El Gobernador inauguró en Bella Vista el nuevo edificio de la Comisaría de la Mujer

En una jornada significativa para lograr la protección por parte del estado hacia la mujer, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este viernes en Bella Vista, el nuevo edificio de la Comisaría de la Mujer y el Menor. De esta manera, el Gobierno provincial avanza con políticas de género en el marco de uno de sus ejes de gestión, en el cual «la institución policial se tiene que hacer eco de esta problemática» dijo, para avanzar hacia «una sociedad sin violencia».

Cerca de las 14 horas de este viernes y siguiendo con una jornada cargada de inauguraciones, el gobernador Gustavo Valdés habilitó la nueva Comisaría de la Mujer y el Menor en la localidad de Bella Vista.

Valdés estuvo acompañado por la intendenta de esa ciudad, Noelia Bazzi y del ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, funcionarios provinciales, efectivos policiales y la nueva Jefa de la Comisaría, María Laura Manteiga y demás presentes.

El gobernador Gustavo Valdés al tomar la palabra expresó que “la problemática de género por más de que nosotros, tengamos la sensación que lo vamos superando, es una problemática más vigente que nunca” y luego señaló que “tiende con igualar derechos, tanto de hombres y mujeres pero fundamentalmente proteger de esta sociedad violenta en la que vivimos y tenemos mucho para progresar para seguir trabajando, seguir mejorando y producto de ello es que la institución policial se tiene que hacer eco de esta problemática”.

Con respecto a este último concepto, Valdés indicó que “por más que sancionen leyes y convenciones internacionales, nosotros tenemos que traducirla al derecho interno pero fundamentalmente traducirla a la operatividad de las fuerzas policiales” y para ello, prosiguió el Gobernador “en su momento cuando comenzamos a aplicar estas leyes, nos encontrábamos con el problema que la policía de la provincia de Corrientes no habían oficiales para hacernos cargo de las distintas comisarías, que teníamos programadas”.

En ese mismo sentido apuntó Valdés cuando dijo que “esto lleva un tiempo y tenemos la necesidad de ir adecuando ese personal policial, hoy producto de ello, ingresan tanto hombres como mujeres en un número de 50 por ciento y 50 por ciento y ya sin discriminación” y lógicamente también tiene que “ir evolucionando en la formación de la mujer y una mujer que es violentada no es que se lo merece, por ahí como pretenden hacer ver todavía el machismo que existe, sino que todos tenemos el derecho a vivir en una sociedad ya armónica sin violencia y que nosotros podamos tener un lugar en donde podamos cobijar a la mujer son estas comisarías que hoy justamente estamos generando y que tenemos que seguir avanzando en la construcción de nuevas cuando sea posible”.

Finalmente, Valdés remarcó que “es un avance para Bella Vista, hemos hecho una de las primeras comisarías oficinas, en aquel tiempo fue la oficina acá de Bella Vista por lo menos en esta unidad regional, que funcionaba a lado, se convirtió luego en una comisaría alquilando una casa” indicó el Gobernador y destacó que “hoy la estamos convirtiendo en una comisaría que va a estar a disposición de todas las mujeres de la sociedad para que puedan salvaguardar sus derechos”.

Intendenta Noelia Bazzi

La jefa comunal Noelia Bazzi recordó que “no hace muchos años inaugurábamos la Comisaría de la Mujer y el Menor en un edificio alquilado y hoy tenemos la posibilidad de contar con edificio propio y eso me llena de orgullo, no sólo como intendente sino como mujer porque demuestra el compromiso que este gobierno provincial tiene en materia de género y de protección de la familia así que yo además de desearle que puedan desenvolverse y tener buenas jornadas laborales quienes trabajan en este lugar les quiero pedir que podamos llegar con la rapidez necesaria ante el pedido de auxilio de las mujeres para que no tengamos que lamentar más víctimas por motivo de violencia de género”.

Buenaventura Duarte

Al hacer uso de la palabra, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte manifestó que “desde 1994, cuando se reforma la Constitución, la problemática de la mujer ha sido uno de los temas que todos los gobiernos se han comprometido luego de firmar la convención De Belém Do Pará” y luego añadió que “la Nación Argentina por intermedio de la ley 26.485 ha puesto a todas las provincias en la obligación de trabajar sobre la violencia a la mujer”.

Seguidamente, Duarte destacó que “el Gobernador que puso como política y eje de gobierno al género, modernización e informatización es que venimos a lograr este compromiso que se asumió el compromiso” y en cuanto a la inversión realizada por el Gobierno dijo que “se ha invertido 19 millones de pesos para hacer en Bella Vista lo que tanto se necesitaba, esta comisaría del Menor y la Mujer”.

Por último, el ministro de Seguridad les expresó a las fuerzas del orden que “tienen una comisaría a disposición para atender a todas las mujeres que vienen con la problemática tanto de la familia como de la vulnerabilidad” y luego cerró diciendo que “el ministerio de Seguridad tiene esta función, poner a disposición esta comisaría para que sean atendidos los conflictos de familias de menores”.

Al finalizar el acto, se realizó el tradicional corte de cintas, el descubrimiento de placas y la posterior recorrida de obras

