Municipalidad y Provincia capacitan a personal de las SAPS para reforzar la accesibilidad a la comunidad LGBTIQ+

Funcionarios comunales y provinciales de las áreas de Diversidad y de Salud brindaron este martes capacitaciones para que las Salas de Atención Primaria de la Salud cuenten con consultorios amigables que permitan la inclusión en materia de salud del colectivo.

Un paso más hacia la inclusión en materia sanitaria del colectivo LGBTQ+ a los servicios que brindan las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) de la Ciudad, dieron la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno Provincial. Fue a través de una capacitación denominada «Consultorios amigables: hacia la equidad en el acceso a la salud» que se realizó este martes por la mañana en el salón de la Sociedad Española.

La directora de Diversidad municipal, Cristina Vigay, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sociales, indicó que la capacitación relacionada con los consultorios amigables “parte de una política que busca mejorar y garantizar la calidad y el trato digno a las personas del colectivo LGBTQ+ en el acceso a la salud”.

Por su parte, la directora de Promoción y Prevención de la Salud comunal, Gladis Vallejos Jara, explicó que “los consultorios amigables son espacios que hemos creado donde las personas que forman parte del colectivo LGTBQ+ pueden acceder libremente a los servicios de salud que prestamos”.

La funcionaria, dependiente de la Secretaría de Salud de la Comuna contó que “ya tenemos varios SAPS que están trabajando actualmente con consultorios amigables, con personal que ya fue capacitado a tal fin” y manifestó que “el objetivo es extender las capacitaciones para que en un futuro próximo las 36 Salas de Atención Primaria de la Salud brinden accesibilidad y que el colectivo pueda, además de conocer los servicios, utilizarlos sin ningún impedimento”.

A la vez, la directora de Salud y Diversidad del ministerio de Salud Pública de la Provincia, Julieta Valmaggia, señaló que “la idea es sensibilizar y capacitar a los profesionales de la salud, al equipo administrativo, y empezar a generar un cambio desde la aceptación y la no discriminación, y por ende la no violencia, hacia el colectivo del LGBT en general, pero de las personas Trans en particular, que son las que más lo sufren”.

“Éste es un proceso que muchas veces en la sociedad en la cual vivimos no es tan simple, pero es algo que el gobernador y el intendente han señalado como un tema prioritario, porque la inclusión tiene que ser real y debe ser con todas, con todos y con todes, así que estamos en este trabajo”, agregó Valmaggia.

La funcionaria provincial expresó que “se está trabajando en conjunto con los directores de las 36 SAPS de la ciudad para que entiendan cómo funciona la ley de identidad de género, entre otras relacionadas con la temática, para que posibiliten que estas personas puedan acceder al sistema de salud y permanezcan en él”.

Participantes

De la jornada de sensibilización, dirigida a directores de SAPS, participó también el director de Diversidad y Género de la Provincia, Víctor Hugo González; contándose también con la presencia de las concejales Gabriela Gaúna y Sofía Vallejos, la directora General de Género municipal, Carolina Caamaño y el director general de Derechos Humanos del Municipio, Matías Osnaghi.

