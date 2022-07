En La Cruz, Valdés inauguró dos Jardines de Infantes e hizo entrega de netbooks en la Escuela 675

Para dar cierre a la agenda, el gobernador Gustavo Valdés se trasladó a La Cruz en el Paraje Itaquí para inaugurar el JIN 46 y entregar Tabis a los niños y netbooks para la escuela 675. Por último, participó de la habilitación del JIN 46 anexo en el Paraje Bacaray.

En cuanto a la entrega de netbooks fueron repartidos entre el Colegio Secundario “19 de abril”, la extensión áulica que funciona en la Escuela N°555 y la extensión áulica normal “Remedios Escala de San Martín”.

También, se llevó a cabo la firma de Convenios de Cooperación entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de La Cruz, donde el primero se compromete a financiar las siguientes obras en la localidad: adecuación de infraestructura del Frigorífico Municipal, transformación categoría A 3° etapa, por un monto de $19.633.428. Y, además, la pavimentación de 13 cuadras del área urbana, a través de una inversión de $70.239.770.

Por último, realizó recorridas por las obras del próximo Hospital de La Cruz.

Palabras de Valdés

Al dirigirse a los presentes el gobernador Gustavo Valdés expresó que “uno de los actos más lindos es inaugurar este tipo de establecimientos educativos y que vienen con inversiones del Gobierno nacional en un plan que es central y estratégico”, y agregó “esto es el puntapié inicial en un plano de igualdad donde los chicos del interior puedan recibir un impulso educativo que realmente los motiven y los despierten, porque si no invertimos en educación es muy difícil y por eso es tan significativo que los niños puedan tener ese incentivo inicial”.

Seguidamente, Valdés resaltó la importancia de brindar una muy buena educación secundaria y para eso “tenemos que tener una responsabilidad conjunta que no alcanza con que sólo el Presidente, el Gobernador o el Intendente o bien los docentes pongan el máximo de los esfuerzos, sino que el compromiso de la educación pública como la concebimos nosotros es un esfuerzo colectivo” y resaltó la importancia de la incorporación de los padres a las labores educativas.

Y aseguró: “hoy estamos construyendo educación pública y gratuita para que haya terminalidad, porque en la Nación el 50% no culmina el nivel secundario, aunque en Corrientes no es así”. “Aquí estamos con el 25% de los chicos que no terminan, es decir, estamos por encima de la media nacional pero no es suficiente, nosotros tenemos que lograr que todos los chicos terminen la secundaria”.

Importancia de la conectividad

En otro orden de cosas, el mandatario destacó la innovación de las nuevas tecnologías a la educación y recordó que en los tiempos de pandemia “no había plataforma de contenido educativo; y había que sistematizar lo que estaba en los programas y desarrollar el contenido digital y comenzamos a trabajar en un programa que se llama Incluir Futuro y Educa Play que transmite nuestra identidad con leyendas, sabores, costumbres digitalizando” y “fuimos unificando en la provincia el contenido educativo y si el día de mañana nos vuelve a ocurrir –refiriéndose a la pandemia-, los correntinos estaremos preparados para tomar clases hacia adelante”.

Asimismo, dio a conocer que el gobernador que “este año compramos 25 mil computadoras hechas en China exclusivamente para Corrientes y vamos a seguir haciéndolo hasta garantizar que cada alumno que ingresa a la secundaria pueda tener una computadora y puedan acceder a ese conocimiento que tanto necesitamos” y “de esta manera estamos llegando a esta escuela que a partir de ahora la vamos a independizar porque el pueblo viene creciendo y siempre en la Argentina los pueblos se fundan y crecen alrededor de la escuela pública y así estamos apostando al futuro, apostando a nuestros alumnos”.

Al finalizar su alocución, el gobernador tuvo un reconocimiento público para todos los docentes que arriesgaron su vida y a sus familias en tiempos de pandemia “porque vinieron a dar clases y brindar educación a nuestros alumnos”.

Por su parte, Ministra de Educación, Práxedes López en el marco de inauguraciones dijo: “siempre es bueno inaugurar establecimientos para los más chicos” y destacó la importancia de contar con políticas educativas y digitales, que nos dejó marcado los tiempos de pos pandemia

A su vez, recalcó que “el programa Incluir Futuro nace desde la Provincia y es sin duda una herramienta fundamental para sostener una trayectoria y agregar los materiales necesarios para el estudio de los jóvenes”.

En tanto, la docente tutora de la extensión áulica Isoqui hizo extensivo su agradecimiento al Gobierno provincial ante un momento histórico donde contarán con un camino de igualdad de oportunidades. “Tendremos la posibilidad de contar con herramientas dentro del programa incluir futuro”, concluyó.

Declaraciones del intendente

A su turno, el intendente de La Cruz, Carlos Fagundez resaltó la importancia de invertir en los recursos y la tecnología diciendo “somos generadores de oportunidades con estas nuevas herramientas”.

Asimismo, el jefe comunal manifestó su satisfacción por la inauguración de las dos obras en la localidad atento a la gran explosión demográfica que se viene dando y reconoció también la labor realizada por los legisladores y el ex intendente para que fueron impulsores de la construcción de estos establecimientos.

También, señaló la importancia de “fijar políticas de Estado que trasciendan el tiempo” y expresó el deseo de la comunidad para desarrollarse definitivamente ya que “estamos convencidos que el desarrollo de esta localidad volverá a ser próspera como lo fue en los años 1657 a 1767” y “ello va a ser en la medida que tengamos como eje el desarrollo que viene de la mano de la producción agrícola ganadera y forestal”.

“Esto además de desarrollar nuestro potencial productivo hay que destacar también que es muy importante el factor educativo con la incorporación de la tecnología” y “hoy queda demostrado que hay un Estado presente, generador de oportunidades y una vez más estamos convencidos que este es el camino”, finalizó.

