Periodismo Científico del Mercosur, 1er premio para un integrante del equipo de Comunicación de la UNNE

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de Paraguay dio a conocer la lista de ganadores de la 5ta edición del Premio Periodismo Científico del MERCOSUR en la que participaron periodistas y comunicadores de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y Uruguay.

El 1er premio a la mejor labor periodística en la Categoría Escrita Profesional se otorgó al trabajo Energía solar: cuando la innovación es la única solución viable elaborado por el licenciado en Comunicación Social de la UNNE Edgardo José Goretta (Argentina).

“Jose” es correntino, integrante del equipo de Comunicación Institucional de la UNNE y periodista del periódico digital Momarandú. Es un reconocido periodista institucional que -desde hace varios años- realiza una silenciosa pero fundamental labor dentro de la Universidad Nacional del Nordeste, con su labor orientada a visibilizar el trabajo de ciencia y tecnología que se realiza dentro de la Universidad del Sol.

El tema propuesto en esta 5ta edición del Premio Periodismo Científico del MERCOSUR fue «Energías renovables y nuevas fuentes de energía” y en ese marco, Jose concursó con su trabajo periodístico “Energía solar: cuando la innovación es la única solución viable” escrito en agosto de 2022 y publicado en septiembre del corriente en Diario La República de la provincia de Corrientes.

Energía renovable para mejorar la calidad de vida de las comunidades

La destacada nota escrita premiada por el CONACYT a nivel Mercosur, refleja los pormenores de la acción asociada de la Universidad Nacional del Nordeste, la Secretaría de Energía de Corrientes y diversas instituciones y programas nacionales para abastecer de energía eléctrica, a dos poblaciones que nunca contaron con este servicio esencial en la provincia de Corrientes.

Sobre estos casos ejemplares de provisión de energía solar a dos comunidades del interior profundo de Corrientes, el licenciado Goretta cuenta que el abordaje y relevamiento de datos de la temática completa en la que centró su labor periodística, le demandó más de un mes y medio. En todo ese tiempo tomó contacto con los investigadores UNNE involucrados, profesionales y pobladores del Paraje Malvinas (Esquina) y la Isla Apipé Chico “los protagonistas principales de la noticia” como el premiado periodista los calificó.

“Escribir el articulo me demandó mucho esfuerzo. Fue un trabajo de más de un mes y medio para lograr conseguir y establecer contacto con los profesionales de la Secretaría de Energía de Corrientes, el Grupo de Energías Renovables de la UNNE y especialmente con los pobladores de Paraje Malvinas e Isla Apipé, quienes me fueron haciendo conocer la realidad que describí”, reconoció el comunicador.

El periodista correntino premiado por la CONACYT a nivel Mercosur, expuso orgulloso que considera como logro principal “el haber podido reflejar fidedignamente cómo se está trabajando desde la Secretaría de Energía, la UNNE, y otros actores, en la promoción de las energías renovables en áreas rurales y principalmente como eso impactó en los pobladores”.

Parte del premio, fueron para mí los mensajes de los pobladores consultados respecto a que realmente pude describir que significó para ellos en tener energía y cómo les modificó la vida.

En el artículo se destaca que los logros alcanzados no constituyen sólo la aplicación de desarrollos tecnológicos realizados en otros lugares, sino que representan el fruto de años de formación, investigación, realización de proyectos pilotos y de trabajo articulado entre la Secretaría de Energía y diversas instituciones como la Universidad y programas nacionales.

En la provincia de Corrientes son más de 7 mil personas las que habitan en zonas rurales. De todas ellas, 2.200 viviendas pudieron acceder por primera vez al suministro gracias a

la energía solar fotovoltaica, entre ellas, más de 75 escuelas rurales.

Orgullo UNNE

El licenciado José Goretta posee una agudeza periodística profesional especial para encontrar la noticia. Esa capacidad la traduce hace años en sus trabajos y contactos con los estudiosos de la ciencia y la tecnología de la UNNE, la provincia y la región.

Posee además una condición destacada asociada a un perfil personal muy introvertido y educado. Esa es la carta de presentación con la que “Jose” logró respeto y aprecio de pares y entrevistados.

En este tiempo de reconocimientos, Goretta hizo especial hincapié en la colaboración recibida por parte del Dr. Luis Vera y el equipo de la Dirección de Desarrollo de Energías Renovables, de la Secretaría de Energía de Corrientes y al Dr. Manuel Cáceres del Grupo de Energías Renovables (“GER”, FaCENA-UNNE) “que son quienes realmente hacen el “trabajo duro” en la promoción de las energías renovables y quienes me guiaron y asesoraron en la realización del artículo”, destacó.

Extendió su agradecimiento al profesor Carlos Leguizamón, director de la Escuela de Familia Agrícola “EFA Ñande Sy La Itatí” del Paraje Malvinas y a Javier Alejandro Benítez, poblador de Apipé Chico “quienes no sólo aportaron sus relatos y fotografías para la nota, sino que además me acercaron a conocer la realidad de cómo se vivía en los lugares mencionados antes y después de la llegada de la energía”, reconoció, no sin antes referenciar especialmente al soporte incondicional de su familia en la figura de su esposa, compañera incondicional y revisora oficial de sus escritos.

Desde el área de Comunicación Institucional y la Universidad Nacional del Nordeste, nuestras felicitaciones a quién es parte activa de la promoción del trabajo comprometido y profesional de esta Casa de Altos Estudios y que en esta oportunidad, nos representó en su rubro de la mejor manera.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado