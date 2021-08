Corrientes registra 150 casos nuevos de Coronavirus: 81 en Capital y 69 en el Interior

El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este domingo, 150 nuevos casos positivos de Coronavirus, de los cuales 81 fueron contagios en la ciudad Capital y los 69 restantes en 22 localidades del interior provincial, al haberse analizado 2.879 muestras en las últimas 24 horas. Esto actualiza la cifra de casos activos en 1.251 y los acumulados en 107.504 en todo el territorio provincial al 29 de agosto de 2021, con 1.207.383 testeos realizados desde que inició la pandemia y 104.781 recuperados. Mientras que son 1.472 los fallecidos acumulados y 133 los actuales internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo para Covid-19, estando ocupado el 12,33% de los respiradores y donde además durante la última jornada, 13 pacientes egresaron con alta médica y 8 fallecieron.

Los nuevos casos son: 81 Capital, 13 Goya, 6 San Miguel, 6 Santa Lucía, 4 Mariano I. Loza, 4 Santo Tomé, 4 Empedrado, 3 Riachuelo, 3 Curuzú Cuatiá, 3 San Luis del Palmar, 3 Bella Vista, 3 Gobernador Martínez, 3 Saladas, 2 Concepción, 2 Mercedes, 2 Sauce, 2 Esquina, 1 Lavalle, 1 Caá Catí, 1 Itatí, 1 Paso de los Libres, 1 Carolina y 1 Perugorría.

Hospital de Campaña

El Ministerio de Salud Pública informó el parte médico del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, dando cuenta de la recuperación de 13 pacientes que recibieron el alta, mientras que fallecieron 8 personas con resultado positivo para Covid-19.

El informe emitido desde la institución detalla que a la fecha (29 de agosto), se encuentran internados 133 pacientes.

Hay 93 pacientes con diagnóstico de Covid-19 en Sala de Clínica General. Todos se encuentran clínicamente estables.

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay 40 pacientes con diagnóstico de Covid-19, 37 con asistencia respiratoria mecánica. Todos con pronóstico reservado.

Fueron dados de alta 13 pacientes recuperados.

En consultorios externos se realizaron 22 atenciones en la fecha, acumulándose 33.957 hasta el momento.

En cuanto a los 8 fallecidos con resultado positivo para Covid-19 de la fecha, se trata de 7 hombres: 5 de la ciudad de Corrientes, uno de 47años con antecedentes de obesidad y diabetes; otro de 85 años sin antecedentes conocidos; otro de 82 años con antecedentes de hipertensión y ex tabaquista; otro de 81 con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca (IC); diabetes y ex tabaquista; y el último de 69 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). También un hombre de 34 años de Goya con antecedentes de hipertensión, diabetes y ex tabaquista; y otro de 69 años de San Roque con antecedentes de cáncer de pulmón.

Además, murió una mujer de 80 años de Capital con antecedentes de Alzheimer.

Está ocupado el 12,33% de los respiradores.

Hospital Pediátrico

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia también comunicó el parte médico del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”. El informe emitido desde la institución a la fecha (29 de agosto), da cuenta que se encuentra internado un paciente en el sector Covid.

Se trata de un paciente de la ciudad de Corrientes, que permanece estable, sin fiebre y sin requerimiento de oxígeno. En tanto, un paciente de Capital se recuperó y fue dado de alta.

