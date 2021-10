Más de cinco mil docentes participan del Primer Congreso Virtual de Educación Superior

El Gobierno de la Provincia a través del ministerio de Educación y la dirección de Educación Superior, realizó esta mañana la apertura del Primer Congreso Virtual de Educación Superior. Este año la temática es sobre “La práctica docente en la formación superior en tiempos de pandemia, la tensiones y desafíos”. El encuentro se podrá ver desde la página de Facebook de la Dirección de Nivel Superior de Corrientes o a través del canal de YouTube Canal RED desde hoy hasta el viernes.

La apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la ministra de Educación Susana Benítez junto a la directora de Nivel Superior Susana Nugara, desde los salones del Instituto Superior de Formación Docente “José Manuel Estrada” de la ciudad de Corrientes. También estuvieron presentes la directora de Nivel Secundario Práxedes López, directora de Enseñanza Privada Alejandra Moncada, rectora del Instituto Estrada Rosa Irene Ceccardi.

Al hacer uso de la palabra la directora Nugara señalo: “Hemos elegido en este octavo congreso de Educación Superior porque desde el año 2011 no venimos abocando a diferentes temáticas y cada una es elegida de acuerdo a la necesidad que sistema educativo viene demandando a nivel Superior. Es su nivel de servicio que viene atendiendo a las necesidades de formación inicial y continúa, es un nivel de servicio del sector socio productivo de la provincia y por lo tanto en esta lógica es que en este año hemos decidido tomar el tema de la práctica para poder debatir, socializar, analizar y mostrar en un congreso lo realizado del 2020-2021 y creo que las causas son de conocimiento general ya que la pandemia nos obligó a transformar todo el acto educativo todo de un sistema educativo pensado para la presencialidad tuvimos que mudar a la virtualidad. Este pase de la presencialidad a la virtualidad, ha provocado muchísimas transformaciones y quiénes más se han transformado y producido cambios en su forma de intervenir en la educación en la forma de enseñar fue el docente, el verdadero protagonista que tuvo que transformar sus prácticas y formación profesional, adquirir competencias para poder realizar una intervención pedagógica exitosa”.

“Sabemos que la pandemia pedagógicamente ha dejado secuelas muy negativas, muchos chicos se desvincularon de la escuela, este congreso es una oportunidad para que tomemos aquí las mejores propuestas educativas qué después serán plasmados en un libro, así el año que viene podremos tomar las mejores decisiones para revincular a nuestros alumnos que hoy no están en el sistema educativo. Desde la gestión educativa, también tuvimos que tomar muchísimas decisiones para garantizar el trayecto pedagógico virtual y lo hemos hecho a través de distintas normativas, priorizando algunos contenidos curriculares”, finalizando la directora de Nivel Superior destacó la presencia de más de 1000 trabajos que fueron presentados para exponerlos durante el Congreso.

En este marco las diferentes directoras de niveles que estuvieron presentes, brindaron su mirada de cómo han visto este proceso de las prácticas virtuales dentro de su nivel educativo durante este periodo de pandemia. La directora de Nivel Secundario destacó el trabajo articulado que realizó entre su área educativa con la tecnicatura en Enfermería para realizar las prácticas profesionales en tiempo de pandemia en instituciones educativas, donde los alumnos del nivel Superior fueron los pioneros en trabajo de campo realizando los primeros protocolos contra el COVID en escuelas rurales.

Por su parte la rectora del Instituto Estrada dijo: “Iniciamos con mucha angustia igual que cualquier institución en la que de pronto todo lo que teníamos ya no existía y había que generar opciones nuevas y comenzamos a emitir propuestas, nosotros ya veníamos trabajando con aulas virtuales y no fue relativamente fácil tuvimos que cambiar las costumbres no solo de los alumnos sino también de los docentes, comenzamos a capacitar constante a alumnos y docentes para adecuarnos a la virtualidad. Hoy podemos decir que hemos tenido avances, en este instituto todos los docentes trabajan en forma conjunta, los alumnos manejan la plataforma y herramientas tecnológicas, pueden trabajar en cualquier momento del día esto nos ayudó muchísimo con la pandemia incluso con los alumnos que estaban aislados o padecían COVID podían seguir estudiando”.

La educadora también expresó que todo este cambio hizo que se dejara de circular papel ya que toda la información bibliográfica está disponible en la plataforma educativa, si existía alguna duda se crearon grupos de WhatsApp en donde se asesoraba a los alumnos. “Se lograron cosas excepcionales y gracias a la apertura que nos dio la dirección de Nivel Superior muchas de estas cuestiones se están trabajando en una propuesta para sostener el año que viene la normativa que nos dieron desde el Ministerio Educación, nos dieron el marco legal para poder sostener la confección de los títulos porque había también que generar una alternativa para esto. Nosotros teníamos normativas que estaban generadas para la presencialidad, por ejemplo, la asistencia presencial el cual tuvo que ser modificado y gracias a las normativas del Ministerio se pudo realizar y hoy estamos entregando títulos de toda la trayectoria en pandemia, entregar títulos es un logro no solo para el instituto sino para toda la provincia”.

Culminando la encargada formalmente de realizar la apertura del primer Congreso virtual fue la Ministra Benítez quien dijo que hoy es tiempo de realizar esas prácticas que se han llevado adelante en la pandemia, para ello se realiza este congreso en donde los docentes podrán expresar sus experiencias educativas durante el 20202-2021: “Es importante ver cómo nos reinventamos como la pandemia nos puso en un lugar en el cual tuvimos que modificar nuestras prácticas y buscar alternativas de solución, todo esto ha sido posible porque estuvimos juntos”.

Sobre la opción que ofrece la Educación Superior de mantener la alternativa de seguir con la virtualidad para los alumnos que viven en el interior y no pueden asistir a clases, la titular de la cartera educativa indicó: “ Es importante mantener en la Educación Superior la educación presencial y virtual para que nuestros alumnos puedan mantener niveles de autonomía, reflexión y autocrítica para que puedan seguir buscando en los distintos espacios virtuales todo lo que sea innovador con respecto a las prácticas, por eso este congreso va a dejar colgado en la página y plasmado en un libro cuáles son aquellas prácticas que llevamos adelante para que podamos sobrellevar estos tiempos de pandemia. La docencia siempre nos interpela con pandemia o sin pandemia siempre, debemos estar pensando en cuál es el lugar donde el conocimiento debe ser alojado para que pueda ser traducido en prácticas reales y podamos tener en nuestros institutos los mejores alumnos y saliendo del instituto los mejores profesionales de la carrera docente”.

“Más allá de los cambios normativos los grandes cambios se dieron en la práctica, en la realidad de cada instituto de cada escuela, uno de ellos es un libro que ayer llegó a mis manos y que se llama “Prácticas y residencias exitosas “de la profesora María Isabel Ramírez una colega que ha trabajado durante mucho tiempo la producción de este material. Este libro es un gran logro que hemos alcanzado a través de toda esta situación que nos ha tocado vivir y del esfuerzo, compromiso”, dijo en tanto agregó Benítez: “Quiero exhortarlos a que sigamos en este camino, el camino de la calidad educativa que lo vamos a seguir logrando juntos, vamos a seguir logrando calidad educativa cuando encontramos espacios educativos en donde los profesionales reflexionamos juntos, tomamos decisiones en conjunto analizamos las producciones y prácticas de todos, tanto de alumnos como docentes y tomamos las mejores decisiones para el cambio educativo. Que la postpandemia no encuentre unidos y caminando por mayor calidad en el servicio docente”.

Finalizando su discurso, la funcionaria educativa transmitió el saludo del Gobernador Gustavo Valdés y expresó: “El Gobernador me ha permitido transmitirles a todos ustedes su valioso reconocimiento a cada uno de los docentes correntinos que siempre están dispuestos a trabajar por el bienestar de los alumnos su aprendizaje y por hacer de cada correntino una persona de bien por eso a todos los decentes el reconocimiento del gobernador de la provincia y a seguir trabajando juntos”.

