Comienza el Festival Corrientes Jazz 2021

Tras un receso de un año, vuelve el Jazz a Corrientes, con la presentación de artistas destacados de la región y de trascendencia nacional. Un género que supo llegar a la comunidad, despertando interés, lo que devino en “La semana del Jazz”, conformada por variadas actividades tanto urbanas, de Jam Session, bailes y el acostumbrado Festival en el Vera.

Tras las restricciones sanitarias del año pasado, no se realizó evento alguno, pero en el presente año, se retomó la iniciativa de generar un evento audiovisual, que será transmitido de manera virtual, lo que asegura una buena distribución, apta para todo público y con acceso gratuito.

Producido por el gobierno de la provincia y ejecutado a través del Instituto de Cultura, se estrenará el viernes 27, el tradicional Festival Corrientes Jazz, el que será transmitido por la página culturacorrientes.com y por teatrovera.com. El mismo se desarrollará en dos jornadas: viernes 27 y sábado 28 de agosto, desde las 21h.

El viernes dará inicio con la actuación de la saxofonista correntina Romina Gómez Mareco junto al guitarrista chaqueño Marcelo Jurasek; también, Puka Bossa Nova, conformado por “Choko” Olmedo en percusión, José Víctor Piñeiro en guitarra de 7 cuerdas y Verónica Vasco, en voz. Tribal Jazz con el baterista Gabriel Vignoli y la vocalista Alejandra Zacarías; Pelo Blues & Amigos, conformada por Javier “Pelo Blues” Vallejos Amil (voz y guitarra rítmica), José Soto Oca (guitarra líder), Cecilia Evelyn Cáceres (vientos), Alejandro Teplitsky (bajo), Soledad Urbano (percusión), Richard González (tecladista) y Juan Mambrín (batería). Además, Guaú Trío, con Lucio Sodja en piano, Jorge Castro en batería y Alejandro Ruiz en bajo y cerrando la grilla, actuará el Sindicato de Jazz Septeto.

Sábado 28. Cierre

Para la segunda noche actuarán: El destacado pianista de jazz Manuel Fraga que actuó en importantes escenarios nacionales como el Teatro Colón, el Centro Cultural Gral. San Martín, Astral, Complejo La Plaza, entre tantos festivales internacionales de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Brasil.

Trío de Cuatro, en un Homenaje a Pocho Roch con la actuación de Sofía Morales y Pedro Soto como cantantes invitados. Integrada por Claudio Candia en teclados, Julio Ledezma en guitarra, Iván Luque en bajo y Gabriel Soto en batería, interpretan jazz fusión, explorando el género.

Nova Bossa, originado en el año 2016, toma música brasilera (samba, samba reggae, afoxé, entre otros) para combinarlos con otros géneros como el jazz y el funk. Con mucha actividad en escenarios de la región, se encuentran trabajando en la producción de su material discográfico Está integrada por: Rocío Ayelén en la voz, César Girard en guitarra eléctrica, Choko Olmedo en batería y Juan Manuel Tannuri en teclados.

La Resistencia Jazz Quartet, creada durante la pandemia, en el año 2021, está integrada por Pepo Bianucci (baterista y coordinador) y Víctor Gonzalez (saxo). Luego de más de 25 años, de no tocar juntos, dan vida a este cuarteto como respuesta a una amistad iniciada en el año 1993. Completan la formación el guitarrista Omar Mambrin y Nicolas Rivero en bajo eléctrico.

Fernando Gualíni y Pepo García Duet, se conocen en festivales y a partir de allí comienzan a recorrer juntos escenarios y experiencias musicales en diversas propuestas artísticas. Contarán en esta ocasión con Federico Mayuli como contrabajista invitado. El abordaje será, un recorrido por composiciones tales como Nuages (Reinhardt), Minor Swing (Reinhardt – Grapelli), I’m confessin that i love you, entre otros, aunque no se descartan composiciones propias.

Facundo Miranda Trío. Facundo es pianista, compositor y arreglador. Licenciado en Artes Musicales, egresado de la Universidad Nacional del Arte. Actualmente cursa la Tecnicatura de Jazz del Conservatorio Manuel de Falla. Ha actuado en distintas salas, teatros y auditorios del país como el teatro Gran Rex; Anfiteatro Cocomarola; Teatro Argentino de La Plata, entre otros. Jorge Castro es baterista y docente. Nació en la ciudad de Buenos Aires, donde participó en distintos grupos de rock y jazz y en el contrabajo José Pawlin.

