado David Do Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el intendente de la Capital Eduardo Tassano; los ministros, de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, de Justicia, Buenaventura Duarte y de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, legisladores nacionales y provinciales; los interventores del IPS, Marcos Amarilla y del IOSCor Raúl Esquercia; la Directora del Registro de la propiedad inmueble, Maria Eugenia Demetrio; el Inspector General de Personas Juridicas y Registro Público de Comercio, Juan Carlos Noya; el director de Telecomunicaciones Corrientes (TelCo,) Manuel Valdés; el director de Arquitectura, Alfonzo Ascencio; el director general de Catastro y Cartografía, Narciso Santín Toffoletti; el fiscal de Estado, Víctor Ojeda; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; el viceintendente, Emilio Lanari; el presidente del Concejo Deliberante , Alfredo Vallejos; concejales; presidentes e interventores de entes autárquicos y representantes del Colegios de profesionales y asociaciones; el jefe y subjefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza y Eduardo Acevedo, respectivamente e invitados especiales.

