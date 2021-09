Tassano y Lanari reconocieron a agentes municipales que se jubilaron

“Queremos agradecerles por la labor profesional e institucional realizada por tantos años. Queríamos estar presentes, hacer este pequeño gran reconocimiento y, sobre todo, agradecerles por la vocación de servicio y por todo lo que le han dado a la ciudad”, les dijo el intendente, ocasión en la que se anunció la puesta en marcha de talleres destinados especialmente al sector pasivo. “Hay personas que han permanecido más de 46 años en el Municipio y pretendemos que esos lazos no se terminen”, afirmó el viceintendente.

Este martes, el intendente Eduardo Tassano y el viceintendente Emilio Lanari compartieron un emotivo encuentro con 18 agentes municipales que pasaron a jubilación. En un sencillo acto, desarrollado en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, se les entregó sus respectivas resoluciones y certificados de reconocimiento por tantos años de servicio a la ciudadanía.

“Estamos en este sencillo acto para conmemorar el Día del Jubilado, una de las primeras leyes de jubilaciones de la Argentina, en 1904”, dijo inicialmente Tassano, en referencia a la ley 4.349, conocida como la primera ley de jubilación, sancionada durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

“De nuestra parte, queremos agradecerles por la labor profesional e institucional realizada por tantos años. Queríamos estar presentes, hacer este pequeño gran reconocimiento y, sobre todo, agradecerles por la vocación de servicio y por todo lo que le han dado a la ciudad”, dijo, dirigiéndose a los experimentados trabajadores presentes. “Muchísimas gracias, saben que estamos con ustedes”, aseguró.

Respecto de ello, el intendente recalcó que se trata de “jubilados del municipio que han dedicado entre 35 y más de 40 años al servicio de la Municipalidad de Corrientes”, sobre lo cual consideró que “sin dudas que cumplir la labor en una entidad como el municipio, que tiene sus bemoles, que tanto trabajo implica, es muy importante y nosotros simplemente quisimos reconocerles eso”.

En ese contexto, resaltó el trabajo desarrollado de forma conjunta con los agentes desde el inicio de su gestión, como así también con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), gremio que los representa: “Nosotros pusimos en primera línea al empleado municipal, trabajamos juntos por la dignificación del agente y para poner al municipio en niveles altos de atención y gestión, y eso es algo que lo hemos hecho juntos, tanto con los empleados como con el gremio, con todas las personas que han estado implicadas en esto”, sostuvo.

“Creo que ha habido un crecimiento importante, un altísimo nivel de reconocimiento y, sobre todo, un ejemplo de seguir trabajando juntos, que no ha sido solo una declamación, sino que ha sido una realidad”, finalizó.

Lanari: “Pretendemos que estos lazos no se terminen”

“Este es un pequeño reconocimiento a la prestación de servicios de estas personas. Desde nuestro lugar esto significa tratar de estrechar los lazos que nos unen a todos los agentes municipales, un lazo que hemos tratado de fortalecer desde el primer momento de la gestión y queremos que se prolongue esa comunidad de los trabajadores municipales, más allá del tiempo en el que han prestado servicios”, expresó por su parte Lanari.

“Hay personas que han permanecido más de 46 años en el Municipio, y pretendemos que esos lazos no se terminen; por eso, hemos instrumentado la creación de talleres de capacitación y actualización, incluso algunos talleres que tienen sólo un afán recreativo, con lo que pretendemos de alguna manera, para que quienes dejan la Municipalidad, tengan, si quieren, la posibilidad de seguir ligados al municipio, o ser nosotros facilitadores para las nuevas tareas que deseen emprender”, manifestó luego.

En ese sentido, el viceintendente hizo hincapié en la importancia de trabajar permanentemente junto a los agentes, con un diálogo directo y una relación de escucha constante: “Hemos trabajado en forma continua, y no sólo con los agentes municipales en sí, sino además con el gremio. Antes y después de la pandemia, logramos estrechar un vínculo muy fuerte con el empleado municipal”, afirmó.

“Esto tiene que ver con distintas cuestiones, pero sobre todo tenemos que agradecerles por el esfuerzo que han realizado los agentes durante todo este tiempo en pos de la comunidad de Corrientes y el compromiso que tenemos para con ellos es el de seguir formando, capacitando y ayudándolos a crecer en la tarea que desarrollan cotidianamente”, afirmó finalmente.

Talleres para jubilados

En el encuentro, Tassano y Lanari agradecieron a los agentes por tantos años de trabajo en servicio a la ciudadanía. En la ocasión, se remarcó que entre los 18 nuevos jubilados municipales se encuentran personas que tienen más de 40 años en la Municipalidad.

Además de ello, se aprovechó la ocasión para lanzar talleres municipales para jubilados sobre lo cual la coordinadora ejecutiva de Gestión de Personal, Leticia Radke, informó que se trata de cursos de inserción laboral para la pasividad, como así también sobre cuestiones recreativas, que se llevarán a cabo de forma coordinada entre distintas áreas municipales.

“Hay nuevas áreas de funcionamiento. La modernización implica nuevas tareas, capacitaciones, aprendizajes, y eso también tenemos que seguir haciéndolo en conjunto”, ratificó Tassano acerca de ello.

“Pude terminar el secundario a los 58 años”

“Yo comencé en el año ‘88 a trabajar en la Municipalidad. Empecé en Prensa y después estuve 32 años en el CDI (Centro de Desarrollo Infantil) Nº 1”, reseñó María Mercedes Mancedo, quien recibió su jubilación en manos del intendente.

En la oportunidad, la mujer transmitió su satisfacción por haber podido, en los últimos años, finalizar su escolaridad, gracias a la labor efectuada por la Municipalidad a través del Instituto de Formación y Capacitación de la Administración Municipal (Ifcam): “Agradezco también a la Municipalidad, que gracias a la gestión del señor Tassano yo pude terminar mis estudios secundarios, a los 58 años”, dijo, e hizo extensivo su agradecimiento “a los profesores y a todos los que hicieron todo lo posible para que uno estudie; ya que yo siempre les digo a mis hijos que estudien, que nunca es tarde”.

“Pese a mi discapacidad, cumplí con los años de servicio”

“Realmente estoy muy satisfecho con la labor desplegada durante estos 32 años de servicio y a pesar de que podía haberme retirado antes, por la discapacidad que tengo, cumplí con todos los años de servicio”, atestiguó Miguel Ángel Cabral, otro de los trabajadores municipales reconocidos durante el acto.

“Siempre estuve bien en el palacio municipal, siempre me trataron bien, fue todo muy integrador con mis compañeros; seguramente eso es lo que voy a extrañar un poquito”, estimó. “Pero creo que se inicia otra etapa que será diferente pero también satisfactoria”, se esperanzó.

“Yo estuve en jardines maternales, y los tres últimos años los hice en la SAPS (Dr. Aníbal) Malvido, de mi barrio, el Pirayuí”, relató el señor. “Esto no termina acá, hay que seguir adelante”, aseguró luego.

“No me queda más que agradecer”





“Es un momento emotivo de mi vida, llegar a esta etapa con un retiro jubilatorio luego de una carrera de 41 años en la Dirección de Tránsito, con el desarrollo de una actividad que cumplí en plenitud”. Así se manifestó Eduardo Benítez, veterano agente municipal que recibió el aplauso de sus pares en reconocimiento a su dilatada trayectoria en la Municipalidad.

“Desde mi lugar siempre traté de ayudar a la seguridad vial de la ciudad, y creo que hoy hay un equipo de jóvenes que van a tener otra visión, otro panorama y otro tipo de capacitación. Muchos de ellos son técnicos nacionales y provinciales, que van a reemplazar la actividad que en su momento desarrollamos nosotros, que hoy pasamos a otra etapa”, transmitió.

“No me queda más que agradecer a la ciudad y al municipio, que me dio la oportunidad de desarrollarme como persona, desarrollar una familia, teniendo la posibilidad de un trabajo digno, que me permitió, a lo largo de todos estos años, tener un bienestar”, señaló Benítez.

Día del jubilado

La jornada se desarrolló en el Día del Jubilado, cuya celebración se produce en conmemoración al 20 de septiembre de 1904, cuando se sancionó la ley 4349, conocida como la primera ley de jubilación, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. La normativa establecía un beneficio previsional para los empleados públicos del Estado nacional.

Así, se dispuso la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que se constituyó como el primer instrumento que otorgó un ingreso a los trabajadores retirados de sus trabajos por edad avanzada.

