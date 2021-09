Cardozo confirmó que se completó el esquema de vacunación en el 75 % de los mayores de 60 años

“Eso es muy importante y nos coloca entre las provincias con mejor cobertura”, remarcó el ministro de Salud Pública. También habló del estado de la pandemia por Covid-19, la posibilidad de tercera dosis y la situación de la variante Delta.

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, encabezó hoy una reunión con el Comité de Crisis, donde se analizó el estado actual de la pandemia y la campaña de vacunación Covid-19, principalmente. El encuentro, fue tras la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se llevó a cabo en San Luis.

“Luego del Cofesa en la provincia de San Luis, donde asistió en representación mía y de la provincia la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, se reunió el Comité de Crisis con el objetivo de analizar la situación epidemiológica actual del país y de la provincia”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.

Indicó que en la oportunidad “se analizaron las cuestiones relativas a la nueva situación en educación, elaborándose una serie de recomendaciones en ese sentido. Por otro lado se analizó la situación del estado de la campaña de vacunación en la provincia y la posibilidad de la llegada de nuevas remesas de vacunas”.

Aseguró que “el plan de vacunación está avanzando bastante bien” y que el ritmo del trabajo depende “fundamentalmente de la cantidad de dosis que nos envía la Nación”.

En esa línea, confirmó: “Hoy estamos con una cobertura en los mayores de 60 años del 75 por ciento con 2 dosis, lo cual es muy importante y nos coloca entre las provincias con mejor cobertura de vacunación. Por otro lado, tenemos un 60 por ciento de cobertura con una dosis en la población general y un 26 por ciento, con las 2 dosis”.

Tercera dosis

Sobre la posibilidad de una tercera dosis, dijo: “Lo hemos analizado también acá, viendo la necesidad de que la población que se ha vacunado a principios de año pueda tener la tercera dosis. El tema es que la Nación abrirá recién la discusión de esta cuestión en noviembre, así que vamos a estar a la espera de eso, ya que los expertos lo consideran de utilidad”.

Variante Delta

Por otro lado, dijo que “se analizó la situación de la variante Delta en el país, son los datos que trajo la doctora Bobadilla y se corroboró el estado de situación del hospital de Campaña y del Laboratorio Central para verificar el buen funcionamiento y si hace falta algún tipo de elemento para estar preparados para la posible llegada de las nuevas variantes”.

En este sentido, aseguró que en Corrientes aún no se registró la variante Delta. “No está corroborado, estamos a la espera de algunos análisis que aún no llegaron los resultados, pero a la fecha no tenemos ningún caso detectado”, dijo.

Disminución de casos y recomendación a la población

Teniendo en cuenta que Corrientes registra una marcada disminución de casos, lo que permitió que tanto la capital como otras localidades del interior regresen a la Fase 5, dijo: “Estamos en un valle muy importante respecto a los casos, pero si es muy importante que la población no deje de cumplir con todas las recomendaciones que pregonamos desde el inicio de la pandemia”. “Es muy importante seguir cuidándose justamente porque no queremos tener repunte de casos y también la recomendación importante es vacunarse”, remarcó.

“La última recomendación a la comunidad es que ante los síntomas sospechosos que pueden ser resfriado, fiebre o tos, concurran al centro de testeo de manera precoz, no ocultar los síntomas y no automedicarse”, agregó.

