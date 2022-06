El potencial artístico de la provincia y la región se proyecta a la escena nacional con ArteCo 2022

El Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura de la Provincia organiza la cuarta edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes. La feria tendrá lugar del 16 al 19 de junio en el edificio de la ex Usina Eléctrica de Corrientes con entrada libre y gratuita.

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó el crecimiento de la feria a lo largo de estos años, haciendo alusión a la primera edición que realizaron “en dos locaciones, donde hubo muestras de artistas que lograron muchas visitas y un buen volumen de ventas. Las dos ediciones siguientes fueron virtuales y ahora volvemos a la presencialidad. Este año vamos a hacer una gran feria, con un lugar que va a poder alojar el potencial artístico de la provincia y la región para mostrarlo a la escena nacional”.

Esta edición de ArteCo de 2022 combina la experiencia de exposición y venta de manera física, de obras, proyectos y galerías que representan a artistas del noroeste argentino y del Paraguay, con un programa especial de exhibiciones, intervenciones, conversatorios y capacitaciones para vivir el arte contemporáneo de la región.

Este año la propuesta es generar espacios de creación colectiva. En esa línea, cada proyecto fue evaluado por un jurado compuesto por tres especialistas en el campo del arte visual contemporáneo: Adriana Almada, Gustavo Mendoza y Gustavo Piñero.

La coordinadora de Áreas de ArteCo 2022 Maia Eirín manifestó que el objetivo de la presente edición es profesionalizar el sector en lo que respecta a la circulación y la comercialización de las obras de arte. “Propiciamos el encuentro y la participación mutua y colectiva de los artistas con las galerías y de los artistas asociados entre sí”, afirmó.

Por otra parte, en un reciente recorrido por el predio de la Ex Usina de Corrientes, Maia Eirín comentó que ya se está trabajando con los artistas y los proyectos que presentan sus propuestas para aplicar en el predio. “Estamos en un intercambio muy activo, donde cada uno ya conoce el espacio asignado y su medida; aquí hay un trabajo muy específico con cada expositor, ya que las salas no son uniformes y cada sala es muy particular. Estamos trabajando para generar un espacio atractivo en muchos sentidos”, destacó.

Extensa programación

Además de los seleccionados, la Feria de ArteCo 2022 se desarrollará dentro y fuera de la Ex Usina. La programación se extiende con presentaciones de libros, conferencias y la oportunidad de conocer la obra de la artista Catalina Chervin, entre otras múltiples actividades. Habrá también un espacio editorial, muralismo, muestras y actividades fuera del predio, entre muchas otras propuestas más.

Seleccionados

El jurado de ArteCo 2022 compuesto por tres especialistas en el campo del arte visual contemporáneo: Adriana Almada, Gustavo Mendoza y Gustavo Piñero fue el encargado de seleccionar a los artistas, las galerías y los proyectos artísticos que estarán en esta presente edición. En ese proceso, el acompañamiento curatorial de la Feria es de Julio Sánchez.

Artistas Individuales: Salvador Mizdraji, Claudio Ojeda, José Mizdraji, Lorenzo González, Máximo Vargas Gómez, Miriam Elizabeth Lugo, Rosario Arias Usandivaras, Anísima, Basilia Guadalupe Perez Obregón, Melanie Yazmín Craig, César Tschanz, Gerardo Baucero, Oscar Daniel Dufva Nielsen, Félix Ariel Cubilla, Esteban Gómez, Nicolás Moreira, Carolina Sívori, Eugenio Led, María Silvia Canteros, Josefina Madariaga, Eliana Agostina Alarcón, Ariel Ovando, Vanesa Ivan, Mónica Frette, Carlos Ramón Casigno, Jorge Efren Silva, Marcos Kura, Jorge Eduardo Gamarra, Montserrat Mercedes Solis Carnicer, Ivan Salvia.

Proyectos Artísticos: Asalto Manyin, E?RØN34~M?NTE, Usina Culturalm Lambda, Muestra en espacio Mariño y Bailunga.

Galerías: Almacén – Arte Contemporáneo, Galería Grasa, Galería Chorizo, Galería Studio Natalini, Ortiga Contemporánea, Castillo Arte, Mantera, Portland, Galería Dúo Nómade, Residencia La Rural, Museo de la Triple Frontera (MUTRIF), Galería Jacarandá, Sasha Arte, Hache Galería, Atocha Galería. Además, estará presente la Asociación de Galerías de Arte del Paraguay –ASGAPA– con seis galerías de ese país.

“ArteCo va a ser una gran feria, con un lugar que va a poder alojar a todos estos proyectos, que incluyen varias galerías de la región, entre ellas seis del Paraguay curadas por Osvaldo Salerno”, explicó el arquitecto Gabriel Romero.

Invitados: En esta edición participarán seis galerías de la Asociación de Galerías de Arte de Paraguay: Estarán presentes Artística – Espacio Arte, Exaedro Galería, Expresiones Galería, Pablo Ávila – Arte Contemporáneo, Verónica Torres – Colección de Arte y Viedma Arte.

Premios y estímulo al arte

Este año la edición contará con varias distinciones: Premio Adquisición del Banco de Corrientes; Premio In Situ, que llega de la mano de los coleccionistas Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone; Premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes, y el Premio Adquisición de Obra que realiza el Instituto de Cultura de la Provincia para el Museo Provincial de Bellas Artes.

Por su parte, la asesora de la feria, Natalia Albanese, explicó que “dentro de la propuesta que el Instituto de Cultura diseñó para esta cuarta edición se pensó una serie de articulaciones estratégicas que permitan promover las compras e incentivar la producción local”.

Invitados

Asociación de Galerías de Arte de Paraguay llega a Corrientes.

La cuarta edición de la Feria de Arte Contemporáneo se realizará de manera presencial y contará con obras, proyectos y galerías que representan artistas del noreste argentino y del Paraguay. La Asociación de Galerías de Arte de Paraguay arribará a Corrientes con seis galerías, Espacio de Arte, Exaedro Galería, Expresiones Galería, Pablo Ávila – arte contemporáneo, Verónica Torres —colección de arte— y Viedma Arte. La curaduría y expografía de toda la sección Asgapa corresponde a Osvaldo Salerno, activo socio fundador de la asociación paraguaya.

Esta será la primera participación presencial de Asgapa, luego de que en las dos ediciones anteriores se presentaron de manera virtual, durante la pandemia por covid-19. Este año llegan con seis galerías, representando a nueve artistas y más de 170 piezas artísticas. Los artistas son Osvaldo Pitoé, Flores Balbuena (Ogwa), Carlos Colombino, Marcos Benítez, Cristina Paoli, Carlo Spatuzza, Julia Isidrez y Alfredo Quiroz.

Celebraciones con artistas

Otros Formas Yungas

En el marco de esta cuarta edición de ArteCo 2022 se presentará el disco Otras Formas Yungas, música hecha por artistas visuales en vivo. De esta actividad participan los creadores Ceretti, Benjamín Felice, Galaxia, Agustín Goytía, Látigx, Federico Leites, Gregorio Rubio y Leo Tours. Otras Formas es el sello discográfico argentino exclusivo para editar música hecha por realizadores visuales creado por la artista y música Florencia Hana Ciliberti.

Actualmente, se encuentran celebrando los diez años de Yungas con el compilado Otras Formas Yungas, un disco que reúne la música hecha por los creadores que participaron del Proyecto Yungas, la plataforma artística nómade que ofrece becas de entrenamiento, producción y pensamiento a autores jóvenes de toda la Argentina, creado por los artistas y gestores culturales Raúl Flores y Piero Sogno.

11º Edición del Festival PLAY

Otra de las actividades que tendrá lugar en el marco de ArteCo 2022, en esta oportunidad en conjunto con el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Nordeste, se realizará la 11° edición del Festival PLAY – Videoarte y Cine Experimental. Un espacio donde se exhibirán obras internacionales, nacionales y regionales que han participado de otras ediciones del Festival PLAY: Chuni y Pitu – Dario Ojeda (Corrientes), Bestiario – Albert Merino (España), El Buitre – Santiago Colombo Migliorero (La Plata), Itera – Adrián Regnier Chavez (2014, México), Una palabra tuya bastará para sanarme – Lucas Olivares (Corrientes), Capilla del diablo – Nicolás De Bórtoli (Corrientes), Diario de Iom Kipur 5781 – Daniela Ema Aguinsky (CABA) y la invitación especial de la obra Y porã (2021) de la artista Julia Rossetti (Corrientes).

Auditorio – Presentación de libros

Constelación Auditorio ArteCo 2022. La programación comenzará el jueves 16 a las 16, con la presentación del libro Flores Nocturnas, de Beatriz Clotilde Moreiro, la acompañarán Marcela Costa Peuser y Fernanda Toccalino.

Ese mismo día en el auditorio, María Paula Zacharias presentará un libro acompañada por Gustavo Piñero. María Paula es periodista especializada en Artes Visuales, licenciada en Periodismo en la Universidad del Salvador y profesora en esa casa de estudios durante ocho años. Obtuvo en IDAES-UNSAM la Diplomatura en Gestión Cultural, donde también cursó la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Desde 2001 colabora en el diario La Nación, especialmente en la sección Cultura, suplementos especiales, Ideas y La Nación Revista. Escribe, además, en revistas y otros medios, catálogos de muestras y libros de artistas. Antes de la pandemia y durante cuatro años condujo con Fernando García el programa ¿Por qué son tan geniales? por Radio Cultura. Durante la cuarentena, realizó el ciclo de casi cien entrevistas audiovisuales Artistas de entrecasa, disponible en Youtube.

Para cerrar esta primera jornada de presentación de libros estará Ticio Escobar con su libro Aura Latente. En la presentación lo acompañará Gabriel Romero y Lucas Mercado. Este libro contiene una serie de ensayos centrados en la obra de arte que, en un breve “prólogo post scriptum”, Escobar cuenta que terminó antes de la pandemia, durante el “tiempo en suspenso” de las cuarentenas y confinamientos. Es por eso que reafirma la centralidad de la cuestión “tiempo” —con ejemplos de concepciones no lineales, del lenguaje de los guaraníes y los ishir a Walter Benjamin— y repasa cómo el arte hace preguntas que abren dimensiones y sentidos y, por ende, la posibilidad de encontrar potenciales salidas.

En tanto, el viernes se presentará el libro Marcos Curi, pionero del coleccionismo de arte contemporáneo argentino, de Sylvie Nante. Estará presente Juan Carlos Aquino, abogado y coleccionista correntino quien será presentado por Natalia Albanese. Más tarde en el mismo Auditorio será el turno de la charla sobre “Galerías y Asociatividad: Los desafíos actuales de las galerías.” En este marco estarán María Casado, Meridiano, Alejandro Dávila, Faro y Laura González, AsGaPa; y los presentarán Pablo Guiglioni – Duo Nómade.

También en este día se realizará la presentación del libro La revolución rosa light. Arte, sexualidad y clase en el Rojas postdictadura, de Mariana Cerviño. La autora conversará con Gustavo Bruzzone.

Artistas + Artesanos

El curador de ArteCo 2022, Julio Sánchez, habló de las distintas propuestas que formarán parte de la feria y destacó una de las muestras: el diálogo y la cocreación de obras entre artistas y artesanos. Existe un potencial importante en las artesanías tradicionales, particularmente las correntinas del espartillo, la palma, el trenzado de cuero, los cuenta ganados, la talla en madera y otras.

Julio Sánchez explicó que “la propuesta es un desafío curatorial, es un proyecto experimental ya que la obra surge de la conversación entre artista y artesano, no se sabe muy bien qué va a resultar de esto pero uno deposita confianza en los artistas que convocó. El tema convocante de esta feria es la Tierra, la vida. Es una feria, no una bienal, por eso hay libertad de cada artista para expresarse como quiera. Ahora bien, esto significa un posicionamiento político y conceptual frente a la contaminación del aire y del agua, la conservación del bosque y las especies, la deforestación y las energías renovables”.

“Los artesanos trabajan con materiales naturales como la palma, el espartillo (en Corrientes) y saben en qué momento pueden ir a recolectar, el momento justo, el Kairós, no puede estar verde ni pasado de época, los que trabajan cuero están pendientes de las condiciones climáticas para su tratamiento. Es decir, que hay una mayor conexión con el clima y la tierra. Además, los artesanos manejan otros tiempos, tejer una manta, bordar con técnicas como el ñandutí exigen un estado de concentración al borde de la meditación. El artesano no está muy pendiente (quisiera creer) de las modas, a lo sumo responderá a las demandas del mercado porque también tiene que vender sus productos”, sostuvo.

Artistas x la fauna

En esta edición de ArteCo están presentes tres artistas que militan en su vida y en su obra por la conservación de las especies y el derecho a la vida de los animales, ellos son Desirée De Ridder, que creará junto con artesanos locales un ranchito sustentable de adobe y espartillo, en cuyo alrededor ubicará sus esculturas de cerámica que básicamente son animales de la región.

Febe Defelipe realizó para esta ocasión una serie de pinturas también con animales de la región (oso hormiguero, carpincho, aguará guazú, yacaré y otros) que parecen estar protegidos por unos textiles “aborigen pop” como ella misma los denomina, una reversión de guarda pampa con colores estridentes.

Por otro lado, Carlos Ricci realizará una intervención en los vidrios del Museo de Ciencias Naturales con unos perfiles negros representando la fauna —ya extinguida— que pobló nuestra provincia en períodos muy antiguos, como una forma de otorgarle historicidad a los animales.

Muestras y actividades fuera del predio de la Ex Usina

Homenaje a Catalina Chervin

La muestra de Catalina Chervin se expondrá en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial. La apertura de la muestra se hará el viernes 17 de junio, a las 12, y se extenderá por un mes.

Cabe señalar que esta es una actividad en conjunto entre el Instituto de Cultura de la Provincia y Cultura Senado. Catalina recibirá en este marco la máxima distinción que otorga el Parlamento, “Reconocimiento General Libertador General San Martín”, la misma será entregada por el vicegobernador de la Provincia, Néstor Pedro Braillard Poccard.

Chervin nació en Corrientes. Hoy reparte parte de su tiempo entre Buenos Aires y las principales ciudades del mundo. Durante muchos años ha trabajado como artista en residencia en la ciudad de Nueva York. Allí también trabajó en el taller de grabado de Robert Blackburn y con el master printer Takuji Hamanaka. Sus obras están en los principales museos y galerías del mundo. “Me siento muy honrada con esta invitación para participar de la cuarta edición de ArteCo 2022. Sé que están haciendo un esfuerzo por el arte muy importante. Hablé con Julio Sánchez, el curador de esta edición a quien respeto mucho. Él vino al taller y juntos seleccionamos las obras que vamos a llevar a Corrientes”, comentó la artista.

Arte Gráfico – Impresiones – en el Museo Provincial de Bellas Artes

Se encuentra abierta en las salas expositivas del Museo Provincial de Bellas Artes “Juan Ramón Vidal” la muestra Arte Gráfico Impresiones, el Papel soporte de inspiraciones, en el marco de ArteCo 2022. Aquí se reunieron en tres salas del museo obras realizadas sobre soporte papel e involucra a diversas técnicas como el grabado —en sus distintas variantes—, el collage, la fotografía y producciones objetuales en las cuales ese material es utilizado.

Un corpus seleccionado de los fondos patrimoniales del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes —Ñande MAC— de la mano del artista Luis Niveiro y del Museo Provincial de Bellas Artes bajo la dirección del licenciado Luis Bogado. “Impresiones” quedará expuesta hasta el mes de julio y constituye una de las atracciones de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes 2022.

