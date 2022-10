Entrega de netbooks del programa Incluir Futuro y equipamiento escolar a establecimiento educativo en Ituzaingó

Esta mañana, la ministra de Educación, Práxedes López presidió el acto de la entrega de netbooks para alumnos de la Escuela E.F.A ITU IS-28 de la localidad Rincón Santa María, departamento de Ituzaingó.

Durante el acto, el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación de acuerdo hizo entrega de los siguientes elementos sanitarios, deportivos, útiles escolares materiales administrativos.

La titular de la cartera provincial estuvo acompañada por el Intendente de ituzaingó, Juan Pablo Valdés, secretaria General del Ministerio de Educación, Pabla Muzzachiodi, subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi, representante legal de la institución, María Rita Giménez, rector Pedro Benítez, autoridades municipales, miembros del gabinete educativo, alumnos, docentes.

“Les traigo el saludo del gobernador, Gustavo Valdés que siempre se involucra y acompaña en cada uno de los recorridos de entrega de netbooks, pero ustedes saben que por cuestiones de agenda no se encuentra en la provincia y me encomendó antes de irse que comience la distribución de las computadoras para las escuelas E.F.As, una decisión política muy importante. El Gobierno de la provincia tiene ejes trazados claramente, uno de ellos es la inclusión para que cada alumno correntino tenga las mismas oportunidades, y por eso estamos aquí “, expresó la titular de la cartera Educativa provincia.

Luego destacó el crecimiento de la Escuela E.F.A ya que acompañó en los primeros trámites de la creación de la escuela cuando fue concejal en Ituzaingó, “fue muy importante para mí, vemos hoy el crecimiento y el trabajo de ambos tanto del rector como el de su esposa y de un grupo de vecinos que cumplieron un sueño”.

“Es un gran trabajo que hacemos y se hace visible por la mirada tan amplia que tiene el Gobernador, él está permanentemente observando todas las escuelas, quiere igualdad de oportunidades para todos, sin interesar de dónde provenga, si es de gestión privada o pública por eso estamos aquí”, destacó la ministra de Educación.

Contó, además que el programa Incluir Futuro no solo consiste en computadoras, “es una plataforma digital dónde están los contenidos de primero, segundo y tercero año. Los alumnos podrán desde sus casas tomar sus clases, y también tienen todas las consideraciones en los cuadernillos que aportan a las clases que están de todos los espacios curriculares, no se interrumpen más las clases por este motivo, eso es Educa Play. En Corrientes Play, podrán ver la historia y geografía de Corrientes como así también, recetas propias nuestras visiten, y aprópiense los docentes, el educador es insustituible, pero favorece esta tecnología para que aquel alumno que no viene por enfermedad o tiene que interrumpir trayectorias pueda hacer uso de él, por eso decimos que es más que la computadora”.

“Termino de llegar de un fin de semana donde tuvimos que presentar como correntinos la experiencia de educación digital y tecnología exponenciales, los expertos mencionaban sobre este tema que solo dos jurisdicciones en el país realizan producciones de videos educativos, en nuestra provincia son producidos por nuestros docentes”, dijo y agregó: “Valoren el trabajo que se hace, hay un trabajo del ministerio de Educación y por decisión del Gobernador una subsecretaría de Contenidos Audiovisuales que está a cargo de Paula Buontempo, que no pudo estar presente porque está realizando capacitaciones, las cuales tenemos varias en desarrollo”.

Por último, expresó: “Hablamos con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste y va a lograr que estos alumnos que transiten la escuela E.F.A, puedan tener el apoyo desde la Universidad para reconocer las trayectorias escolares y poder obtener otra titulación y seguir estudiando”.

En este marco, el intendente Valdés agradeció al Gobierno provincial por llegar hasta la E.F.A de Ituzaingó, “nos hace sentir que hay inclusión, que tenemos esa esperanza de que realmente cuando se dice el slogan de Corrientes somos todos, se cumple porque llegar hasta aquí a traer las netbooks para alumnos de segundo año. También agradezco a su gestión ministra, por siempre tener presente a nuestra localidad y al gobernador, Gustavo Valdés por nunca olvidarse de su tierra, los ituzaingueños nos sentimos acompañados”.

Luego hizo hincapié sobre la importancia de la entrega de netbooks: “Esta herramienta digital viene para que ustedes crezcan exponencialmente, para que puedan desarrollarse y desenvolverse en la cuarta ola de la revolución industrial, a partir de este momento adquirir nuevos conocimientos y conectarse a través de la plataforma Corrientes Play y llenarse de nuevos saberes que están al alcance”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado