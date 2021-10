Valdés apuntala los candidatos a la intendencia de Santa Lucia y fortalece a los postulantes al Congreso

El club Sportivo de Santa Lucia fue el escenario de presentación de los candidatos de la alianza que lidera el reelecto gobernador Gustavo Valdés, para las elecciones legislativas nacionales del próximo 14 de noviembre, oportunidad en que también este dio un claro respaldo a la fórmula Fabricio Vargas y Germán Ojeda que por la intendencia y vice de la localidad, con los que el mandatario quiere sumarla al proyecto provincial de desarrollo, innovación e inclusión. En la ocasión el jefe de gobierno provincial lanzo el desafío de volver en un mes y hacer un acto al aire libre a cara descubierta y así romper el miedo con el que se quiere imponer el actual titular de la comuna local. A la vez que fue otra vez muy concreto respecto del roll de los legisladores que Corrientes enviará al Congreso Nacional

El gobernador Gustavo Valdés cerró la lista de oradores del acto de la fecha en Santa Lucia, oportunidad en que nuevamente “marco con claridad la cancha”, con respecto al gobierno nacional, sosteniendo: “tenemos que hablar con claridad, el 14 tenemos una elección nacional, muy importante al igual que la local, la primera es esencial para el país porque tenemos que cambiar la argentina, tenemos que empezar a dejar atrás el país de las divisiones, de las diferencias, el país del 50 por ciento de pobres el de la indigencia, y es ahí en el ámbito del Parlamento donde se van a dar las primeras acciones para transformar la triste realidad. Por ello es fundamental que no solo lleguen el “Colo” Aguirre y “Peteco” Vischi, sino también Gabriela Valenzuela, Sofía Brambilla y “Carlitos” Gatti, porque ellos van hacer fuerza por nuestros proyectos por la Argentina de la unidad, de la producción del trabajo, donde se valore el esfuerzo”.

Para luego agregar: “ellos son los que van a tener que dar la batalla, por lo que nos deben de Coparticipación, de Regalías, de distribución de las obras, de terminar que esa angustiante diferencia que hacen entre el país central cada vez más rico y las provincias como las del noreste, cada vez más pobres. Y también esas diferencias que hacen entre los que menos recursos tienen, o acaso el Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos, no tienen los mismos problemas que Corrientes y porque a nosotros nos llega la mitad que a ellos. Esas son las cosas con las que tenemos que luchar”-

En tanto sostuvo: “estamos es una crisis muy grave, cuando la terrible consecuencia que genera la pandemia comienza a aflojar, recrudece la crisis económica y política, con enfrentamientos entre el presidente y la vicepresidente. Como no se van a profundizar los problemas , nosotros tenemos nuestro modelo, que ha mostrado ser exitoso, que se sostiene en la paz social, el entendimiento, el respeto y la tolerancia entre los sectores y la decisión de unirnos para superar los problemas, y así vamos a seguir, y lo mismo proponemos para el país, unirnos para salir adelante”.

Santa Lucia al proyecto provincial

Valdés al hacer referencia al ámbito local no anduvo con medias tintas, fue terminante al vaticinar el triunfo de Fabricio Vargas y German Ojeda como intendente y vice respectivamente, con lo que la localidad se va sumar al proyecto provincial de innovación, crecimiento desarrollo e inclusión, que va a devenir en una mejor calidad de vida para los habitantes.

Asimismo también se mostró muy claro respecto del accionar de los adversarios, indicando: ”los que gobiernan en la actualidad Santa Lucia, quieren mantenerse a costa de infundir el miedo, nosotros somos demócratas, no le ganamos a nadie con miedo, sino debatiendo ideas, convencidos de que lo hacemos es lo mejor. Y por ello hoy lanzo un desafío, le dije a Fabricio mañana estamos allá con nuestros candidatos y me dijo hay muy poco tiempo para preparar un evento como corresponde, y por eso lo hicimos aquí, para mostrar más que nada a nuestros hombres y mujeres, pero aquí mismo lanzo la convocatoria de volver en un mes y hacer el mismo acto al aire libre, en la plaza o donde sea, y donde le mostremos a los que nos quieren hacer tener miedo, que nosotros no le tememos y vamos a demostrarle con una masiva presencia de todos los que queremos cambiar y hacer de Santa Lucia -una de las tierras más productiva de la provincia- un lugar de oportunidades y alta calidad de vida”.

Antes de que el mandatario hiciera uso de la palabra hicieron lo propio, la candidata a Concejal Ingrid Lago, el candidato a vice-intendente Germán Ojeda, los candidatos a diputados nacionales Sofía Brambilla, el postulante a senador Eduardo Vischi, el vicegobernador electo Pedro Braillard, y el candidato a conducir el municipio Fabricio Vargas. Todos coincidieron en la importancia de las elecciones, una, la local para sumar a Santa Lucia al proyecto del gobernador Valdés y la Nacional para que lleguen al Congreso representantes genuinos de los intereses de la provincia de Corrientes.

El acto se desarrolló en un clima de gran optimismo y con la presencia de militantes, dirigentes, legisladores, jefes comunales de la zona, productores y vecinos de una comunidad ansiosa por lograr importantes cambios que generen esperanza para el futuro.

