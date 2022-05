El Gobierno provincial realizó el lanzamiento del programa de Ajedrez Educativo Corrientes

Con la presencia de la ministra de Educación, Práxedes López se llevó a cabo en la tarde de este viernes, en el Patio de la Casa de Gobierno, el acto de lanzamiento del Programa de Ajedrez Educativo organizado por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Educación Física. Además, contó con la presencia del ex campeón mundial de este deporte, Alan Pichot, que fue una motivación más para los niños participantes.

Al momento de los discursos, la ministra, Práxedes López resaltó la importancia de “volver a la presencialidad de este juego establecido por decreto en la política educativa y con gran participación de más de 200 alumnos de todas las localidades de la provincia que demuestran gran entusiasmo donde pueden trabajar en equipos y el concepto matemático, de compañerismo”.

Asimismo, felicitó “a todo el equipo que trabaja en este programa y que ha vuelto a la presencialidad destacando la continuidad en las escuelas con la enseñanza del ajedrez”.

Además, destacó la Ministra, que esta es una actividad extracurricular y participan alumnos de todas las edades y de los niveles primario y secundario y es algo que ellos eligen para aprender y promover la actividad”.

Por último, dijo que desde el gobierno provincial “vamos a promover este deporte-ciencia y vamos a bregar para que en cada escuela de la provincia haya uno o varios tableros de ajedrez para que en esos espacios se puedan dar el encuentro de alumnos”.

Intendente

El intendente capitalino, Eduardo Tassano dio la bienvenida a los alumnos y presentes y expresó: “Un especial agradecimiento a la ministra por la invitación a compartir el lanzamiento y acompañar la política deportiva del gobierno provincial, en este caso en el ámbito educativo y estudiantil”.

Seguidamente, Tassano indicó que “nos acompaña Alan Pichot, uno de los mejores jugadores de ajedrez de la Argentina y uno de los mejores del mundo y es un honor recibirlo, ya que como tener a un Messi jugando un rato con nosotros” dijo haciendo una comparación con el fútbol.

El intendente señaló que “el ajedrez se asocia con la educación y el ámbito educativo es importante para desarrollar este deporte-ciencia e incentiva el pensamiento estratégico, el respeto al adversario, anticipar las jugadas y en la vida se dan estas circunstancias, de ganar, de perder y esto se relaciona con eso”.

Alan Pichot

Al tomar la palabra, el Ex Campeón del Mundo de Ajedrez, Alan Pichot manifestó que “estoy muy contento por estar acá” y agregó que “la verdad es un marco increíble ver a tantos chicos y chicas jugando al ajedrez, y creo que más allá de ser jugador profesional me gusta promover el ajedrez, es algo súper interesante que trae diversas cosas positivas y me siento en la obligación de hacerlo y promoverlo” concluyó.

Programa

El programa provincial Ajedrez Educativo nace en 2018 con la sanción de la Ley 6458 y tiene como objetivo es “generar procesos de identidad y educación de calidad” a través de este deporte y sus características, como la toma de decisiones, la generación de proyectos, el pensamiento estratégico y la sana competencia. Se enmarca en la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación.

La provincia tiene un desarrollo histórico en materia de ajedrez, y espacios como este son el semillero por excelencia. El coordinador del programa, Lucio Mauriño explicó que abarca a más de 70 instituciones de toda la provincia. Para el lanzamiento de este viernes participaron alrededor de 20 escuelas primarias y secundarias de localidades como Monte Caseros, Mercedes, Santo Tomé, Concepción, Tatacuá, Tabay, Itatí, Empedrado, Goya y Capital.

Durante la jornada, cada maestro jugaba partidas simultaneas con diez a veinte alumnos, bajo la mirada del ex campeón mundial Alan Pichot, quien se mostró contento por participar y por promover este deporte. Este sábado se hará lo mismo en la Escuela n°7 “Isabel Vera” con distintos niños.

Presencias

Además de los mencionados funcionarios, participaron el viceintendente, Emilio Lanari; el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias; el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi; el coordinador de Ajedrez de la Secretaría de Deportes, Ernesto Reinoso; el director de Educación Física, Alejandro Simoni; directivos, docentes y alumnos.

