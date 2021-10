Educación visitó y entregó útiles y materiales sanitizantes a diferentes establecimiento educativos de Mercedes

La ministra de Educación Susana Benítez, participó esta mañana del acto de entrega de útiles escolares, materiales sanitizantes para establecimientos educativos de Mercedes. La ceremonia tuvo lugar en el patio de la Escuela N°82 “Amado Bompland” en donde participaron directivos y docentes de los establecimientos educativos beneficiados: JIN N°9; JIN N°48; JIN N°25; Escuela Especial N°6; Escuela N°199; Escuela N°766; Escuela N°973; Escuela N°472; Escuela N°8 Adolescentes y Adultos.

En la oportunidad el Gobierno de la Provincia a través del ministerio de Educación, hizo entrega a las mencionadas instituciones educativas: expendedor de alcohol; pistola termómetro digital, barbijos para docentes, kit de limpieza, alcohol en gel por 5 litros, set de útiles nivel inicial, zapatillas, banderas de izar, pelotas de fútbol, ejemplares del libro “El joven príncipe”, juegos didácticos, kit de gestión menstrual.

La titular de la cartera educativa fue recibida por Andrea Gómez, directora de la Escuela Bompland quien expresó: “Ministra sepa usted que más allá de este desafío que significo la pandemia nos hemos puesto la camiseta de la educación todas las instituciones como profesionales de la educación que somos, hemos recibido y puesto en práctica cada lineamiento que han llegado a la dirección de la escuela y lo hemos ejecutado de la mejor manera posible con las mejores actitudes”.

Gómez continuo su relato diciendo que la vuelta a la presencialidad todavía queda mucho por hacer pero que cuentan con el acompañamiento del ministerio de Educación y las autoridades educativas superiores: “ Somos profesionales de la educación, esto de la pandemia fue ahora pero siempre hemos tenido desafíos en la educación y sabemos que del error tenemos que aprender, crear nuevos escenarios, situaciones y adaptarnos y poner lo mejor que sabemos hacer que es educar”, dijo en tanto agregó: “ Agradezco la presencia de las autoridades, nos adaptamos a la situación que nos tocó pero siempre con la firme convicción de hacerlo mejor, tenemos errores pero lo tomamos como una cuestión de ayudarnos a crecer, seguir mejorando es lo que nos han enseñado siempre, buscamos el punto en común para lograr lo mejor para nuestros alumnos que son nuestro norte, lo más importante que tenemos, todo lo que hagamos va destinado para ustedes”.

Por su parte la ministra Benítez en primer lugar transmitió el saludo del gobernador Gustavo Valdés que por cuestiones de agenda no pudo estar presente y destaco la importancia del encuentro en dónde después de un tiempo se volvieron a reencontrar docentes, alumnos, directivos retomando fuerzas para encarar este último tramo del 2021.

“Sabíamos que no íbamos a volver igual, volver a la escuela nos trajo una realidad diferente porque insólitamente no habíamos nunca vivido una situación como esta como fue la pandemia, había cambiado porque en nuestra trayectoria docente nunca tuvimos que cerrar un año y medio de escuelas para que los chicos no tengan clases y estén resguardados. Había cambiado porque el hogar de cada uno se había transformado en aulas. Ante este cambio la escuela tiene que estar preparada para ese momento, la pos pandemia nos va a traer nuevamente cambios que tendremos que pensar y reinventar la escuela, los contenidos son muy importantes porque los chicos han perdido la continuidad del aprendizaje que la escuela brindaba pero lo más importante es la situación emocional”, expresó la funcionaria educativa y agregó: “Más allá que tengamos una ley de educación emocional va a ser el momento clave para ponerlos en práctica, esa educación emocional que va a permitir a los más pequeños, jóvenes y a nosotros los adultos volver a encarar una educación de calidad de la pos pandemia, una educación en la que enfrentemos no solamente las emociones que nos toca vivir en el contexto educativo, sino rescatando los valores que como sociedad nos caracteriza para que nuestros niños y jóvenes entiendan que pueden pasar muchas catástrofes, pandemias pero cuando tenemos firmeza, objetivos, compromiso, mérito y acción vamos a salir adelante pero con un elemento clave, estando juntos. Ustedes pudieron seguir aprendiendo porque hubo docentes en sus escuelas que estaban trabajando para que ustedes aprendan, aunque la escuela este cerrada”.

Finalizando la titular de la cartera educativa se dirigió a los docentes expresando: “Queridos colegas juntos vamos a poder seguir adelante porque el objetivo es la educación son nuestros niños, jóvenes porque sabemos que si tenemos niños educados tenemos un presente y futuro prometedor con esperanza, todos queremos vivir en una sociedad mejor y lo importante es que hay personas profesionales de la educación y familias que confían en nuestro trabajo, si estamos juntos vamos a lograr que la pos pandemia sea un éxito”.

