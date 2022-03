Funcionamiento de los servicios municipales para el 24 de marzo

El jueves, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se llevará adelante normalmente la recolección de residuos en toda la ciudad. Habrá guardias en cementerios, Tránsito, Transporte y Guardia Urbana. Mientras que permanecerán cerrados la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), la Caja Municipal de Préstamos y el Centro Emisor de Licencias.

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer el funcionamiento de sus dependencias y los diferentes servicios que presta a la comunidad, teniendo en cuenta el feriado nacional por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el próximo jueves 24 de marzo.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable indicó que se garantiza el servicio de recolección de residuos en toda la ciudad en los horarios diurnos y nocturnos. También será normal la actividad en los diferentes Puntos Verdes, mientras que habrá una guardia de barrido, espacios verdes y contralor ambiental.

En tanto que la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), La Caja Municipal de Préstamos Municipal y el Centro Emisor de Licencias (CEL), permanecerán cerrados en esa fecha, y volverán a atender al público el viernes 25 de marzo.

El Tribunal de Faltas Municipal funcionará con una guardia, de 9 a 16, sólo para trámites abreviados relacionados con retiro de vehículos en la vía pública (aquellos que no impliquen alcoholemia).

También funcionarán con guardias: la oficina de Defunciones en el Palacio Municipal (25 de mayo 1132) de 8 a 18, y las áreas de Transporte, Tránsito, Guardia Urbana, y el Servicio de Emergencias Municipal (ambulancias).

Entre tanto, los cementerios San Juan Bautista y San Isidro estarán abiertos de 8 a 18 para visitas, respetando todos los protocolos sanitarios.

Por su parte, la Subsecretaría de Transporte también trabajará con guardia para inspecciones, tal como es habitual; mientras que no habrá cobro del estacionamiento medido. En cuanto a los trámites por la tarjeta SUBE, se informó que el 24 no habrá actividad en los Puntos de Atención En cuanto a los trámites por la tarjeta SUBE, se informó que el 24 no habrá actividad en los Puntos de Atención dispuestos por la Municipalidad.

Desde la Subsecretaría de Turismo se informó que el Centro de Informes Turísticos de Punta Tacuara estará abierto de 7 a 22, el de plaza Vera de 8 a 15, el de plaza Cabral de 8 a 14, y la terminal de colectivos de 8 a 20.

La Subsecretaría de Economía Social comunicó que el Mercado de Abasto (El Piso) y el Mercado de Productos Frescos abrirán el jueves media jornada, de 7 a 13.30. En cuanto a los Paseos de Compras ubicados en El Piso, la zona Norte (Barrio San Gerónimo) y Exvías, atenderán de 8 a 21.

Las Ferias de la Ciudad del jueves 24 de marzo se llevarán adelante sin contratiempos en la plaza La Cruz.

Asimismo, la Secretaría de Salud señaló que los Centros de Testeos Epidemiológicos dependientes de la Municipalidad no funcionarán el jueves venidero. Al igual que las SAPS, retomarán la atención el viernes 25.

Finalmente, cabe destacar que el próximo jueves habrá guardias de rigor en las áreas de Tránsito, Guardia Urbana, y el servicio de emergencias (ambulancias).

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado