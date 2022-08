La Provincia continúa asistiendo a los cuarteles de Bomberos Voluntarios mediante equipamientos y recursos técnicos

En el marco de la Emergencia Ígnea prorrogada por el gobernador Gustavo Valdés en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre, el Gobierno de Corrientes sigue por medio de Defensa Civil asistiendo y fortaleciendo el trabajo de los 48 cuarteles de Bomberos a través de la provisión de equipamientos y recursos necesarios para el combate al fuego en la provincia. De esta forma, el Estado provincial mantiene “un sistema alerta siempre en crecimiento”, más aún, teniendo en cuenta que se esperan nuevas complicaciones climáticas ante pronósticos de escasez de lluvias.

Al respecto, el subdirector Defensa Civil Corrientes, Bruno Lovison explicó que se está realizando una reorganización por parte de la provincia, “luego de los incendios en el verano, estimando que podemos tener una temporada de primavera-verano nuevamente compleja, porque no existen registros de lluvias importantes que nos hayan aportado mucho cambio climático por lo menos en la provincia” y a la vez destacó que “se está realizando un proceso de revisión de este mes de agosto en adelante, que lo venimos haciendo después de los incendios inclusive para ver cómo se va a comportar climáticamente en nuestra provincia en vista a lo que nos pasó en los incendios de la temporada pasada y organizándonos de manera operativa para afrontarla si es necesario”.

Seguidamente, el funcionario provincial con respecto a los focos de incendios que existen en la provincia, manifestó que “actualmente tenemos un registro entre 40 y 45 focos de incendios diarios en toda la provincia, algunas de estas quemas que son controladas y que son autorizadas por la Dirección de Recursos Forestales y por otro lado, otras que no tienen ningún tipo de autorización, es en este caso donde interviene el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios para combatir este tipo de incendios” y para esos casos: “Nosotros iniciamos una campaña de concientización a la población, entendiendo que no nos debe volver a suceder lo que pasó en el verano y pedimos a la población que no quemen y si lo van a hacer, que lo hagan con las autorizaciones correspondientes”.

Luego, Lovison destacó que “el aporte de la Provincia ha sido importante en materia de equipamientos y de volver a reponer aquellas herramientas o vehículos que se han roto durante esta emergencia” y existe: “Un proceso continuo de aportes que se da a las distintas asociaciones y también los municipios que colaboran constantemente con las asociaciones y los cuarteles de Bomberos”.

Por último, el Subdirector de Defensa Civil de Corrientes remarcó que “el sistema de Bomberos se compone por 48 Asociaciones de las cuales hay 9 en proceso de formación que vienen realizando a paso acelerado, muchas de ellas se dieron luego de esta emergencia Ígnea que vivimos en el verano” después de esto, Lovison contó que “el sistema está compuesto por 1300 hombres y mujeres en la provincia de Corrientes y con la ley 4274 que fue promulgada en el año 1989 por el Gobierno provincial con la que todas las asociaciones de Bomberos se rigen dentro de esta ley y a la vez da la posibilidad a que nuestros bomberos accedan a una cobertura de obra social, de un seguro de vida permanente las 24 horas para este tipo de cobertura ante las situaciones de alto riesgo y esto hace de que tengamos un sistema alerta siempre en crecimiento” concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado