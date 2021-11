Valdés y Bullrich redoblan la apuesta de volver a derrotar al Gobierno Nacional en las legislativas

Gustavo Valdés acompañado por la presidente nacional de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich y todos los candidatos de la alianza ECo+VamosCorrientes para las elecciones parlamentarias del próximo 14 de noviembre, volvió a convocar a la ciudadanía a respaldar con claridad la propuesta de poner freno al oficialismo, que profundiza las divisiones y lleva al país a un caos económico y social. En el mismo sentido se expresó la ex ministra de Seguridad, sosteniendo que el voto es el arma más poderosa para frenar el caos al que nos lleva al Frente de Todos y de una vez por todas unirse para pensar en un país que contenga a todos los ciudadanos de manera equitativa y justa. Los candidatos locales al parlamento nacional, comprometieron el esfuerzo de responder con todas sus fuerzas a la concreción de una argentina federal y sin privilegios entre las provincias

En el estadio de las 1536 Viviendas, ante una multitud que colmó dichas instalaciones, el reelecto gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de presentación de los candidatos a legisladores nacionales de la alianza integrada por 31 partidos locales, que contó con la presencia de la presidente del PRO nacional Patricia Bullrich.

En el inicio del acto el encargado de la presentación nombró a cada uno de los 31 partidos que conforman la alianza ECo+VamosCorrientes, a la vez que invitó a subir al escenario a los presidentes de los partidores presentes, luego hizo lo propio con los candidatos a Diputados Nacionales Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti, luego fue el turno de los postulantes al Senado de la Nación, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, para luego invitar a la presidente del PRO Patricia Bullrich quién estuvo acompañada por el dirigente nacional Gerardo Milman, seguidamente al vice gobernador electo y actual senador nacional Pedro Braillard Poccard, para por último invitar al reelecto gobernador y líder de la alianza local Gustavo Valdés., cada uno fue ovacionado por la multitud, que se expresó con alegría y llena de optimismo.

Gustavo Valdés

El gobernador Valdés quién cerró la lista de oradores inició su intervención saludando a los presentes y agradeciendo que vinieran a pesar del intenso calor, a la vez que sostuvo: “es un gusto estar nuevamente aquí en el quinto circuito B de la Capital, donde en la elección del 29 de agosto logramos el 78 por ciento de los votos, por eso agradezco a los vecinos a los militantes, por el apoyo y porque entre todos fuimos modificando la realidad de cada barrio con el intendente Tassano y esa es la política que apoyaron, la del trabajo y el esfuerzo para mejorar la calidad de vida”.

Dividimos las elecciones

El gobernador, sostuvo que siempre hemos dividido las elecciones, la provincial por un lado y la nacional por el otro, la primera ya está, los correntinos eligieron un rumbo, pero esta elección nacional es trascendental, está juego el futuro del país. Porque tenemos que discutir si en nuestro país se va aplicar un modelo federal como corresponde a vamos a seguir profundizando las diferencias entre el país central y el resto de las provincias, que cada vez están más pobres y con mayores necesidades”

El mandatario recordó que cuando se recuperó la democracia hace 38 años con el gobierno de Alfonsí, la Nación se quedaba con el 38 por ciento de los recursos y el resto de las provincias con el 52, lo que se fue modificando a través de los años hasta llegar a hoy a que la Nación se quede con el 65 por ciento y las provincias con el 35. A la vez que remarcó que con el correr del tiempos a las provincias se le transfirieron la educación, la salud, y gran parte de la Seguridad. Sosteniendo con mucho énfasis : “Alguien conoce un hospital federal que se haya hecho en Corrientes, o por ejemplo como es que solo hay 3.000 efectivos federales y nosotros tenemos 10 mil agentes de Policía, porque no hacemos un esfuerzo compartido reclamo.

En esta instancia Valdés aprovechó para reconocer y agradecer el esfuerzo de Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, y por su lucha contra el narcotráfico, algo crucial para una provincia como Corrientes de 800 kilómetros de Frontera.

Candidatos calificados y comprometidos

El gobernador durante su alocución nombró uno a uno los candidatos que van compulsar el 14, por los cargos en el Congreso Nacional, ponderando la historia de vida de cada uno, el mérito que hicieron por llegar a ocupar la postulación, e indicó: “elegimos candidatos con una gran trayectoria y comprometidos, con los intereses de la provincia y de los correntinos, ellos saben que hoy el país necesita un nuevo rumbo, necesitamos recuperar el federalismo real, hacerlo eficiente, y eso se hace con las legislaciones no con declaraciones, necesitamos recuperar nuestros recursos, tener mas energía y a un precio justo, que no se nos discrimine con la construcción de viviendas, como ahora que solo nos dieron 800 para Corrientes, y a todas las provincias de la zona el triple, igual vamos a construir viviendas para los correntinos, pero esas cosas nos atrasan y son intolerables. Por eso el 14 con estos hombres y mujeres elegidos acá, tenemos que luchar por un nuevo país, el del trabajo, de la justicia, la igualdad. Y que estén listos para la dar las batallas que sean necesarias para defender a Corrientes”.

Presupuesto

Valdés anticipó a los candidatos que la gran primera batalla en el Congreso se va a dar con la discusión del presupuesto, en cuyo proyecto del próximo ejercicio Corrientes aparece con una disminución del 30 por cientos en obras de infraestructura, mientras que por el mismo rubro Santa Cruz tiene un incremento del 800 por ciento. Indicando que esto es lo que daña las posibilidades de desarrollo y crecimiento equitativo de las provincias.

Ponerle freno

Gustavo Valdés dijo: “tenemos que ganar y meter todos los legisladores, porque los necesitamos a todos, porque mientras el oficialismo está en la mesa judicial, y no sabe si gobierna Cristina o Alberto, hay más del 50 por ciento de los argentinos pobres, y necesitamos frenar eso, que cumpla el presidente su obligación de Gobernar, que convoque a todos, nosotros, Corrientes, va apoyar la unidad de los argentinos, pero la unidad real donde discutamos con seriedad como salir de esta situación, se puede pero tenemos que tener la voluntad y la grandeza para unirnos. En eso estamos todos juntos los de este espacio, con Patricia, con cada concejal, gobernador, legislador y con todos los que quieran otra Argentina, de grandeza como soñaron nuestros antepasados”.

Patricia Bullrich: Momento Histórico

Tras saludar a todos los presentes y agradecer por las muestras de cariño en la recepción, la presidente del PRO nacional, Patricia Bullrich sostuvo con total claridad: “la elección del 14 no es una elección más, se lleva a cabo en un momento histórico del país, en un momento muy complejo de esta democracia, que está a punto de cumplir 40 años, que se recuperó con el gobierno de Raúl Alfonsin, que ya por aquel entonces como primer presidente de la democracia fue víctima de la manipulación y la estrechez política, cuando un Senado con mayoría opositora no le dejó hacer los cambios, para iniciar la transformación que nuestro país necesitaba, y así siguieron hasta hoy, porque desde entonces el mismo sector ostenta la mayoría en esa cámara, pero hoy por primera vez estamos en condiciones de incorporar cinco nuevos senadores y modificar esa realidad, y para ello necesitamos los dos senadores de Corrientes, vaya que es trascendente esta elección. Y esa es la manera en que ´podremos poner freno a los atropellos, a la diferencias, a las discriminaciones como las que sufre esta provincia”.

Agregando: “nosotros ya hemos salido a luchar cuando nos quisieron encerrar, cuando quisieron dejar sin clases a nuestros chicos, cuando generaron la intolerable diferencia con las vacunas, cuando nos quieren amedrantar con la justicia. Sabemos lo que es luchar, en cada provincia, en cada pueblo, hemos ganado en 16 provincias en las Paso, ahora necesitamos ponerle freno en el Congreso, y tenemos la oportunidad, ya saben que no le tenemos miedo. Pero tenemos que ganar y con claridad la elección del 14”.

Para luego agregar: “El país nos necesita, necesita de todos, no podemos permitir que siga en esta marcha descendente, necesitamos que nuestros hijos trabajen, estudien se capaciten, que no miren al exterior, que no quieran irse y dejar a sus padres y abuelos, tenemos que recuperar el país para todos, que todos sepan que con el trabajo y el esfuerzo se puede vivir y tener oportunidades”.

Finalizando con una clara convocatoria: “tenemos que ganar el 14, hay que hacer el esfuerzo, si queremos un país realmente federal y con oportunidades, este es el momento, tenemos que hacer el último esfuerzo, el país lo necesita realmente”

Antes de los discursos del Gobernador Valdés y la dirigente del PRO, hicieron uso de la palabra el candidato a Diputado Nacional Carlos Gatti, sus pares Sofía Brambilla y Manuel Aguirre, como así también los postulantes al Senado Gabriela Valenzuela, Eduardo Vischi y el electo vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quienes expusieron la dura realidad que vive el país, el contraste del modelo nacional con el de desarrollo, inclusión e innovación local, y las acciones que cada uno va emprender para sacar al país de esa situación y como defenderá los intereses de Corrientes en el Congreso.

