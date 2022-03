Prat-Gay, con Tassano. “El trabajo entre la Provincia y la Municipalidad de Corrientes es digno de imitar en el país”

“Destaco algo que veo siempre en la gestión de Tassano, que es poner al vecino en primer lugar”, manifestó el economista tras reunirse con el intendente y parte de su gabinete. “Corrientes es una provincia que fue postergada por el Gobierno nacional, y por eso apoyo las ideas del gobernador Gustavo Valdés, quien anunció recientemente alivios fiscales para los productores que más sufrieron por los incendios; pero, además, con la convicción de que la gestión provincial y municipal de ECO son un ejemplo que podríamos replicar a nivel nacional”, valoró.

Este miércoles, el intendente Eduardo Tassano recibió en su despacho a Alfonso Prat-Gay, en el marco de un ameno encuentro en el que repasaron diversos aspectos concernientes a la situación política y económica local, regional y nacional.

“Junto con el intendente pudimos abordar distintas cuestiones de la agenda nacional, pero además algunas referentes a la gestión municipal”, dijo el economista, marco en el que subrayó que “Tassano es muy abierto a la hora de contar cuestiones propias de la gestión que encabeza”.

El exministro visitó al intendente, en un encuentro del que también participaron el viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano; y los concejales Fabián Nieves y Gabriela Gauna.

“Me genera mucho entusiasmo venir a Corrientes, poder recorrer y mantener contacto con el intendente Tassano, con Calvano y también con el gobernador Valdés. Volver a la provincia, pero principalmente después de lo que fueron los incendios que se registraron meses atrás, era algo que quería concretar”, dijo inicialmente Prat-Gay.

“Considero que Corrientes es una provincia que fue postergada por el Gobierno nacional, y por eso apoyo las ideas del gobernador Gustavo Valdés, quien anunció recientemente alivios fiscales para los productores que más sufrieron por los incendios; pero además, con la convicción de que la gestión provincial y municipal de ECO son un ejemplo que podríamos replicar a nivel nacional”, interpretó Prat-Gay -otrora ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, durante la presidencia de Mauricio Macri- tras el encuentro. “Pretendemos una coalición amplia, con compromiso de mantenerse en el tiempo, muy cerca de los vecinos. Creo que la Argentina puede aprovechar mucho de esta experiencia para salir adelante de sus problemas”, consideró acerca de ello.

Un ejemplo a seguir

En ese contexto, el economista ponderó el trabajo mancomunado que llevan adelante Valdés en la Provincia y Tassano en la Municipalidad de Corrientes, respectivamente, y aseguró que ello reviste una modalidad digna de imitar a escala nacional: “Considero que la relación que hay entre el gobernador Valdés y el intendente Tassano es una muestra de lo que tenemos que tener a nivel nacional. Una buena comunicación entre todos los dirigentes y una sensación de colectivo, y es lo que yo veo en ECO”, expuso Prat-Gay. “El colectivo lo que indica es que prevalecen las ideas y los valores, y que el pueblo elige en el momento correspondiente quiénes son las personas que mejor encarnan eso”, añadió.

Apoyo al emprendedurismo

“Con Prat-Gay hablamos sobre la gestión en la ciudad y los desafíos que nos trazamos para este año, y también debatimos acerca de la situación económica del país y las medidas para impulsar, en este difícil contexto, el emprendedurismo y el sector productivo local”, dijo el intendente Tassano.

En ese sentido se pronunció también el exministro de Economía nacional: “Otra cuestión sobre la que pudimos dialogar fueron los carnavales, un evento que finalmente se pudo realizar y que es muy importante para la ciudad, por su impacto en el turismo y en el comercio”.

“Es destacable que no se abandonó esa bandera más allá de algunas presiones políticas”, remarcó acerca de ello. “Por eso destaco algo que veo siempre en la gestión de Tassano, que es poner al vecino en primer lugar”, ponderó.

Política económica nacional

En el diálogo mantenido con el intendente correntino, uno de los temas tratados fue la situación económica nacional y la conducción del Gobierno nacional a cargo del presidente Alberto Fernández al respecto. “La inflación debiera ser la principal preocupación de la dirigencia política porque, me consta, es la principal preocupación del ciudadano común. En mis recorridas por el interior (en el último mes y medio he estado en Tucumán, Santiago del Estero y ahora en Corrientes) el primer comentario de todos los que se acercan es qué va a pasar con esta inflación”, atestiguó Prat-Gay en ese contexto, sobre lo cual interpretó que, en esta temática, “no importa si se trata de un consumidor, un emprendedor o una pyme, ya que la inflación destruye todo el sistema económico; es imposible planificar y, por culpa de la inflación, los más vulnerables no llegan a fin de mes”.

En ese marco, el exministro de Economía de la Nación apuntó directamente contra Alberto Fernández, sobre lo cual adujo que “en el actual gobierno están todos pelados entre sí, no hay una línea sobre lo que hay que hacer hacia adelante y un presidente de la Nación que ha perdido la brújula por completo, ya que un día dice declarar la guerra contra la inflación, y al otro día habla de terapias de grupo para atacarla” sobre lo que entendió que “está muy perdido, y eso se traduce en un aumento de la preocupación”.

En relación con esta situación, el dirigente de Juntos por el Cambio se refirió a la manera mediante la cual la alianza opositora debe actuar al respecto, marco en el cual abogó por la unidad y la responsabilidad de toda la dirigencia: “Lo que siempre debe hacer una oposición es ponerle límites al oficialismo cuando pretende tener una postura hegémonica. Lo hicimos durante toda la cuarentena, cuando le decíamos al Gobierno que no podía restringir libertades y llevarse por delante garantías constitucionales, pero también acompañando cuando hay que acompañar y evitando que el propio gobierno elija caerse al precipicio, como lo fue en la última votación en la que la oposición aprobó la operación de créditos para no caer en default con el Fondo Monetario Internacional”, ejemplificó, y amplió lo expuesto al asegurar que “vamos a hacer todo lo posible para que Alberto Fernández cumplimente y termine su mandato, y en el interín, prepararnos para, si tenemos la segunda oportunidad, llevarla adelante de la mejor manera posible, aún conscientes de que lo que va a dejar este Gobierno será aún peor de lo que dejó el de Cristina Kirchner en 2015”.

