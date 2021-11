Corrientes logró 21 medallas en las “Finales de la República Argentina”

Con apoyo del Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes, el equipo correntino de “Levantamiento Olímpico de Pesas” cosechó 21 preseas en las Finales Nacionales de la República Argentina de Levantamiento Olímpico de Pesas 2021

Más que relevante fue la performance de Corrientes en las “Finales Nacionales de la República Argentina de Levantamiento Olímpico de Pesas 2021” que tuvieron lugar el pasado 4, 5, 6, y 7 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de Buenos Aires con la presentación de 130 competidores de todo el país.

Con 17 atletas en campo y 21 medallas logradas (11 de Oro, 8 de Plata y 2 de Bronce) el representativo provincial se destacó en el contexto nacional, en las categorías Sub: 15 – 17 – 20 y Absoluto.

La delegación estuvo compuesta por deportistas de la “Escuela Provincial de Iniciación y Desarrollo Deportivo”: “Corrientes Pesas”, bajo la dirección técnica a cargo de los entrenadores: Marcelo Fernández, Mónica Morales y Eduardo Painz.

Precisamente, el Profesor Marcelo Fernández, al ser recibido por el titular de Deportes, Jorge Terrile, agradeció el gran apoyo del Gobierno de la Provincia, en la figura del Doctor Gustavo Valdés y la Secretaría de Deportes para la articulación y despliegue de esta disciplina olímpica de pesas en Corrientes.

A continuación, Fernández informó los resultados Generales: 11 medallas de Oro. 8 medallas de Plata. 2 medallas de Bronce. 1 premio a mejor pesista Masculino Absoluto

Medallas de Oro Femenino: Oriana Costa Calvo (Sub 20 hasta 45kg). Agostina Cabral (Sub 17 hasta 49kg). 2 Medallas: Luana Monzón (Sub 15 y Sub 17 hasta 55kg). Martina Giménez (Sub 17 hasta 64kg). Yamila Marchioni (Sub 17 +81kg)

Medallas de Plata Femenino: Agostina Cabral (Sub 20 hasta 49kg). 2 Medallas: Valentina Cabral (Sub 15 y Sub 17 hasta 55kg). Luana Monzón (Sub 20 hasta 55kg). Martina Giménez (Sub 20 hasta 64kg). Bronce Femenino: Martina Giménez (Sub 20 hasta 64kg). Agustina Álvarez (Mayor hasta 55kg).

Medallas de Oro Masculino: 2 Medallas: Domingo Meza (Sub 15 y Sub 17 hasta 49kg). 2 Medallas: Lautaro Morales (Sub 15 y Sub 17 hasta 55kg). José Borget (Mayor hasta 81kg). Medallas de Plata Masculino: Manuel Meza (Sub 15 hasta 61kg). 2 Medallas: Yonathan Leyes (Sub 20 y Mayores hasta 61kg). Tomas Acevedo (Sub 20 hasta 73kg).

Es oportuno aclarar que muchos de estos Atletas Campeones Sub 15 y Sub 17, están perfilados con grandes chances para integrar la Delegación Juvenil del Comité Olímpico Argentino, que estará participando en Juegos Juveniles Odesur Rosario 2022.

