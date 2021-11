Rivas Piasentini: “la presencia de economistas en el Estado aumenta la calidad de los servicios”

En representación del Gobierno Provincial, el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini transmitió el acompañamiento y apoyo a los jóvenes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Corrientes.

Al participar en la inauguración de la XXIV Jornada Jóvenes Profesionales del sector, el sábado 30 en la ciudad de Corrientes, el jefe de la cartera económica provincial afirmó ante el auditorio que: “con la presencia de los profesionales de ciencias económicas se puede aumentar muchísimo la calidad profesional de los servicios del Estado en todos sus niveles, tanto nacional, provincial y municipal”.

El ministro Rivas Piasentini tuvo a su cargo la apertura de la jornada, que tuvo como lema Adquiriendo herramientas para desafiar la adversidad, y se desarrolló en el salón de la Sociedad Española de Corrientes.

El economista correntino habló a los presentes acompañado del presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Corrientes Rodolfo López, y los referentes de la Comisión Jóvenes Profesionales de la entidad María Rita Quiroga y Santiago Merino.

Interés y capacitación

“Celebro que se puedan hacer estas actividades, como ser esta jornada de capacitación; que esta convocatoria haya contado con un gran número de asistentes. Esto demuestra el interés de capacitarse de manera constante por parte de los jóvenes profesionales”, expresó Rivas Piasentini.

“El rol del profesional de las ciencias económicas va mucho más allá que el del mero liquidador de impuestos. La profesión tiene una versatilidad que se puede adaptar a organizaciones tanto públicas como privadas y ejercerla de manera correcta”, detalló el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes.

“Esta es una jornada que sirve para actualizar y mejorar la capacitación de los jóvenes profesionales, destacando que la excelencia y el profesionalismo es lo esencial. Esto no es sólo para tener un trabajo en relación de dependencia, sino que también desarrollarse de manera independiente en el ejercicio de la profesión liberal”, dijo Rivas Piasentini.

Sector público: más de dos décadas de experiencia

“En mi caso puntual, me he desarrollado en el ámbito del sector público por más de 20 años. Transmito mi experiencia de que el Estado no es solamente un recaudador de impuestos, sino que también el buen manejo de las organizaciones; de sus recursos humanos; de posibilidades de generar estrategias para avanzar y generar profesionalismo en el sector público y abandonar aquella vieja idea de que el sector público es un ámbito burocrático, lento”, afirmó el ministro Rivas Piasentini.

“El Estado es concretamente una gran empresa prestadora de servicios, que en algunos casos tiene funciones absolutamente indelegables por norma y por eso el profesional de ciencias económicas debe mantenerse permanentemente actualizado”, puntualizó.

“Esta jornada se vio interrumpida el año pasado por la pandemia y ahora volvió a ser presencial. Contó con una importante concurrencia de jóvenes profesionales, donde seguramente están quienes en el futuro serán dirigentes de empresas privadas, públicas”, destacó el jefe de la cartera económica correntina.

“Lo importante es la capacitación para que el profesional se pueda adaptar y desarrollar. Su campo de acción es enorme. En este contacto es fundamental la asociación pública y privada, que permite el desarrollo de los profesionales”, señaló Rivas Piasnetini.

Los temas

Además del jefe de la cartera económica de Corrientes Rivas Piasentini, disertaron ante el auditorio, sobre el tema Responsabilidad Social: Agostina Álvarez Bertucci y Luis Baruzzo; sobre Facultades de verificación y fiscalización en materia tributaria: Gustavo Pare; sobre Desarrollos productivos en el NEA y sus desafíos: Ivan Gyöker; y sobre La comunicación como parte de servicio al cliente: Carlos Meo D’Ecclesiis.

Comparte esto: Twitter

Facebook