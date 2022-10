Muni Bot, una nueva herramienta virtual e interactiva para dar servicios e información

La Municipalidad presenta un chatbot en Whatsapp que en su menú contiene toda la información sobre sus servicios y programas, desde los más básicos hasta los eventos culturales, recreativos y turísticos que están agendados; y también, varias palabras claves para la búsqueda. Los interesados ya pueden comunicarse a través del número 3794-341768. La iniciativa se enmarca en un permanente trabajo realizado a fin de transformar a Corrientes en una ciudad moderna y amigable, dos de los principales ejes de gestión mediante los que se avanza en esta nueva forma de atención a través de las nuevas tecnologías.

El intendente Eduardo Tassano lanzó Muni Bot, un asistente virtual por Whatsapp que proporciona información sobre los servicios municipales y también sobre eventos culturales recreativos y turísticos agendados en la ciudad. Esta novedosa herramienta interactiva, que será de gran utilidad para atender las inquietudes de los vecinos, contiene una guía de trámites y orienta, de forma ágil, instantánea, fácil e interactiva, en la canalización de distintos tipos de demandas en cuestiones puntuales.

La iniciativa dispone una nueva forma de atención a través de las nuevas tecnologías, lo cual se enmarca en el constante trabajo realizado desde la gestión liderada por Tassano, en búsqueda de transformar a Corrientes en una ciudad moderna y amigable.

En este contexto, el intendente presentó Muni Bot, el novedoso asistente virtual del Municipio que amplía los servicios a los vecinos.

“Seguimos avanzando en materia de modernización. Esto es un claro ejemplo de la modernización aplicada a mejorar las prestaciones de servicios, que es nuestro principal objetivo en la gestión”, aseguró Tassano al lanzar este nuevo programa, que ya está al alcance de todos a través del número 3794-341768.

“Trabajamos por una ciudad moderna y amigable, y este nuevo producto se enmarca en ambos aspectos, que representan dos de nuestros ejes transversales de gestión. Gracias a este equipo joven y pujante con el que contamos, podemos innovar, ampliar y mejorar cada vez más la prestación de servicios y el contacto con los vecinos”, adujo. “Con estas herramientas conseguimos que, mediante la modernización de los canales de contacto, tengamos mayor cercanía, mayor fluidez en el vínculo”, celebró el intendente.

SERVICIOS Y MODERNIZACIÓN

Desde 2018 el municipio viene trabajando en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC). Actualmente, cuenta con varias vías de comunicación con los vecinos: un call center propio, una aplicación disponible para celulares, el correo electrónico institucional, las redes sociales y los diferentes puntos de atención presencial.

Además, ahora se suma una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas como lo es Whatsapp, para evacuar dudas y consultas, las 24 horas, sobre los requisitos de trámites, licencias, habilitaciones, conocer dónde pueden depositarse los residuos para reciclar, los operativos que se llevan a cabo en cada barrio y, también, la agenda de eventos que se llevan a cabo en la ciudad.

De esta manera, Muni Bot es un programa capacitado para responder consultas predeterminadas sobre los temas más solicitados, con la posibilidad de ampliar funciones y especificidades de acuerdo con la demanda de los ciudadanos usuarios de esta herramienta.

En la labor de diseño de este nuevo servicio, tras un relevamiento de ejemplos en el país y sus principales parámetros, se trabajó en conformar estadísticas de las consultas que se reciben en los distintos canales de contacto entre la Municipalidad y los vecinos. Así, se definió el perfil del potencial usuario del Muni Bot.

POR WHATSAPP, LAS 24 HORAS

“El Muni Bot es un asistente virtual de atención ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. Desde la gestión del doctor Tassano venimos dándole muchísima importancia a las formas en las que nos vinculamos con los vecinos, ya sea para recibir sus solicitudes, para atender sus consultas o brindarles información”, dijo por su parte el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

Seguidamente, hizo mención a las diversas vías de comunicación que brinda el municipio a los ciudadanos: “Tenemos un call center que es el 0800 de la Municipalidad (0800-5555-6864), la aplicación para dispositivos móviles que desarrollamos en la primera etapa de la gestión, redes sociales y correos institucionales; todas vías de contacto con los vecinos a las que se agrega este canal, uno de los más utilizados, como el Whatsapp”, enumeró, y subrayó que “el Muni Bot es básicamente un contacto de Whatsapp al cual los vecinos de la ciudad van a poder escribir para hacer las consultas que requieran”.

CÓMO SURGIÓ LA INICIATIVA

“Este es el resultado de un trabajo de varios meses, el cual se inició con un análisis de otros servicios similares que se aplican en ciudades del país, como Buenos Aires, Tigre, Tandil y Tres de Febrero. A partir de ahí se realizó un relevamiento de las demandas que tienen los vecinos de Corrientes, qué cuestiones eran las más consultadas en la página web, en el 0800 o en las redes sociales, y en virtud de eso se hizo un listado de respuestas que el Bot va a poder brindar”, expuso el secretario de Coordinación de Gobierno.

En ese sentido, Calvano aseguró que se trata de una herramienta sujeta a cambios, siempre en pos de continuar mejorando las prestaciones. “Tenemos la intención de ampliar la propuesta, es decir que el Bot vaya nutriéndose de las inquietudes que tienen los vecinos para ampliar las respuestas que va a brindar”, afirmó. “Lo que proponemos es una nueva forma de contacto. Las otras alternativas van a seguir estando disponibles para los vecinos”, ratificó al respecto.

INTERACTIVO E INFORMATIVO

En este marco, las solicitudes y reclamos, dependiendo de lo que se elija, poseen una introducción con información concreta al respecto. Por ejemplo, si se selecciona la sección “Animales”, la información consignada es la siguiente:

“Si ves animales silvestres como monos, serpientes, yacarés en la ciudad o en las costas, podés dar aviso al Centro de Conservación Aguará al 3795-048487. Recordá: No tocarlos o acercarte a ellos, no alimentarlos, no capturarlos y no dejar que tus mascotas se acerquen”.

Seguidamente, se sugiere: “Comunicate con nuestro Servicio de Atención Ciudadana y registrá tu solicitud llamando al 0800-5555-6864, a través de la app del Municipio o también en nuestras redes sociales de Instagram o Facebook municorrientes”.

Asimismo, para que la comunicación sea más amigable, se incorporaron emojis y narraciones breves, a través de las que se informa sobre el trabajo realizado, tanto en cada opción elegida, como así también previo a cada derivación de un link de trámites.

Otro de los ejemplos consiste en la opción “Licencia de conducir”:

“Si necesitás tramitar tu licencia de conducir, te contamos que podés hacer el examen práctico en los simuladores de manejo. Somos la segunda ciudad del país en incorporar este sistema, que nos permite completar la prueba de conducción en caso de no contar con vehículo propio”, se comunica mediante el programa interactivo.

PALABRAS CLAVE

Asimismo, se cuenta con varias palabras clave para la búsqueda. Por ejemplo, si un vecino necesita saber sobre cómo obtener su licencia de conducir por primera vez y no encuentra dicha información, puede escribir diferentes palabras en el chat, como ser: “licencia, licencias, conducir, conductor, carnet, manejo, manejar, particular, profesional, primera”.

Además, hay derivación directa de links de trámites, turnos, cronogramas y pagos. Ejemplo: Licencia de conducir para particulares https://ciudaddecorrientes.gov.ar/tramites/licencia-de-conducir/licencia-de-conducir-para-particulares

En tanto, el vecino-usuario puede, dentro de un mismo chat, acceder a la página oficial de la Municipalidad, donde puede acceder a información aún más detallada.

