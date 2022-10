Conciertos Ecuménicos por la Paz a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Provincia

Perteneciente a la Dirección de Artes Escénicas Música y Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura, la Orquesta Sinfónica provincial, anunció la agenda de sus próximas presentaciones, reunidas en el Ciclo de Concierto Ecuménicos por la Paz. En dicho espacio, el organismo, realizará conciertos sinfónicos en dos templos, bajo el propósito de alcanzar la Paz y siembre bajo la dirección de la Mtra. Doctora Andrea Fusco.

Los dos encuentros programados son: el sábado 29 de octubre en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días (Templo Mormón) y el sábado 12 de noviembre, en la Sociedad Cultural Iraelita Scholem Aleijem, ubicado en San martín 1473 de la ciudad de Corrientes.

El programa del 29 de octubre incluye autores como: Joseph Haydn del que se escuchará L’Isola disabitata (La isla deshabitada) – Obertura; de George Bizet la Suite Carmen N°2, la Marcha de los contrabandistas, Habanera y Nocturno con Ricardo Gonzalez Brante como solista. También Canción del toreador, La Garde Montante (Cambio de guardia) y Danza bohemia.

De Manuel de Falla La vida breve – danza española N° 1; de Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso; de Jeff Manookian Caminos argentinos con El Choclo y La cumparsita. También el tema Gente de Ley de Ernesto Montiel en una versión Orquestal: Martín Pedrozo.

Para el sábado 12 de noviembre 2022 a las 21 hs en la “Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem” se escuchará L’Isola disabitata (La isla deshabitada) – Obertura de Joseph Haydn; de Max Bruch: Suite sobre temas folklóricos rusos op 79 b, Andante sostenuto, Adagio ma non troppo lento – Vivace, Vivace ma non troppo, el Adagio sostenuto y Allegro energico ma non troppo.

Tras un intervalo, se proseguirá con: de Jeff Manookian: Caminos argentinos y la interpretación de El Choclo y La cumparsita; además de “Gente de ley” de Ernesto Montiel en una versión orquestal de Martín Pedrozo y de Don Mario del Tránsito Cocomarola( también en una versión orquestal de Martín Pedrozo), Puente Pexoa

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado