Pablo Guiglioni. “ArteCo incentiva a conocer obras de artistas correntinos y chaqueños” 

Organizado por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura de la Provincia, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes se realizará del 16 al 19 de junio en la Ex Usina de la costanera correntina. El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó el crecimiento de la feria a lo largo de estos años. “Hicimos una primera edición en dos locaciones, hubo muestras de artistas que lograron muchas visitas y un buen volumen de ventas. Las dos ediciones siguientes fueron virtuales y ahora volvemos a la presencialidad. Este año vamos hacer una gran Feria, con un lugar que va a poder alojar el potencial artístico de la provincia y la región”, subrayó.

El jurado de ArteCo 2022 estuvo compuesto por tres especialistas en el campo del arte visual contemporáneo: Adriana Almada, Gustavo Mendoza y Gustavo Piñero, quienes seleccionaron a los artistas, las galerías y los proyectos artísticos que estarán en esta presente edición, que además cuenta con el acompañamiento curatorial de Julio Sánchez.

Entre las galerías seleccionadas se encuentra Dúo Nómade, cuyo referente correntino es el joven abogado Pablo Guiglioni. “La galería nació de una amistad con Carmen Tenerani. Ambos somos coleccionistas y a ella la conocí comprando obras de artistas chaqueños. Tenemos un espacio en un hotel de Corrientes y la intención es mostrar obras de correntinos y chaqueños”, explicó.

Potenciar la región

La galería Dúo Nómade tiene la premisa de mostrar lo que están haciendo artistas jóvenes y consagrados de las artes plásticas en Chaco y Corrientes. En su catálogo ya cuentan con obras de Fabriciano Gómez, Antonio Pedro Ballerini, Carlos Longa, entre muchos otros. “En las obras de arte predomina mucho el paisajismo rural pero también tenemos otras más urbanas. Así también contamos con esculturas y con artistas que trabajan diferentes estilos clásicos y de arte contemporáneo”, comenta Pablo.

La galería llegará a ArteCo 2022 con una cartelera compuesta por importantes referentes de las artes que no aplicaron y que no se presentan de manera individual. De esta manera su espacio en la Ex Usina de Corrientes contará con obras de los mejores artistas vivos de Chaco y Corrientes. Con ellos estarán Rodolfo Schenone, Norma Camponcelli, Chela Gómez Morillo, Luis Bogado, Mauro Santamaría, Ofelia Fisman, Aron Fisman, Virginia Raso, entre muchos otros. También contará con la presencia especial de Eduardo Arias, uno de los mejores orfebres del país que es correntino, oriundo de Paso de los Libres.

Democratización del arte

“La Feria de ArteCo 2022 es un evento fundamental para los artistas de Corrientes y la región”, destacó Guiglioni. “El arte en Corrientes todavía es muy selecto, entonces la feria corre ese eje y acerca los artistas a la gente. Creo que la feria tiene la potencia de hacer que el arte llegue a un público masivo y popular”, añadió.

“La realización de este evento en la Ex Usina posiciona la obra de cada artista en un lugar neutro, los saca del museo y los pone a consideración del público por fuera de un espacio institucional. En los museos todavía entra determinada gente y no porque el museo ponga alguna barrera, sino porque hay ciertos recatos o prejuicios sobre estos espacios. En cambio, la Feria de ArteCo se realiza en la Ex Usina, un edificio cerrado hace treinta años, pone las cosas en otro lugar, el público está entusiasmado con entrar al lugar y ver obras”, destacó.

“Además creo que ArteCo invita e incentiva a conocer obras de artistas correntinos y chaqueños”, subrayó Guiglioni. “La gente podrá acercarse y descubrir que quizás no necesita tanto dinero para comprar una obra de arte, que las obras no son tan caras y que los artistas necesitan vender sus obras para poder seguir creando. ArteCo promueve con estas acciones el acceso al arte y al coleccionismo”.

Amplia programación de la feria

ArteCo 2022 combinará la experiencia de exposición y venta de manera física de obras de artistas, proyectos y galerías que representan artistas del noreste argentino y del Paraguay. Este año cuenta con una programación especial de exhibiciones, intervenciones, conversatorios y capacitaciones propuestas para vivir el arte contemporáneo de la región.

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, señaló que para esta ocasión se eligió una locación especial: la Ex Usina eléctrica de la ciudad. Un edificio que está cerrado hace treinta años, en una ubicación privilegiada de la costanera correntina. Comentó además que habrá presentaciones de libros, conferencias y la oportunidad de conocer la obra de la artista Catalina Chervin por primera vez en Corrientes.

