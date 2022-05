La Biblioteca popular “El Palomar” celebró sus 13 años de vida

Con la presencia de niños y niñas de tres a cuatro años de los CDI de los barrios Popular y Anahí, el emblemático espacio cantó el Cumpleaños Feliz. Del festejo participó el escritor y ex combatiente de Malvinas, Mario Albino Casco, cuyo nombre lleva el espacio cultural.

La Biblioteca popular recreativa «El Palomar» fue inaugurada el 9 de mayo de 2009, luego de ser restaurado el edificio que fuera antiguamente un palomar, ubicado en el Parque Mitre a orillas del Río Paraná.

A partir de esa fecha funciona de lunes a lunes, incluidos los feriados de 8 a 20 con una colección bibliográfica que ha sido formada por la donación de la ciudadanía y la que sigue aumentando, llegando en la actualidad a 9.000 volúmenes. Esta colección está conformada por variedad de títulos y temas, siendo el rincón infantil el más utilizado.

Hoy, con la presencia de niños de tres y cuatro años de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de los barrios Popular y Anahí se realizó la celebración por el aniversario N°13 del histórico espacio. En la oportunidad las “Abuelas cuentacuentos” y personal de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes realizaron actividades culturales y recreativas.

El secretario de Cultura y Educación del Municipio, José Sand, presente en el lugar señaló: “Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta celebración con actividades complementarias; invitar a los niños para que concurran a la Biblioteca, conozcan esta dependencia municipal, inculcarles desde temprana edad la lectura y a cuidar los libros y disfrutar del esparcimiento de pintar al aire libre”.

Asimismo, haciendo referencia al emblemático espacio ubicado en uno de los pulmones verdes de la ciudad indicó que siempre “trabajar en los espacios culturales es la meta, hemos mejorado por ello la estructura edilicia de este lugar para disfrutar de un área amena de esparcimiento y lectura”.

Por su parte, la directora General de la Niñez, Vanesa Romaniv destacó los beneficios de estas actividades compartidas. “Estar juntos, poder salir al aire libre y compartir es muy importante desde el punto de vista didáctico y pedagógico para nuestros niños”.

Hilda Bedrán referente de la biblioteca explicó en tanto, que todo el material que se tiene en el lugar es gracias a la ciudadanía y aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes se acercan a donar los libros a la nombrada Biblioteca Popular “Mario Albino Casco”, en honor al escritor y ex combatiente de Malvinas.

“Esto se convirtió en una biblioteca infantil muy linda que se aprovecha cada fin de semana o cuando la familia quiera acercarse porque atendemos todos los días de 8 a 20”, agregó Mónica, quien es personal del espacio.

Sara Velozo de Isaurralde integra el grupo de “Abuelas cuentacuentos” quienes hoy se acercaron para leer a los pequeños. “El trabajo es leer para despertar en el chico el placer por la lectura y por ello participamos de esta interesante actividad para agasajarlos a ellos”, dijo.

Karina, es docente del CDI N° 13 del barrio Anahí sala de 3 años del turno mañana y destacó que estas actividades y lectura de cuentos son muy buenas para los chicos. “Ojalá que continúe ya que estuvimos mucho tiempo encerrados durante la pandemia y es muy bueno que los chicos compartan con sus pares”, aseveró.

“Se dice mas de con los gestos que con las palabras”

Mario Albino Casco, escritor y ex combatiente de Malvinas y en cuyo honor se nombró a esta Biblioteca comentó: “El parque Mitre ha sido un lugar muy importante en mi vida en el que pase mi niñez. Este espacio estuvo tanto tiempo sin ocuparse que me gustó y me parece muy bien lo que están haciendo, voy a tratar de acercarme a disfrutar de este espacio. Con la lectura, los chicos van a crecer en un ambiente de respeto; esto tiene un valor para la creación de defensas en el organismo, en el espíritu y aprenden sobre otros valores además como el amor a la bandera, al himno, la solidaridad y este tipo de acciones tiene todo de positivo”.

Profundamente emocionado agregó: “Es un honor para quien como dijo Borges ´yo que soy nadie´ porque se dice más con los gestos que con las palabras”.

