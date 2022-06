Darán turnos para visitas a los cementerios por el Día del Padre

Será entre el jueves 16 y el martes 21, en horario de 8 a 18. Es por razones de prevención, teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19. Los interesados podrán solicitar turnos a la página web: https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos

Teniendo en cuenta la celebración por el Día del Padre, y para evitar aglomeraciones como medida de prevención por la pandemia del Covid-19, la Municipalidad habilitó el turnero web para visitas a los cementerios capitalinos San Juan Bautista y San Isidro entre el jueves 16 y el martes 21, de 8 a 18.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano explicó que “el objetivo es ordenar el ingreso y el egreso de los cementerios municipales para contribuir de esa manera a evitar aglomeraciones en una fecha tan cara a los sentimientos de los vecinos y vecinas como es el Día del Padre”.

“Basándonos en experiencias pasadas de lo que fueron los momentos más críticos de la pandemia donde pudimos sostener las visitas con turnos, y entendiendo que hoy estamos mejor que antes pero que todavía hay personas que se contagian, no solo de Covid sino también de otras enfermedades respiratorias y temporales, vamos a aplicar esta modalidad para que el vecino pueda asistir a los cementerios en estos días”, indicó el funcionario.

Calvano informó que “los vecinos podrán gestionar el permiso de visitas en la página web de la Municipalidad, en la sección turnos. Van a haber grupos horarios, y cuando se ingresa al turnero se van a encontrar con las zonas de cada cementerio a la que visitar, y en función de eso se arman los grupos y los turnos”.

Los turnos podrán solicitarse a: https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos informando la Municipalidad que cada visita tendrá una duración de 45 minutos, para permitir el control de los permisos, el cumplimiento de los protocolos, y evitar que se crucen las personas que salen y entran de cada cementerio.

Por otra parte, el secretario de Coordinación de Gobierno señaló que “estos días vamos a tener a todo el personal del área asistiendo con la higienización, la desinfección de manos y todo el control del orden para tener la mejor experiencia, que es muy importante para todos, porque quienes ya no cuentan con sus padres los van a visitar y es una forma también de mantenernos cerca y acompañar al vecino en esto”.

RECOMENDACIÓN

Por último, Calvano recomendó “a los vecinos que se cuiden, que no manipulen cosas innecesariamente y no compartan elementos personales. Por ahí, con el correr del tiempo, y al ver que aparecían las dosis de vacunas y una mejora en la curva de contagios hubo un relajamiento, pero hoy vemos que todavía no ha terminado la pandemia y que debemos seguir cuidándonos, y para evitar aglomeraciones es que dispusimos esta modalidad de turnos”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado