Alumnos de nueve escuelas de Curuzú Cuatiá recibieron computadoras

El gobernador Gustavo Valdés y la ministra de Educación Práxedes López visitaron esta tarde la localidad de Curuzú Cuatiá y entregaron computadoras a estudiantes de nueve escuelas de la zona. El acto tuvo lugar en el Colegio Secundario Manuel Belgrano y contó además, con la presencia del intendente José Irigoyen, ministros, funcionarios y legisladores provinciales, nacionales y también autoridades municipales.

Se realizó esta tarde el acto de entrega de insumos y netbooks a estudiantes de nueve establecimientos educativos del departamento de Curuzú Cuatiá. En la oportunidad el gobernador Gustavo Valdés resaltó la importancia de gobernar mirando el presente, pero también el futuro y en tal sentido recordó: “Antes del inicio de la pandemia habíamos empezado a pensar en la necesidad de crear en el Gobierno de Provincia una empresa que fuera del Estado, y lo pudimos hacer. La empresa se llama Telco, que es Corrientes Telecomunicaciones y nos permite competir en la tecnología denominada fibra óptica que da la posibilidad de llevar información a gran velocidad y llegar a zonas alejadas de los centros urbanos donde muchas veces las empresas privadas no llegan”.

Contó entonces que actualmente en Corrientes se están cerrando anillos de fibra óptica que van a permitir llevar internet a gran velocidad, “esto nos da la posibilidad de entrar a los colegios como lo estamos haciendo. La fibra óptica es algo así como autopistas que no vemos y que son muy necesarias porque si no tenemos esas autopistas no vamos a poder hablar de inteligencia artificial o de la internet de las cosas porque no vamos a tener como controlarlas. Hoy Telco está en Curuzú y eso nos va a permitir tener conectados los hospitales, las escuelas, los Ministerios, la Policía” explicó

Con respecto a la llegada de la pandemia apuntó: “En ese momento el futuro nos interpeló inmediatamente y no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado y tuvimos que hacer un cambio rápido. Por eso yo quiero felicitar a los docentes que hicieron una patriada, educando en pandemia a nuestros alumnos”. Recordó entonces que tiempo atrás rondaba el miedo de que la tecnología reemplace a los docentes, pero la pandemia dejó claro que el docente es irreemplazable.

“Es muy bueno tener tecnología, pero quienes enseñan son los docentes, ellos tienen la tarea de explicar lo que pasó en nuestra historia por ejemplo y para apoyarlos desde la tecnología, diseñamos plataforma como Corrientes Play y Educa Play. Ambas permiten acceder a ese contenido desde las computadoras que se están entregando. Ya compramos 25 mil computadoras y ahora vamos a comprar 20 mil más para tener acceso a tecnología, a contenido, a plataformas, a educación digital, eso es el futuro” manifestó.

En el mismo sentido, la ministra de Educación Práxedes López resaltó la importancia del programa Provincial Incluir Futuro y dijo: “Este programa no solo se ocupa de la entrega de dispositivos, sino también de contenidos educativos”. A los alumnos recomendó: “Disfruten y cuiden estas computadoras porque deberán acompañarlos hasta que egresen de la escuela secundaria. Va a ser un gran elemento para ustedes”, y a los docentes pidió que se apropien de esta herramienta “espero que les permita recuperar trayectorias y ayudar a quienes sienten así lo necesiten. Sé lo que ustedes trabajaron en pandemia para sostener la Educación Pública, y les pido que sigan trabajando en ese sentido, y a los padres les pido que acompañen a los docentes ya sus hijos”.

A su turno el intendente José Irigoyen resaltó el trabajo que se viene realizando en todos los niveles educativos para que haya más tecnología en las escuelas “seguramente lo que se está haciendo ahora, va a marcar la diferencia en el Futuro” dijo y enseguida agregó: “Como padres debemos apostar a que nuestros hijos sean mejores que nosotros, y en ese sentido nosotros desde la Municipalidad siempre acompañamos al sector educativo. Hoy en este recorrido que hicimos con el Gobernador de la Provincia empezando por Cazadores Correntinos trajo muy buenos resultados. Quiero valorar este gesto de traer las netbooks para que los estudiantes tengan la herramienta que les permitirá potenciar la educación que es una de las herramientas más poderosas para cambiar el mundo.

Vale señalar que el acto contó además con la presencia de la senadora Nacional Gabriela Valenzuela, y los ministros de Desarrollo Social Adan Gaya, de Coordinación y Planificación Miguel Olivieri y de Industria, Trabajo y Comercio Mariel Gabur entre otros.

